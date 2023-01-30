Романцев о «Зените»: «Надо очень постараться, чтобы упустить чемпионство. Их осечки – единственный шанс для «Спартака»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Олег Романцев Дуглас Сантос Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Олег Романцев рассказал, что может помешать «Зениту» завоевать очередное чемпионство. 

– Отвечая на вопрос, что может помешать «Зениту» стать чемпионом, Дуглас Сантос ответил: «Только мы сами». Как думаете, что он имел в виду?

– Ничего не скажешь, мудро ответил бразилец. При таком составе у Семака, поставленной игре и отрыве в шесть очков надо очень постараться, чтобы упустить чемпионство. Это возможно только в случае осечек «Зенита» в матчах с соперниками, которых он обязан обыгрывать. А такое с ним случается.

В прошлом сезоне в играх с «Сочи» он умудрился потерять пять очков, причем три из них – дома. В этом вдруг развалился на своем поле с «Ахматом». В чем причина – в расхлябанности, недооценке соперника? Фанатам это без разницы – очки-то потеряны.

Вот об этом я уже говорил – как о единственном шансе для «Спартака». Теперь о том же самом с тревогой говорит и Дуглас Сантос. Думаю, что в команде так думает не он один. Вот и получается, что бразилец невольно открыл секрет того, кто может помочь «Спартаку» обойти «Зенит».

Но Абаскалю не стоит рассчитывать на возможные проколы чемпиона. Надо надеяться только на себя и на команду. А еще на болельщиков, которые верят в их победы, – сказал бывший главный тренер «Спартака».

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7 комментариев

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semenoffp3trok
Ответ Peter Parker
Абаскаль проделывает хорошую работу. Но, зная Спартак, они могут как выиграть все оставшиеся матчи, так и слиться кому угодно.
а какой Спартак ты знаешь, Карреры, Кононова, Тедеско, Виттории, Ваноли? они все абсолютно разные, и очень сильно отличаются от Спартака Абаскаля, это так скажем из последнего)
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KOTOV71
Хех, до Зенита 6- ть очков - это " борьба за Чемпионство" ,позади Ростов на 1 балл- 0 внимания. Будет интересно,если Ростов обойдёт Спартак. И Весело!
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Назар Игорь
Спартаку не вредно было бы не только мечтать как догнать Зенит, но и назад оглядываться, Ростов в спину дышит.
+3
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Bashibuzuck
Ответ Wiley Fox
Рыбак с бутылкой пусть расскажет про методы семака И кто стоял за ним и стоит сейчас за семаком
Хорош уже бухать, праздники кончились😉
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Ксения Лисенкова
Всё по делу.
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Wiley Fox
Рыбак с бутылкой пусть расскажет про методы семака

И кто стоял за ним и стоит сейчас за семаком
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-5
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Peter Parker
Абаскаль проделывает хорошую работу. Но, зная Спартак, они могут как выиграть все оставшиеся матчи, так и слиться кому угодно.
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-1
-1
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