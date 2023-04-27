У Холанда 49 голов в 43 матчах за «Ман Сити». Он первым в чемпионате Англии с 1987-го забил столько за сезон
Эрлинг Холанд забил 49 голов за «Манчестер Сити» в 43 матчах.
В 33-м туре АПЛ нападающий «горожан» поразил ворота «Арсенала» (4:1).
Это был 43-й матч норвежца в составе английской команды. На его счету 49 мячей за клуб в этом сезоне.
Холанд стал первым за 36 лет игроком высшего английского дивизиона, которому удалось забить 49 мячей в рамках одного сезона. В сезоне-1986/87 этой отметки достиг бывший нападающий «Тоттенхэма» Клайв Аллен.
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