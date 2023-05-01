Пеп о 50 голах Холанда: «Черчилль еще не был премьер-министром, когда был установлен рекорд, который повторил Эрлинг»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола рекорды Эрлинг Холанд Футбол

Пеп Гвардиола высказался о том, что Эрлинг Холанд повторил рекорд 92-летней давности.

Форвард «Манчестер Сити» забил 50 голов за сезон во всех турнирах. В истории чемпионатов Англии последний раз это сделал Том Уоринг (50 мячей в сезоне-1930/31).

«Я знал, что Уинстон Черчилль еще даже не был премьер-министром, когда был установлен рекорд, который сегодня повторил Эрлинг. Это было давным-давно.

Меня очень впечатлило то, что он взялся исполнить пенальти», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Ранее Холанд не реализовал 11-метровый в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (1:1).

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13 комментариев

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ConorNite
Еще сильнее впечатляет тот факт, что в те времена футбол был значительно проще и забить было легче. Забить столько в нынешней АПЛ - это серьезное достижение. Если продолжит в том же духе, не один год будет править Футбольным Баллом
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Granero-24
Холанд - вот форвард, вот это настоящий форвард!
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Кино Музыка
Звучит так, как если бы у нас иностранный тренер связал чьи-то голы с Лениным.
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Kazbek Ilyassovskiy
Ответ ConorNite
Еще сильнее впечатляет тот факт, что в те времена футбол был значительно проще и забить было легче. Забить столько в нынешней АПЛ - это серьезное достижение. Если продолжит в том же духе, не один год будет править Футбольным Баллом
Наверное, всё-таки балом, хотя если имеется в виду определенный рейтинг, то и баллом тоже будет править.
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Cruel Snake
Я правильно понимаю, что это в ье времена когда не было офсайда?! Можно сказать уровень «easy» страшно представить сколько он мог бы тогда забить
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Eduard Rastryopin
Ответ Cruel Snake
Я правильно понимаю, что это в ье времена когда не было офсайда?! Можно сказать уровень «easy» страшно представить сколько он мог бы тогда забить
Нет,правило оффсайда уже в конце 19 века было.
В 30х 20 века уже вполне современная версия оффсайда действовала.
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Уся Ваткин
Это всё придумал Черчилль в 18-м году ©
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DolJun
прикольно что про бородатый английский рекорд, который был установлен когда черчилль еще не был премьер министром, пеп знал. а про рекорд по голам в одном матче лч, который устанавливал не чужой для пепа человек, он не знал.
и после этого еще кто-то будет спорить с тем, что гвардиола - самый большой лицемер в современном футболе) ну или верить в то, что он сказал правду про травму де брейне или про сроки его восстановления.
не зря говорят: не верь клятве лапорты, слезам неймара и улыбке гвардиолы)
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Under
Ответ ConorNite
Еще сильнее впечатляет тот факт, что в те времена футбол был значительно проще и забить было легче. Забить столько в нынешней АПЛ - это серьезное достижение. Если продолжит в том же духе, не один год будет править Футбольным Баллом
достижение серьезное, слов нет
но всё же в самой АПЛ он чуть меньше забил, похожие цифры частенько проскакивают
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Kazbek Ilyassovskiy
Ответ Дмитрий
Коллега, рассмотрите, пожалуйста, возможность запитой после хотя. Деепричастный оборот жи есть!
Пунктуация у меня хромает, увы. Особенно в формате комментариев на сайтах.
Ну и всё-таки запятая, а не запитая.
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BBshkin
Ответ Cruel Snake
Я правильно понимаю, что это в ье времена когда не было офсайда?! Можно сказать уровень «easy» страшно представить сколько он мог бы тогда забить
На тех полях? В тех бутсах?
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