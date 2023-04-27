У Холанда 49 голов в 43 матчах за «Ман Сити». Он первым в чемпионате Англии с 1987-го забил столько за сезон

Эрлинг Холанд забил 49 голов за «Манчестер Сити» в 43 матчах.

В 33-м туре нападающий «горожан» поразил ворота « » (4:1).

Это был 43-й матч норвежца в составе английской команды. На его счету 49 мячей за клуб в этом сезоне.

стал первым за 36 лет игроком высшего английского дивизиона, которому удалось забить 49 мячей в рамках одного сезона. В сезоне-1986/87 этой отметки достиг бывший нападающий «Тоттенхэма» .

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