«Спартак» хочет испортить «Зениту» праздник». Зиньковский о возможном чемпионстве питерцев в игре с красно-белыми

Антон Зиньковский сказал, что «Спартак» хочет испортить «Зениту» праздник.

«От матча с « » нужно ждать тяжелой и упорной игры. Сейчас такие матчи с любым соперником. Конечно, будет принципиальная встреча. Думаю, что они это понимают – как и мы.

«Зенит» может досрочно стать чемпионом? Хотим испортить праздник. Я так сказал, что будет заголовок», – сказал смеясь хавбек «Спартака».

Напомним, матч «Зенит» – « » состоится 7 мая. Питерцы могут выиграть Мир , если победят красно-белых, а «Ростов» не обыграет «Факел».

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