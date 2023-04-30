«Халк был на голову сильнее Малкома. Он не только забивал, но и отдавал. Из Дзюбы сделал приличного футболиста». Угаров об игроках «Зенита»

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Денис Угаров Халк Малком Футбол

Денис Угаров считает экс-форварда «Зенита» Халка сильнее Малкома.

– Если сравнивать Малкома с другой бразильской звездой «Зенита» Халком, кому бы вы предпочтение отдали?

– Халк был на голову сильнее. Он не только забивал, но и отдавал. Он из Дзюбы сделал приличного футболиста. Благодаря Халку его назвали приличным нападающим. Если бы не было Халка, Дзюба бы и рядом не стоял.

Халк был мощнее и мобильнее Малкома. Халк и Данни – главные приобретения своего времени. С Малкомом я его даже сравнивать не могу, – сказал бывший полузащитник «Зенита».

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6 комментариев

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Filipp Gorski
Халк вообще лучший легионер в истории РПЛ. Потрясающий уровень. Отработал все свои деньги полностью еще и в + Зенит ушел
( чисто мое мнение )
+12
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Дмитрий9779
Так или иначе Малком нашел мотивацию в такой ситуации,прибавил и на данный момент лучший в РПЛ,а дальше время покажет.
+3
-1
+2
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Balt39
Дзюба не идеал, конечно, но и не надо ля-ля, что Халк свояки от его головы клепал..... Это не правда. Для чемпионата России Артем хороший игрок, что даже сейчас с пенсии Локо подтянул
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-2
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Quiet Dad
Халк и сейчас за Атлетико Минейро забивает регулярно, пушка никуда не делась. А ему 36 лет.
Зеедорф предпенсионный в чемпионате Бразилии доигрывал, а Дзюба даже Турцию затащить не смог.
Но для РПЛ, согласен, вполне годится...
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Док163
Ответ Balt39
Дзюба не идеал, конечно, но и не надо ля-ля, что Халк свояки от его головы клепал..... Это не правда. Для чемпионата России Артем хороший игрок, что даже сейчас с пенсии Локо подтянул
Именно так и было.
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Роман
Ответ Дмитрий9779
Так или иначе Малком нашел мотивацию в такой ситуации,прибавил и на данный момент лучший в РПЛ,а дальше время покажет.
летом убежит, забыв паспорт России в удельной
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