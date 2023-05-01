РПЛ представила Дзюбу в образе супергероя Скорпиона, побеждающего Человека-паука с лого «Химок»: «Питается топливом из слез хейтеров, хорош на послематчевых интервью»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия соцсети Футбол

РПЛ представила Артема Дзюбу в образе супергероя Скорпиона.

В телеграм-канале российской лиги появился пост с картинкой в стиле обложки комикса под названием The Amazing Dzuba («Удивительный Дзюба»). На изображении Дзюба в костюме Скорпиона с 7-м номером и логотипом «Локомотива» побеждает Человека-паука в костюме с эмблемой «Химок». 

«Встречайте нового супергероя: Скорпион врывается в Мир РПЛ.

Отличительные черты:

– Питается топливом из слез хейтеров;

– Умеет забивать самые разные голы;

– Хорош на послематчевых интервью», – говорится в сообщении. 

Изображение: https://t.me/premierliga/

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41 комментарий

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Евгений Семенченко
Ответ ALMANAC
Скорпион злодей вообще-то
так и Дзюба не идеал для подражания )))
+22
-1
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Евгений Семенченко
наверное я слишком старый ))) для меня Скорпион-персонаж из Мортал Комбат )))
+29
-8
+21
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.ru
в Турции под этим постом написали бы... мумия возвращается
+24
-6
+18
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Mypta3uh23
Ответ Евгений Семенченко
наверное я слишком старый ))) для меня Скорпион-персонаж из Мортал Комбат )))
скорпион в мк появился позже чем в пауке
+16
0
+16
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QWertY
Хорош на послематчевых интервью после забитого гола. В остальных он молчит как немой
+12
-3
+9
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Максим Черкашин
Ответ Евгений Семенченко
наверное я слишком старый ))) для меня Скорпион-персонаж из Мортал Комбат )))
Get Over Here🦂😎
+8
0
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riverman1980
Ответ .ru
в Турции под этим постом написали бы... мумия возвращается
молодец, ты подпитал Дзюбу своими слезами ))

а в Турции у Дзюбы один гол за 160 минут - то есть было бы 15 за полный сезон.а то, что он не подходил под тренерскую концепцию точно вина не Дзюбы, а тех, кто его туда подписал.
+4
-2
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ALMANAC
Скорпион злодей вообще-то
+2
0
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Евгений Семенченко
Ответ Гильяно
В 97-м по НТВ уже во всю показывали Человека Паука, после школы приходили смотрели
у меня только 2 канала тогда работали ))) ОРТ и РТР )))
+2
0
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error505
Дэдпул эволюционировал
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Гильяно
Ответ Евгений Семенченко
ну возможно,я не в курсе )))) впервые с этим героем я познакомился в 1997 году и это был именно Мортал Комбат )))
В 97-м по НТВ уже во всю показывали Человека Паука, после школы приходили смотрели
+1
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ЦСКА1960
дзюба лох
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Antony Klestoff
Amazing. Поправьте
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Чётко_как_чечётка
Ответ Евгений Семенченко
наверное я слишком старый ))) для меня Скорпион-персонаж из Мортал Комбат )))
Я наверное живу в реальном мире и для меня скорпион принадлежит к отряду членистоногих.
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Pok_Toholo
Ответ LifeSpartak
Мерзость!
Вот чьи слёзы его питают😄
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riverman1980
Ответ papadok
АКА "Воздушный шар". Суперсила не действует за пределами РПЛ.
Больше Дзюбы в ЛЧ из игроков РПЛ забивали только Халк и Думбия.
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.ru
Ответ riverman1980
молодец, ты подпитал Дзюбу своими слезами )) а в Турции у Дзюбы один гол за 160 минут - то есть было бы 15 за полный сезон.а то, что он не подходил под тренерскую концепцию точно вина не Дзюбы, а тех, кто его туда подписал.
я про работу художника...
ну а подпитать Дзюбу дело нехитрое... в этом смысле он всеяден
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Чётко_как_чечётка
Ответ Саша Пушкин
Каких-то не скрепных герое использует РПЛ. По ящику рассказывают, что вся Ната против нас, а тут такое! Как это работает? Не повод ли это обратить внимание на эти художества компетентным Органам?
Так же, как и тупая пропаганда на тебя, в отсутствие образования.
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Патрик Бэйтмен
Человека-паука нельзя победить. Тем более каким то Дзюбой-скорпиононом
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ну хоть побеждает человека-паука, а не дрочит ему
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Supreme Allah
«Скорпион! Две мысли, один хвост»
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бесдомный понь
Даже тут руки распустил.
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андрэ
Химки человек паук??? ахахаха максимум какой нибудь Парень оторви руку
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Северный болельщик
А где белое пятно?
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Токосо Томимо
Рукаку!!!)))
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