«Спартак» подарил Геничу клубный бомбер

Теги Спартак премьер-лига Россия Константин Генич Матч ТВ стиль Футбол

«Спартак» подарил Константину Геничу клубный бомбер.

В клубном магазине «Спартака» такой бомбер стоит 37 тысяч рублей.

«Абсолютно будничный четверг... Пока не увидел в приложении, что «к вам едет курьер». Думаю, а что это меня спрашивают «где вы, сколько там будете, и т.д.». Чувствовал какой-то подвох, а оно вон как😉.

Люблю такие сюрпризы! Ребята из отдела маркетинга «Спартака» – вы топ! ⚽️✌🏻Спасибо за классный подгон🔥💪», – написал комментатор в телеграм-канале.

Напомним, ранее Генич в футболке «Спартака» комментировал матч ЦСКА – «Химки».

Перед началом сезона Генич поспорил с форвардом ЦСКА Федором Чаловым, что тот не забьет 13 голов в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Чалов победил в споре – по условиям пари Генич должен был прийти на стадион армейцев в футболке «Спартака». Однако затем Чалов изменил наказание для комментатора «Матч ТВ», и тот подарил несколько футболок ЦСКА болельщикам красно-синих.

Тем не менее Генич решил выполнить изначальные условия спора и принес в комментаторскую кабину футболку «Спартака».

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

44 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nick Crosier
Сейчас самое ценное это форма Акрона.
+61
-11
+50
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл.С-Пб
37 000 рэ... Зарема сама связала? Крючком федулы?)))
+48
-15
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Abriel
а фанатам на лопате покушать принесли
+17
-4
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Человек1991
3 штуки максимум себестоимость этого бомбера , продавать его за 37 это грабёж )
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Abriel
Ответ svft
я и раньше счастливый был, а теперь вдвое счастливей стану (с)
нет - это я раньше злой был...
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бухгалтер2021
Ответ Nick Crosier
Сейчас самое ценное это форма Акрона.
покупайй
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TiNO
Это чтоб не бомбило у Генича от недоехавших ставок на Спартак)))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Честный контроль
Единственные нормальные комментаторы болеющие за Спартак были Озеров и Маслаченко. Остальные сплошные ссыкуны- Геничи
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
svft
я и раньше счастливый был, а теперь вдвое счастливей стану (с)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
.ru
пустое дело... всё равно он кому нибудь его проспорит
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pelerin
Ответ Nick Crosier
Сейчас самое ценное это форма Акрона.
А когда вы Динамо слили на своëм поле слили, форма Динамо была самым ценным? Мечтал о ней? )
+12
-10
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ковид 07.10.52
Да...Спартаку опускаться до подарков этому типу....как-то негоже...о времена, о нравы...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ТрактоПоктер
Динамо, чтобы переплюнуть Спартак по крутизне - погасило ипотеку Черданцева
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Повалюхин
Ответ mean machine/
Клоунский шмот на самом деле. Ни один нормальный мужик такое не оденет.
Не наденет)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nobrainnopain
SM- Sado Mazo или 50 оттенков розового
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kaka10
Подарите Шмурнову, а то у него тоже бомбер из-за клуба
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Прекрасная РФПЛ будущего
...со встроенным FanID
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mean machine/
Ответ Честный контроль
Единственные нормальные комментаторы болеющие за Спартак были Озеров и Маслаченко. Остальные сплошные ссыкуны- Геничи
Шмурнов еще где-то в джунглях Латинской Америки шкирится.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Уся Ваткин
Бомбербияк-керкуду, Гиеныч!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Abriel
геничу - борзыми щенками брать надо, лапоть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eric_Cartman
Ценник на уровне BOSS и тп. Откуда такая цена-то? 🤔
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Дмитриев
Зачем козе баян?😄
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эндрю81
У кого-то еще есть вопросы почему ’’Спартак’’ такой типа популярный и о нем везде по тв говорят?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леонид Романов
Ответ Наталья Ларионова
Подарите спартаковцам бомберы Акрона.
А ты в бомбере Брюгге ходишь?))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andre Remati
Ответ Наталья Ларионова
Слил вчера Спартак Акрону. Без шансов, причём. А Зенит проиграл Динамо по пенальти.
Этот человек, которому вы ответили, ограничил возможность ответов на его комментарии. Боится что ли? Поэтому продублирую ответом ниже)

"На ровном месте обиды какие-то... Вот обрати внимание, никто Спартак не оскорблял. А на Зенит стрелки ты сам перевёл. Это чтобы твои сородичи потом не вопрошали, почему на вас нападают после таких тяжёлых поражений.

По справедливости, Динамо мы проиграли без ключевых футболистов в равной игре, да ещё и по пенальти. Это не то же самое, что проиграть команде, идущей в 7 очках от зоны вылета ФНЛ, да и которая пол матча возит некогда легендарный клуб."
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий