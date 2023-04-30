«Спартак» хочет испортить «Зениту» праздник». Зиньковский о возможном чемпионстве питерцев в игре с красно-белыми

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Антон Зиньковский Чемпионат.com Футбол

Антон Зиньковский сказал, что «Спартак» хочет испортить «Зениту» праздник.

«От матча с «Зенитом» нужно ждать тяжелой и упорной игры. Сейчас такие матчи с любым соперником. Конечно, будет принципиальная встреча. Думаю, что они это понимают – как и мы.

«Зенит» может досрочно стать чемпионом? Хотим испортить праздник. Я так сказал, что будет заголовок», – сказал смеясь хавбек «Спартака».

Напомним, матч «Зенит» – «Спартак» состоится 7 мая. Питерцы могут выиграть Мир РПЛ, если победят красно-белых, а «Ростов» не обыграет «Факел».

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59 комментариев

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Volgogradets
спартак сможет только испортить воздух, бгг
+83
-13
+70
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-DF-
Планы Спартака на сезон:
1) Не вылететь в ФНЛ
2) Испортить празднование чемпионства Зениту
+75
-17
+58
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Ljorke
Малком: Покер уже оформил, настало время для пента-трика
+35
-2
+33
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Зелёный гопник
Ответ -DF-
Планы Спартака на сезон: 1) Не вылететь в ФНЛ 2) Испортить празднование чемпионства Зениту
3) Взять никому не нужный трофей Матч-Премьер 👆🏻
+35
-5
+30
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fil_spb
Вот она сущность Спартака, ничего созидательного, светлого, доброго, только портить.
+27
-5
+22
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Злодей Спб
В данном вопросе сейчас больше зависит от Факела, чем от непосредственно приглашенных гостей :)
+17
-3
+14
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Любовь Мелехова
Какие ’достойные’ у них цели - испортить праздник. В этом вся суть псевдонародных.
+16
-3
+13
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igls54
В канун Нового года Марья Ивановна спрашивает у детей, кем они будут на празднике.
- Маша, ты кем будешь?
- Я одену беленький костюмчик и буду зайчиком.
- Коля, кем будешь?
- Одену серенький костюм и буду волком.
- А ты, Вовочка, кем будешь?
- А я буду полностью в коричневом костюме.
- И кем же ты будешь?
Вовочка:
- Дерьмом буду! Кто-то же должен вам праздник испортить...
+18
-7
+11
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grom55
Гаденько так, типа в спину плюнуть. Праздник , однако, неизбежен. Но у каждого свой предел мечтаний.
+12
-2
+10
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Злобный Конь
Когда там,в каком сезоне, "Локомотив" приехал в Питер,ожидалось противостояние за чемпионство,и получилось 6-1 ?
+12
-3
+9
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atomio
Ответ -DF-
Планы Спартака на сезон: 1) Не вылететь в ФНЛ 2) Испортить празднование чемпионства Зениту
3) повторить на следующий год
+9
0
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Андрей Шилов
спартак может только портить -это не новость
+12
-4
+8
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dreamstep
Да, уж амбициозные планы, испортить Зениту праздник - перенести досрочное чемпионство с 26 на 27 тур.
+9
-1
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Hong Kil
Можно еще соседу под дверь навалить.
+9
-1
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sob4kin.s@yandex.ru
То есть для них важно не завоевать важные для борьбы за 2 место три очка, а испортить праздник Зениту. Такая психология у спартаковских
+9
-2
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Люблю Марго Робби
Ответ Volgogradets
спартак сможет только испортить воздух, бгг
Прожарено😂
+8
-2
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Архитектор Мендисабаль
Передвижной цирк на гастролях в Санкт-Петербурге! Только один день! Шапито-шоу, шок контент!
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ЗЕНИТ65
Ответ Злобный Конь
Когда там,в каком сезоне, "Локомотив" приехал в Питер,ожидалось противостояние за чемпионство,и получилось 6-1 ?
В позапрошлом. В прошлом деффки тоже хотели "дать бой", но обделались.
+6
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Виталик Украинский
"ни себе - ни людям" - жизненное кредо заремовчан
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юра георгиевский
Вот какая у них цель - сделать какую-нибудь гадость. Но это вряд ли получится у кривоногих.
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tolstiy
да не будет в этом туре к сожалению праздника, ростов не дно, чтобы факелу влететь....
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Злобный Конь
"Зенит" выиграл первый свой трофей в сезоне с жомашнего разгрома "Спартака" 4:0, и второй возьмёт так же.
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disharmony666
Как ты им что то испортишь , вы отстаете на 12 очков , очнись
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Александр Баскаков
Зарема приказала ))) в одном месте не кругло , они ещё щенки в лиге чтобы кому то там испортить , хотя если чисто мерзостью то на это мастера ,но не пройдет такой номер !!! Так что ПОДАВИТЕСЬ
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Назар Игорь
Вот сущность Спартака - не съем так надкушу. Праздник Зениту испортить не получится в любом случае.
+8
-4
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