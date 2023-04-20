«Спартак» подарил Геничу клубный бомбер
«Спартак» подарил Константину Геничу клубный бомбер.
В клубном магазине «Спартака» такой бомбер стоит 37 тысяч рублей.
«Абсолютно будничный четверг... Пока не увидел в приложении, что «к вам едет курьер». Думаю, а что это меня спрашивают «где вы, сколько там будете, и т.д.». Чувствовал какой-то подвох, а оно вон как😉.
Люблю такие сюрпризы! Ребята из отдела маркетинга «Спартака» – вы топ! ⚽️✌🏻Спасибо за классный подгон🔥💪», – написал комментатор в телеграм-канале.
Напомним, ранее Генич в футболке «Спартака» комментировал матч ЦСКА – «Химки».
Перед началом сезона Генич поспорил с форвардом ЦСКА Федором Чаловым, что тот не забьет 13 голов в нынешнем розыгрыше чемпионата России.
Чалов победил в споре – по условиям пари Генич должен был прийти на стадион армейцев в футболке «Спартака». Однако затем Чалов изменил наказание для комментатора «Матч ТВ», и тот подарил несколько футболок ЦСКА болельщикам красно-синих.
Тем не менее Генич решил выполнить изначальные условия спора и принес в комментаторскую кабину футболку «Спартака».
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"На ровном месте обиды какие-то... Вот обрати внимание, никто Спартак не оскорблял. А на Зенит стрелки ты сам перевёл. Это чтобы твои сородичи потом не вопрошали, почему на вас нападают после таких тяжёлых поражений.
По справедливости, Динамо мы проиграли без ключевых футболистов в равной игре, да ещё и по пенальти. Это не то же самое, что проиграть команде, идущей в 7 очках от зоны вылета ФНЛ, да и которая пол матча возит некогда легендарный клуб."