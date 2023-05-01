Пеп о 50 голах Холанда: «Черчилль еще не был премьер-министром, когда был установлен рекорд, который повторил Эрлинг»

Пеп Гвардиола высказался о том, что Эрлинг Холанд повторил рекорд 92-летней давности.

Форвард «Манчестер Сити» забил 50 голов за сезон во всех турнирах. В истории чемпионатов Англии последний раз это сделал Том Уоринг (50 мячей в сезоне-1930/31).

«Я знал, что Уинстон Черчилль еще даже не был премьер-министром, когда был установлен рекорд, который сегодня повторил . Это было давным-давно.

Меня очень впечатлило то, что он взялся исполнить пенальти», – сказал главный тренер « ».

Ранее Холанд не реализовал 11-метровый в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (1:1).

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