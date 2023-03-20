Генич проиграл Чалову спор об очках Федора по «гол+пас» за сезон: «Не включаю заднюю. Когда поставят работать на ЦСКА, приду в футболке «Спартака»
Константин Генич рассказал о проигранном споре Федору Чалову.
Нападающий ЦСКА и комментатор «Матч ТВ» в эфире «Коммент.Шоу» заключили пари на то, что футболист наберет 13 баллов по системе «гол+пас» в Мир РПЛ в сезоне-2022/23. В случае проигрыша Генич должен будет прийти на матч ЦСКА на «ВЭБ Арене» в футболке «Спартака».
Вчера Чалов забил «Зениту» в 20-м туре чемпионата России и набрал 13 (12+1) очков по системе «гол+пас» в сезоне.
«Федя немножечко запамятовал относительно наших договоренностей. Это был больше спор для меня, для веселья, для болельщиков. Я отдаю себе отчет в том, что люди жаждут крови и дополнительного троллинга.
По условиям спора не было никакой договоренности относительно похода на фанатскую трибуну или посиделки на трибуне с болельщиками. Чтобы расставить все точки над i: спор заключался в том, что я должен был прийти на стадион ЦСКА и прокомментировать матч в футболке «Спартака».
Я не включаю заднюю. Спор проигран. Федю поздравляю – он выиграл красиво, честно, ярко и с большим преимуществом. Надо было на голевые передачи с ним, конечно, спорить, раз у него всего одна пока», – сказал Генич.
Также он рассказал, когда может выполнить свою часть уговора.
«Когда мы с Федей общались по поводу спора и прогнозировали, когда произойдет сатисфакция и он официально оформит свою победу, он сам сказал: «Всему свое время». Отвечу его же словами – когда поставят работать на ЦСКА, приду в футболке «Спартака».
Пусть никто не переживает. Я думаю, что за оставшиеся 10 туров и матчи в Кубке это точно произойдет», – добавил комментатор.
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*Шок*
Совсеееем другое, придти в футболке Спартака на стадион ЦСКА )
Справедливости ради, Генич - один из лучших из еще оставшихся при работе на больших экранах комментаторов
Поступил, как настоящий спартаковец.