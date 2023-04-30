«Спартак» хочет испортить «Зениту» праздник». Зиньковский о возможном чемпионстве питерцев в игре с красно-белыми
Антон Зиньковский сказал, что «Спартак» хочет испортить «Зениту» праздник.
«От матча с «Зенитом» нужно ждать тяжелой и упорной игры. Сейчас такие матчи с любым соперником. Конечно, будет принципиальная встреча. Думаю, что они это понимают – как и мы.
«Зенит» может досрочно стать чемпионом? Хотим испортить праздник. Я так сказал, что будет заголовок», – сказал смеясь хавбек «Спартака».
Напомним, матч «Зенит» – «Спартак» состоится 7 мая. Питерцы могут выиграть Мир РПЛ, если победят красно-белых, а «Ростов» не обыграет «Факел».
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1) Не вылететь в ФНЛ
2) Испортить празднование чемпионства Зениту
- Маша, ты кем будешь?
- Я одену беленький костюмчик и буду зайчиком.
- Коля, кем будешь?
- Одену серенький костюм и буду волком.
- А ты, Вовочка, кем будешь?
- А я буду полностью в коричневом костюме.
- И кем же ты будешь?
Вовочка:
- Дерьмом буду! Кто-то же должен вам праздник испортить...