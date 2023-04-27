У Холанда 49 голов в 43 матчах за «Ман Сити». Он первым в чемпионате Англии с 1987-го забил столько за сезон

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Клайв Аллен рекорды Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд забил 49 голов за «Манчестер Сити» в 43 матчах.

В 33-м туре АПЛ нападающий «горожан» поразил ворота «Арсенала» (4:1).

Это был 43-й матч норвежца в составе английской команды. На его счету 49 мячей за клуб в этом сезоне. 

Холанд стал первым за 36 лет игроком высшего английского дивизиона, которому удалось забить 49 мячей в рамках одного сезона. В сезоне-1986/87 этой отметки достиг бывший нападающий «Тоттенхэма» Клайв Аллен

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39 комментариев

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Кирилл
«Вот это форвард, вот это настоящий форвард» )
+29
-1
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Ученик Пепа
Впереди еще 10 матчей. Надо выжимать максимум Эрлингу, для того чтобы претендовать на ЗМ
+22
-3
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Евгений Лифшиц
Ответ Ученик Пепа
Впереди еще 10 матчей. Надо выжимать максимум Эрлингу, для того чтобы претендовать на ЗМ
для того, чтобы претендовать (не выиграть) Холанду на ЗМ, ему нужно выиграть требл, забить 100 голов, отдать 50 передач, вылечить рак, попутно слетав в космос. Выиграть, конечно, не получится, ведь месси забил пенки на чм, что тут поделать
+25
-11
+14
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RiFF RAFF
Жду чувака которые везде пишет про Дикси Дина, во всех новостях про Холанда
+11
0
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zzzeeerrrooo
Ответ NomerSports
Помню как постоянно писали про стату пустынного бедуина и его рекорды.А фанаты кричали про величие и золотые мячи на каждом углу. Стандартная ситуация с другим лицом.Как же любят нападающих и их цифры. Можно пару новостей про КДБ. опять ведь вышел в лидеры по передачам.
Рыжый разрывает ,если и номинировать от Сити на золотой мяч то он должен быть кандидатом под номером 1
+5
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wonderwall
Ответ Кирилл
«Вот это форвард, вот это настоящий форвард» )
Вот форвард, вот это настоящий форвард! Бьет он обычно не издалека, как положено нападающему, но очень редко промахивается.
Вот форвард, вот это настоящий форвард! Бьет он обычно не издалека, как положено нападающему, но очень редко промахивается
+5
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ChipsRobber
В октябре ставка что забьет 50 за сезон была 15 к 1. Эх, нужно было хату ставить...
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rigobersong
Это он еще несколько раз пенальти отдавал бить другим игрокам:)
+3
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VERBLYUD
Ответ Artem Piatkov
Это ЗМ И никакие голы Клермонам вне топ-3 Европы и с пенальти на ЧМ такое не перебьют
Я бы на месте персофанов Кришти конкретно переживал бы за рекорды своего кумира, которые Холанд побьет. Через 10-12 лет без своих рекордов кринж даже в топ-50 не будет входить))
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Jon Snow
Ответ MFORCE
Еще раз напиши ;)
Школота детектед
+1
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NomerSports
Помню как постоянно писали про стату пустынного бедуина и его рекорды.А фанаты кричали про величие и золотые мячи на каждом углу. Стандартная ситуация с другим лицом.Как же любят нападающих и их цифры. Можно пару новостей про КДБ. опять ведь вышел в лидеры по передачам.
+4
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vwzx8mx5vh
Где то плачет забытый всеми Мбаппе
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donatodonatore
Красавец конечно.Угадал с ним Пеп.
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FilinMD
Ответ wonderwall
Вот форвард, вот это настоящий форвард! Бьет он обычно не издалека, как положено нападающему, но очень редко промахивается. Вот форвард, вот это настоящий форвард! Бьет он обычно не издалека, как положено нападающему, но очень редко промахивается
Розанов был мэтром. Ушел очень рано, в 59 всего
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Ix Ygrek
норвежский monster
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Kvin
Детина!
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Евгений Лифшиц
Ответ rigobersong
За счет того, что любой только не Месси:))
конечно, парень переписавший рекорды в сильнейшей лиге мира, играющий в лучшей команде сезона - это чисто кандидат от хейтеров пешехода
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Moscwow
Ответ NomerSports
а ну тогда ладно .Я просто не могу понять как великий турнир Месси , где в него верила вся страна и команда билась за своего кумира , может сравниться с хорошим форвардом в сильной команде которую Гвардиола собрал уже много лет назад .
А, Месси же за Кюрасао играет и вместе с ним выиграл ЧМ, именно выиграл, а не подарили Катарские отцы с пятью пенками в семи матчах
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Сергей Посохов
Ответ Ученик Пепа
Впереди еще 10 матчей. Надо выжимать максимум Эрлингу, для того чтобы претендовать на ЗМ
А ты смешон. Какой зм этому полену. Играет в сильнейшем составе апл забивает пачками аутсайдерам и не играл на чм. Максимум золотое полено этому господину
+1
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vwzx8mx5vh
Ответ Ученик Пепа
Впереди еще 10 матчей. Надо выжимать максимум Эрлингу, для того чтобы претендовать на ЗМ
Надо выжимать максимум ради требла а не индивидуальных цацок
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Абдул Абакаев
Ответ Евгений Лифшиц
для того, чтобы претендовать (не выиграть) Холанду на ЗМ, ему нужно выиграть требл, забить 100 голов, отдать 50 передач, вылечить рак, попутно слетав в космос. Выиграть, конечно, не получится, ведь месси забил пенки на чм, что тут поделать
мне фруктовый сброд откровенно жаль уже
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Jeneverbes Naalden
Ответ RiFF RAFF
Жду чувака которые везде пишет про Дикси Дина, во всех новостях про Холанда
Для начала нужно пройти уровень Джимми Гривса)
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Евгений Лифшиц
Ответ NomerSports
Помню как постоянно писали про стату пустынного бедуина и его рекорды.А фанаты кричали про величие и золотые мячи на каждом углу. Стандартная ситуация с другим лицом.Как же любят нападающих и их цифры. Можно пару новостей про КДБ. опять ведь вышел в лидеры по передачам.
Ты игру смотрел? как можно такую хероту написать после матча, где Холанд, и раздавал прекрасно, и забивал, и убегал, и все единоборства выиграл, и в прессинге участвовал. просто секта
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NomerSports
Ответ Евгений Лифшиц
секта пешехода уже голы в добавленное время не считает?
с сектой идешь в блок .научись общаться .
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waltishin
Ответ ChipsRobber
В октябре ставка что забьет 50 за сезон была 15 к 1. Эх, нужно было хату ставить...
зачем тебе 15 хат?)
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