«Зенит» настроен отметить чемпионство? Да и «Наполи» был настроен вчера. Чемпионство ушло за 6 минут». Романцев о матче петербуржцев со «Спартаком»
Олег Романцев высказался о предстоящем матче между «Зенитом» и «Спартаком».
Команды встретятся в 26-м туре Мир РПЛ. Матч пройдет в Санкт-Петербурге 7 мая.
«По «Спартаку» говорить не хочу, уже одного отправил. Верю ли я в «Спартак», что в Питере смогут навязать борьбу? Почему нет?
«Зенит» настроен отметить чемпионство? Да и «Наполи» был настроен вчера тоже. Чемпионство ушло за шесть минут. И «Динамо» было настроено отпраздновать столетие, но проиграло «Факелу», – сказал бывший главный тренер «Спартака».
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Зенит кстати тоже, не со Спартаком, так с Краснодаром
и главное я не пойму зачем Романцев врет? это же все совсем недавно было и все люди еще все помнял. добро бы он о событиях 50ти летней давности говорил.
Да хоть в 30м... Зенит Чемпион!
Хусаинов судил не только спартак, но и его конкурентов. До этого тебе сложно догадаться, Антоша? А меня ты забанил, потому что тебе нечего ответить, когда я тебя тыкаю носом в твоё бесконечное балабольство? Настоящий спартаковец, чего уж тут. Позорище
в историю нашего спартачка - это арбитры Хусаинов и Иванов Валя. Хорошие, такие ребята.
"Семак о чемпионстве «Зенита» в матче со «Спартаком»: «Не имеет значения. Думаем только о следующей игре»".
Но прессе надо превратить очередное вытирание ног о Спартак в Петербурге в какое-то ключевое событие сезона, от которого якобы чего-то зависит. Между тем чемпионство в матче со Спартаком маловероятно, едва ли Ростов проиграет Факелу, так что и обсуждать то тут нечего.