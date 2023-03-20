Генич проиграл Чалову спор об очках Федора по «гол+пас» за сезон: «Не включаю заднюю. Когда поставят работать на ЦСКА, приду в футболке «Спартака»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия ВЭБ Арена Константин Генич игровая форма Матч ТВ Федор Чалов стиль Спорт-Экспресс Футбол

Константин Генич рассказал о проигранном споре Федору Чалову.

Нападающий ЦСКА и комментатор «Матч ТВ» в эфире «Коммент.Шоу» заключили пари на то, что футболист наберет 13 баллов по системе «гол+пас» в Мир РПЛ в сезоне-2022/23. В случае проигрыша Генич должен будет прийти на матч ЦСКА на «ВЭБ Арене» в футболке «Спартака».

Вчера Чалов забил «Зениту» в 20-м туре чемпионата России и набрал 13 (12+1) очков по системе «гол+пас» в сезоне.

«Федя немножечко запамятовал относительно наших договоренностей. Это был больше спор для меня, для веселья, для болельщиков. Я отдаю себе отчет в том, что люди жаждут крови и дополнительного троллинга.

По условиям спора не было никакой договоренности относительно похода на фанатскую трибуну или посиделки на трибуне с болельщиками. Чтобы расставить все точки над i: спор заключался в том, что я должен был прийти на стадион ЦСКА и прокомментировать матч в футболке «Спартака».

Я не включаю заднюю. Спор проигран. Федю поздравляю – он выиграл красиво, честно, ярко и с большим преимуществом. Надо было на голевые передачи с ним, конечно, спорить, раз у него всего одна пока», – сказал Генич.

Также он рассказал, когда может выполнить свою часть уговора.

«Когда мы с Федей общались по поводу спора и прогнозировали, когда произойдет сатисфакция и он официально оформит свою победу, он сам сказал: «Всему свое время». Отвечу его же словами – когда поставят работать на ЦСКА, приду в футболке «Спартака».

Пусть никто не переживает. Я думаю, что за оставшиеся 10 туров и матчи в Кубке это точно произойдет», – добавил комментатор.

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32 комментария

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Алексеич (Ростов-Дон)
Желаю Геничу и Глебову проспорить.
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Данила Вишневский
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Генич трус, даже споры нормально держать не умеет
Ты пересмотри условия спора прежде чем громогласно кукарекать
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Данила Вишневский
Ответ Никита Михайловский
Зря Костя слился. Ну что ему там на фанатке ЦСКА сделают в условиях бойкота всех турниров активом ЦСКА? Неприятно было смотреть как он сразу же начал съезжать с темы в эфире
Так договаривались на другое изначально. Ну и не все в курсе спорта, реально за такую выходку без контекста могу по голове ударить
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Вирер
Болельщик Спартака придёт на матч с участием Спартака в футболке Спартака
*Шок*
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Sonnenschein
Ответ Гамарджоба Генацвале
Лучше бы с Чердаком на хату поспорили.
С Чердаком никто не будет спорить. Опасно жеж))
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evil
неисправимый лудоман, чего греха таить-то
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Матрёшка Ефросиьевна
Ответ Гамарджоба Генацвале
Лучше бы с Чердаком на хату поспорили.
за взнос по ипотеке
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Матрёшка Ефросиьевна
Ответ Hilperico
Смешной какой-то спор. Для Генича прийти на работу в футболке Спартака - это как для Чалова выйти на матч в футболке ЦСКА. Вот если бы он надел футболку с фамилией Дзюба, тогда другое дело))
с дзюбой опасно связыватся)
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Биодудь
В чем прикол этих постоянных идиотских споров Генича? Тоска по лудомании?
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Александр Олегович
С голой задницей приходи
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Ковид 07.10.52
Ждем, когда Чалов, как и Дзюба пошлет этого гения споров...., которых не было...
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Garikus89
И вот этого чудика кто-то всерьез в споре с Дзюбой поддерживал?) Он даже простейшие условия при проигрыше выполнять не захотел)
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S. A.
Говорит, что не включает заднюю, но включает заднюю. Ай-ай-ай, Костя
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Кирилл
Ответ Hilperico
Смешной какой-то спор. Для Генича прийти на работу в футболке Спартака - это как для Чалова выйти на матч в футболке ЦСКА. Вот если бы он надел футболку с фамилией Дзюба, тогда другое дело))
Одно дело «просто прийти на работу в футболке Спартака».
Совсеееем другое, придти в футболке Спартака на стадион ЦСКА )
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Tpy6kaMerlina
Ответ kulik13
Благо хожу на домашние игры и не приходится слушать данного "комментатора".
;)
Справедливости ради, Генич - один из лучших из еще оставшихся при работе на больших экранах комментаторов
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Гамарджоба Генацвале
Лучше бы с Чердаком на хату поспорили.
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kin
Как Брюс Уиллис с плакатом в негритянском районе
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Spartakus1984
Генич как всегда залошился
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исянов
ему не надоело эти бредовые пари вечно заключать? в чем смысл-то. фана ноль вообще
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Hilperico
Смешной какой-то спор. Для Генича прийти на работу в футболке Спартака - это как для Чалова выйти на матч в футболке ЦСКА. Вот если бы он надел футболку с фамилией Дзюба, тогда другое дело))
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Вася Столяр
Срочно на главную!!
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romanisti89
и конечно же матч ТВ его не поставит на этот матч
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Никита Михайловский
Зря Костя слился. Ну что ему там на фанатке ЦСКА сделают в условиях бойкота всех турниров активом ЦСКА? Неприятно было смотреть как он сразу же начал съезжать с темы в эфире
+50
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Честный контроль
Генич в своем репертуаре, в отказ пошел. Мол "я не я и слово не моя " не было такого, чему вся страна была свидетелем. Трус!
Поступил, как настоящий спартаковец.
+4
-4
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Тиджани Бабангида
Генич такой-же спорщик,как Черданцев - прогнозист
+9
-1
+8
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