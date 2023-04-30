«Кто перед сезоном понимает, что «Зенит» будет чемпионом? Ванга? У меня нет такого». Защитник «Факела» Калинин об РПЛ

Игорь Калинин прокомментировал гегемонию «Зенита» в Мир РПЛ.

– Как можете оценить реалии нынешнего российского футбола?

– Каждый футболист мотивирован – выходит на поле побеждать. Конечно, каждый из нас мечтает играть в еврокубках, но мы живем в таких реалиях, поэтому надо приспосабливаться к ним.

– Но каждый перед началом сезона понимает, что «Зенит» – чемпион...

– Ну, почему? Кто понимает? Ванга? Футбол – конкуренция, все на поле надо доказывать. Если «Зенит» идет на первом месте, значит, они этого заслуживают. Будет следующий сезон – будет следующий этап.

У команды Семака хорошая команда и по подбору футболистов, и по бюджету – на голову сильнее всех. В начале сезона у меня нет такого: «Все понятно, «Зенит» – чемпион», – сказал защитник «Факела».

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