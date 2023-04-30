«Кто перед сезоном понимает, что «Зенит» будет чемпионом? Ванга? У меня нет такого». Защитник «Факела» Калинин об РПЛ

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Факел Игорь Калинин Футбол

Игорь Калинин прокомментировал гегемонию «Зенита» в Мир РПЛ.

– Как можете оценить реалии нынешнего российского футбола?

– Каждый футболист мотивирован – выходит на поле побеждать. Конечно, каждый из нас мечтает играть в еврокубках, но мы живем в таких реалиях, поэтому надо приспосабливаться к ним.

– Но каждый перед началом сезона понимает, что «Зенит» – чемпион...

– Ну, почему? Кто понимает? Ванга? Футбол – конкуренция, все на поле надо доказывать. Если «Зенит» идет на первом месте, значит, они этого заслуживают. Будет следующий сезон – будет следующий этап.

У команды Семака хорошая команда и по подбору футболистов, и по бюджету – на голову сильнее всех. В начале сезона у меня нет такого: «Все понятно, «Зенит» – чемпион», – сказал защитник «Факела».

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9 комментариев

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TiNO
Тебе видимо не только позвонки, но и мозг выкрутили)))
+6
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AlexZhano__
Я бы сказал, что у некоторых футболистов и даже тренеров есть внутренний комплекс: "Да зачем нам стараться? Зенит и так сделают чемпионом!". У Смолова подобное не раз проскакивало.
Пораженческая психология!
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Давид Agabekyan
Ответ TiNO
Тебе видимо не только позвонки, но и мозг выкрутили)))
Ещё после позвонков было ясно что и мозг не слишком активен
+1
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pztpzhmx66
Был хорош в Астрахани с Суторминым на фланге .
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Добрый Ретроград
Опять битвы интеллектуалов намечаются на спорце)
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fellx
Ответ Фан Рубина
Ну так-то да, но Локо приглашает немецких шарлатанов для развала клуба, Спартак назначает очередного заграничного тренеришку, Краснодар проигрывает важные матчи, Ростову не хватает глубины состава, ЦСКА затягивает со сменой поколений и имеем то, что имеем.
Давай объясню на пальцах: Каждый гражданин страны определённого возраста имеет право баллотироваться в президента РФ. Никто им не мешает это сделать. Но как только кто-то начинает активно пользаваться своим правом, их убирают с глаз публики. Также и с чемпионством. Могут играться в футбол как хотят, но если будут доставлять реальные проблемы: всегда есть способы как охладить их пыл. Какой спонсор у них ни был, все они под властью одних и тех же элит в итоге
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