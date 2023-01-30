Романцев о «Зените»: «Надо очень постараться, чтобы упустить чемпионство. Их осечки – единственный шанс для «Спартака»
Олег Романцев рассказал, что может помешать «Зениту» завоевать очередное чемпионство.
– Отвечая на вопрос, что может помешать «Зениту» стать чемпионом, Дуглас Сантос ответил: «Только мы сами». Как думаете, что он имел в виду?
– Ничего не скажешь, мудро ответил бразилец. При таком составе у Семака, поставленной игре и отрыве в шесть очков надо очень постараться, чтобы упустить чемпионство. Это возможно только в случае осечек «Зенита» в матчах с соперниками, которых он обязан обыгрывать. А такое с ним случается.
В прошлом сезоне в играх с «Сочи» он умудрился потерять пять очков, причем три из них – дома. В этом вдруг развалился на своем поле с «Ахматом». В чем причина – в расхлябанности, недооценке соперника? Фанатам это без разницы – очки-то потеряны.
Вот об этом я уже говорил – как о единственном шансе для «Спартака». Теперь о том же самом с тревогой говорит и Дуглас Сантос. Думаю, что в команде так думает не он один. Вот и получается, что бразилец невольно открыл секрет того, кто может помочь «Спартаку» обойти «Зенит».
Но Абаскалю не стоит рассчитывать на возможные проколы чемпиона. Надо надеяться только на себя и на команду. А еще на болельщиков, которые верят в их победы, – сказал бывший главный тренер «Спартака».
И кто стоял за ним и стоит сейчас за семаком