Турне «Баварии» по Австралии отменено. Клубу предлагали 4-5 млн евро, но не выполнили обещаний

Турне «Баварии» по Австралии, запланированное после завершения сезона, отменено.

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналистов Кристиана Фалька и Тоби Альтшеффля, мюнхенскому клубу обещали 4-5 млн евро, но организаторы не смогли выполнить своих финансовых обещаний.

Ожидалось, что «Бавария» проведет товарищескую игру против команды звезд австралийской А-лиги в Сиднее.

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