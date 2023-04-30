Турне «Баварии» по Австралии отменено. Клубу предлагали 4-5 млн евро, но не выполнили обещаний

Теги Бавария бундеслига Германия Футбол

Турне «Баварии» по Австралии, запланированное после завершения сезона, отменено.

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналистов Кристиана Фалька и Тоби Альтшеффля, мюнхенскому клубу обещали 4-5 млн евро, но организаторы не смогли выполнить своих финансовых обещаний.

 Ожидалось, что «Бавария» проведет товарищескую игру против команды звезд австралийской А-лиги в Сиднее.

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2 комментария

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TylerDurden
Принимающая сторона отсмотрела последние игры Аварии и потребовала оплаты от немцев за возможность вкусить австралийского футбола и сразиться с титанами А-лиги.
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Фан Рубина
Неудивительно. Откуда там 4-5 лимонов на выставочный матч с мешком.
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