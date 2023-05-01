РПЛ представила Дзюбу в образе супергероя Скорпиона, побеждающего Человека-паука с лого «Химок»: «Питается топливом из слез хейтеров, хорош на послематчевых интервью»
РПЛ представила Артема Дзюбу в образе супергероя Скорпиона.
В телеграм-канале российской лиги появился пост с картинкой в стиле обложки комикса под названием The Amazing Dzuba («Удивительный Дзюба»). На изображении Дзюба в костюме Скорпиона с 7-м номером и логотипом «Локомотива» побеждает Человека-паука в костюме с эмблемой «Химок».
«Встречайте нового супергероя: Скорпион врывается в Мир РПЛ.
Отличительные черты:
– Питается топливом из слез хейтеров;
– Умеет забивать самые разные голы;
– Хорош на послематчевых интервью», – говорится в сообщении.
Изображение: https://t.me/premierliga/
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а в Турции у Дзюбы один гол за 160 минут - то есть было бы 15 за полный сезон.а то, что он не подходил под тренерскую концепцию точно вина не Дзюбы, а тех, кто его туда подписал.
ну а подпитать Дзюбу дело нехитрое... в этом смысле он всеяден