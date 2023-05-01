«Зенит» настроен отметить чемпионство? Да и «Наполи» был настроен вчера. Чемпионство ушло за 6 минут». Романцев о матче петербуржцев со «Спартаком»

Олег Романцев высказался о предстоящем матче между «Зенитом» и «Спартаком».

Команды встретятся в 26-м туре Мир . Матч пройдет в Санкт-Петербурге 7 мая.

«По «Спартаку» говорить не хочу, уже одного отправил. Верю ли я в «Спартак», что в Питере смогут навязать борьбу? Почему нет?

«Зенит» настроен отметить чемпионство? Да и «Наполи» был настроен вчера тоже. Чемпионство ушло за шесть минут. И «Динамо» было настроено отпраздновать столетие, но проиграло «Факелу», – сказал бывший главный тренер « ».

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