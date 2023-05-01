РПЛ представила Дзюбу в образе супергероя Скорпиона, побеждающего Человека-паука с лого «Химок»: «Питается топливом из слез хейтеров, хорош на послематчевых интервью»

РПЛ представила Артема Дзюбу в образе супергероя Скорпиона.

В телеграм-канале российской лиги появился пост с картинкой в стиле обложки комикса под названием The Amazing Dzuba («Удивительный Дзюба»). На изображении Дзюба в костюме Скорпиона с 7-м номером и логотипом « » побеждает Человека-паука в костюме с эмблемой «Химок».

«Встречайте нового супергероя: Скорпион врывается в Мир

Отличительные черты:

– Питается топливом из слез хейтеров;

– Умеет забивать самые разные голы;

– Хорош на послематчевых интервью», – говорится в сообщении.

Изображение: https://t.me/premierliga/

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