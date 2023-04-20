«Спартак» подарил Геничу клубный бомбер

«Спартак» подарил Константину Геничу клубный бомбер.

В клубном магазине « » такой бомбер стоит 37 тысяч рублей.

«Абсолютно будничный четверг... Пока не увидел в приложении, что «к вам едет курьер». Думаю, а что это меня спрашивают «где вы, сколько там будете, и т.д.». Чувствовал какой-то подвох, а оно вон как😉.

Люблю такие сюрпризы! Ребята из отдела маркетинга «Спартака» – вы топ! ⚽️✌🏻Спасибо за классный подгон🔥💪», – написал комментатор в телеграм-канале.

Напомним, ранее Генич в футболке «Спартака» комментировал матч ЦСКА – «Химки».

Перед началом сезона Генич поспорил с форвардом ЦСКА Федором Чаловым, что тот не забьет 13 голов в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Чалов победил в споре – по условиям пари должен был прийти на стадион армейцев в футболке «Спартака». Однако затем Чалов изменил наказание для комментатора « », и тот подарил несколько футболок ЦСКА болельщикам красно-синих.

Тем не менее Генич решил выполнить изначальные условия спора и принес в комментаторскую кабину футболку «Спартака».

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