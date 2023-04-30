«Халк был на голову сильнее Малкома. Он не только забивал, но и отдавал. Из Дзюбы сделал приличного футболиста». Угаров об игроках «Зенита»
Денис Угаров считает экс-форварда «Зенита» Халка сильнее Малкома.
– Если сравнивать Малкома с другой бразильской звездой «Зенита» Халком, кому бы вы предпочтение отдали?
– Халк был на голову сильнее. Он не только забивал, но и отдавал. Он из Дзюбы сделал приличного футболиста. Благодаря Халку его назвали приличным нападающим. Если бы не было Халка, Дзюба бы и рядом не стоял.
Халк был мощнее и мобильнее Малкома. Халк и Данни – главные приобретения своего времени. С Малкомом я его даже сравнивать не могу, – сказал бывший полузащитник «Зенита».
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( чисто мое мнение )
Зеедорф предпенсионный в чемпионате Бразилии доигрывал, а Дзюба даже Турцию затащить не смог.
Но для РПЛ, согласен, вполне годится...