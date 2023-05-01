«Зенит» настроен отметить чемпионство? Да и «Наполи» был настроен вчера. Чемпионство ушло за 6 минут». Романцев о матче петербуржцев со «Спартаком»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Олег Романцев Чемпионат.com Футбол

Олег Романцев высказался о предстоящем матче между «Зенитом» и «Спартаком».

Команды встретятся в 26-м туре Мир РПЛ. Матч пройдет в Санкт-Петербурге 7 мая. 

«По «Спартаку» говорить не хочу, уже одного отправил. Верю ли я в «Спартак», что в Питере смогут навязать борьбу? Почему нет?

«Зенит» настроен отметить чемпионство? Да и «Наполи» был настроен вчера тоже. Чемпионство ушло за шесть минут. И «Динамо» было настроено отпраздновать столетие, но проиграло «Факелу», – сказал бывший главный тренер «Спартака».

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38 комментариев

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Artem Piatkov
Куда ушло?
Выиграют в следующем туре (Удинезе)

Зенит кстати тоже, не со Спартаком, так с Краснодаром
+19
-1
+18
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La Crosse Bobcats
Романцев врет. Зенит для Спартака всегда был очень сложным оппонентом. начиная кстати с первого чемпионата России 92 (единственное поражение Спартака на первом этапе. да, они были полурезервным составом, но это не наши проблемы). и в 96 в первом круге обыграли Спартак, про ноябрьский матч не буду, сделаем вид что Березовский "просто ошибся" и в 98 помню когда Спартак приехал после Аякса, то получил в Петербурге баранку (если хлебобулочную тему продолжать). и вообще каждый выезд в Петербург в 90е и начало 00 был игрой от ножа. помню шикарный матч 30 июня 2001, просто огонь был.
и главное я не пойму зачем Романцев врет? это же все совсем недавно было и все люди еще все помнял. добро бы он о событиях 50ти летней давности говорил.
+16
-4
+12
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Recreated
Я конечно всё понимаю, но зачем такую хрень нести? Все всё понимают, что чемпионы обеих стран уже определились!!
+13
-3
+10
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Evgeny Trifonov
в твою бытность у тебя ручной Хусаинов был, вся лига была "сладкой булочкой". Свой уровень без ресурса потом показал в Динамо и Сатурне. Продолжай лучше дальше рыбачить
+21
-12
+9
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Владимир Тарасенков
Как всё меняется со временем. Теперь Спартачок сладкая булочка для Зенита😁
+8
-2
+6
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interested
А в нашу бытность, Олег, Спартак для Зенита "булочкой" будет. ;)
+8
-2
+6
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Evgeny Trifonov
Ответ La Crosse Bobcats
Романцев врет. Зенит для Спартака всегда был очень сложным оппонентом. начиная кстати с первого чемпионата России 92 (единственное поражение Спартака на первом этапе. да, они были полурезервным составом, но это не наши проблемы). и в 96 в первом круге обыграли Спартак, про ноябрьский матч не буду, сделаем вид что Березовский "просто ошибся" и в 98 помню когда Спартак приехал после Аякса, то получил в Петербурге баранку (если хлебобулочную тему продолжать). и вообще каждый выезд в Петербург в 90е и начало 00 был игрой от ножа. помню шикарный матч 30 июня 2001, просто огонь был. и главное я не пойму зачем Романцев врет? это же все совсем недавно было и все люди еще все помнял. добро бы он о событиях 50ти летней давности говорил.
врать это в крови у фанатов Пищевика. Они например очень часто любят вспоминать посещаемость Зенита в пердиве. Но забывают как на них в Луже ходило в 95 по 800 человек на матче с Уралмашем например. "Народная команда"
+9
-4
+5
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Давид Agabekyan
Ответ Сергей Лепехин
В чем хрень ? Тема не о том, что Хенит не станет чемпионом, а когда это произойдет
Да хоть против Факела. Какая разница?
+6
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KOTOV71
Ничего нового! Спартаковцы о " Былом"!
+5
-1
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Tom_York
Где все увидели, что Зенитовцы говорят о оформлении чемпионства в матче со Спартаком? Журналисты и эксперты сами придумали тему и ее мусолят...)))
Да хоть в 30м... Зенит Чемпион!
+5
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La Crosse Bobcats
Ответ Night Crawler
Зенит ещё выбивал Спартак в 1/4 финале кубка в 1997 в Москве. Выигрывал в 2000 в Москве.
так меня слова Романцева и удивили. да в 90е и начале 00, конкретно за чемпионство Зенит не боролся, но именно Спартаку никогда спуску не давал. о какой "булочке" идет речь?
+5
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юра георгиевский
Ответ Evgeny Trifonov
в твою бытность у тебя ручной Хусаинов был, вся лига была "сладкой булочкой". Свой уровень без ресурса потом показал в Динамо и Сатурне. Продолжай лучше дальше рыбачить
У нашего спартачка было двое ручных арбитров-легенд: Хусаинов и Иванов Валентин, следом в ЧР его сынок арбитром работал, продолжал «традицию», помню смотрел какой-то репортаж и комментаторы говорили, что судит матч сегодня сынок Валентина Иванова(легенды московского спартачка).
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Night Crawler
Ответ La Crosse Bobcats
Романцев врет. Зенит для Спартака всегда был очень сложным оппонентом. начиная кстати с первого чемпионата России 92 (единственное поражение Спартака на первом этапе. да, они были полурезервным составом, но это не наши проблемы). и в 96 в первом круге обыграли Спартак, про ноябрьский матч не буду, сделаем вид что Березовский "просто ошибся" и в 98 помню когда Спартак приехал после Аякса, то получил в Петербурге баранку (если хлебобулочную тему продолжать). и вообще каждый выезд в Петербург в 90е и начало 00 был игрой от ножа. помню шикарный матч 30 июня 2001, просто огонь был. и главное я не пойму зачем Романцев врет? это же все совсем недавно было и все люди еще все помнял. добро бы он о событиях 50ти летней давности говорил.
Зенит ещё выбивал Спартак в 1/4 финале кубка в 1997 в Москве. Выигрывал в 2000 в Москве.
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Зайцев Руслан
Антоше Вастецкому ака "Тайосич":
Хусаинов судил не только спартак, но и его конкурентов. До этого тебе сложно догадаться, Антоша? А меня ты забанил, потому что тебе нечего ответить, когда я тебя тыкаю носом в твоё бесконечное балабольство? Настоящий спартаковец, чего уж тут. Позорище
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Anders_b
История любимый предмет у зарэмских. Помните, динозавры ходили и всех ели, как булочки? А теперь раскопают такую окаменелость и она говорит человеческим голосом "В мою бытность ...".
+3
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Зайцев Руслан
Ответ Виталий
Выздоравливай
Нечего ответить по делу - помолчи
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Peter Parker
Ответ Artem Piatkov
Куда ушло? Выиграют в следующем туре (Удинезе) Зенит кстати тоже, не со Спартаком, так с Краснодаром
В следующий тур и ушло, чего непонятного
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Зайцев Руслан
Ответ Anders_b
История любимый предмет у зарэмских. Помните, динозавры ходили и всех ели, как булочки? А теперь раскопают такую окаменелость и она говорит человеческим голосом "В мою бытность ...".
Все что остается клубу с левым названием, левым логотипом и придуманной историей - это трясти хусаиновскими псевдотитулами. А потом удивляются, почему над ними все насмехаются и презирают
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юра георгиевский
Ответ Evgeny Trifonov
в твою бытность у тебя ручной Хусаинов был, вся лига была "сладкой булочкой". Свой уровень без ресурса потом показал в Динамо и Сатурне. Продолжай лучше дальше рыбачить
Тут, кто-то говорил, у нашего спартачка, в его музее, где-то в углу, за пыльными знамёнами и кубками, стоят две восковые фигуры легенд, навсегда вписанных
в историю нашего спартачка - это арбитры Хусаинов и Иванов Валя. Хорошие, такие ребята.
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Компотов
Ответ Vorhun
Олег Иванович в ваше время этот клуб вообще за соперника не считали!!! Булочка хорошее такое определение 🤣
Результаты игр между Спартаком и Зенитом в чемпионатах России при Романцеве - 7 побед Спартака, 5 побед Зенита, 2 ничьих. Не такое уж большое преимущество, чтобы за соперника не считать.
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Nick Crosier
Все таки Спартак Зениту не соперник,будем честны.
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Celsius
Красно-белая пресса на пустом месте раздувает значимость пятитуровых чемпионов. Семак же четко сказал в интервью
"Семак о чемпионстве «Зенита» в матче со «Спартаком»: «Не имеет значения. Думаем только о следующей игре»".
Но прессе надо превратить очередное вытирание ног о Спартак в Петербурге в какое-то ключевое событие сезона, от которого якобы чего-то зависит. Между тем чемпионство в матче со Спартаком маловероятно, едва ли Ростов проиграет Факелу, так что и обсуждать то тут нечего.
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Дмитрий
Ответ La Crosse Bobcats
Романцев врет. Зенит для Спартака всегда был очень сложным оппонентом. начиная кстати с первого чемпионата России 92 (единственное поражение Спартака на первом этапе. да, они были полурезервным составом, но это не наши проблемы). и в 96 в первом круге обыграли Спартак, про ноябрьский матч не буду, сделаем вид что Березовский "просто ошибся" и в 98 помню когда Спартак приехал после Аякса, то получил в Петербурге баранку (если хлебобулочную тему продолжать). и вообще каждый выезд в Петербург в 90е и начало 00 был игрой от ножа. помню шикарный матч 30 июня 2001, просто огонь был. и главное я не пойму зачем Романцев врет? это же все совсем недавно было и все люди еще все помнял. добро бы он о событиях 50ти летней давности говорил.
Отличный тренер Романцев (кстати, только для одной команды отличный, другие попытки провалились) не всегда адекватен в своих оценках. Возраст, выпитый алкоголь, выкуренные сигареты, советский менталитет дают такой выход, увы.
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bedLaM
Ответ La Crosse Bobcats
Романцев врет. Зенит для Спартака всегда был очень сложным оппонентом. начиная кстати с первого чемпионата России 92 (единственное поражение Спартака на первом этапе. да, они были полурезервным составом, но это не наши проблемы). и в 96 в первом круге обыграли Спартак, про ноябрьский матч не буду, сделаем вид что Березовский "просто ошибся" и в 98 помню когда Спартак приехал после Аякса, то получил в Петербурге баранку (если хлебобулочную тему продолжать). и вообще каждый выезд в Петербург в 90е и начало 00 был игрой от ножа. помню шикарный матч 30 июня 2001, просто огонь был. и главное я не пойму зачем Романцев врет? это же все совсем недавно было и все люди еще все помнял. добро бы он о событиях 50ти летней давности говорил.
чёт не пойму где враньё то, новость что ли поправили или биполярочка?
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Зайцев Руслан
Ответ Владимир Тарасенков
Как всё меняется со временем. Теперь Спартачок сладкая булочка для Зенита😁
Всегда ей был, даже просто судя по статистике
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