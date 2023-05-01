Пеп о 50 голах Холанда: «Черчилль еще не был премьер-министром, когда был установлен рекорд, который повторил Эрлинг»
Пеп Гвардиола высказался о том, что Эрлинг Холанд повторил рекорд 92-летней давности.
Форвард «Манчестер Сити» забил 50 голов за сезон во всех турнирах. В истории чемпионатов Англии последний раз это сделал Том Уоринг (50 мячей в сезоне-1930/31).
«Я знал, что Уинстон Черчилль еще даже не был премьер-министром, когда был установлен рекорд, который сегодня повторил Эрлинг. Это было давным-давно.
Меня очень впечатлило то, что он взялся исполнить пенальти», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Ранее Холанд не реализовал 11-метровый в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (1:1).
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В 30х 20 века уже вполне современная версия оффсайда действовала.
и после этого еще кто-то будет спорить с тем, что гвардиола - самый большой лицемер в современном футболе) ну или верить в то, что он сказал правду про травму де брейне или про сроки его восстановления.
не зря говорят: не верь клятве лапорты, слезам неймара и улыбке гвардиолы)
но всё же в самой АПЛ он чуть меньше забил, похожие цифры частенько проскакивают
Ну и всё-таки запятая, а не запитая.