Осинькин об 1:5: «Играть с «Зенитом», имея на человека меньше, для «Крыльев» почти невозможно»

Игорь Осинькин объяснил поражение «Крыльев Советов» от «Зенита» (1:5) в Мир РПЛ.

— Мы руки не опускали. С такой командой, как « », играть, имея на одного человека меньше, для команды нашего уровня почти невозможно. Мы могли надеяться на случайность, но стабильно перехватывать моменты мы не могли.

Были эпизоды, когда мы выравнивали игру, потому что моментов создавали мы мало. Мы повели, и в этот момент давление было оказано на нас большое, быстро пропустили, удалились. Это ключевой момент был.

За неделю попали в две стрессовые ситуации, может быть, показалось, что могли лучше в психологическом плане отреагировать на меньшинство, но получилось как получилось.

— Прокомментируйте вторую желтую карточку Бейла.

— Надо пересмотреть эпизод, было сыграно остро, наверное, он не рассчитал траекторию, длину аута, но соперник заставлял нас ошибаться. Учитывая, что очень много травм внутри команды, перестроений пришлось делать много. В этот момент мы были не готовы к таким эпизодам.

Изменения на вратарской позиции? Я не думаю, что эту игру проиграл вратарь [Ломаев]. Когда он много пропускает, это не значит, что он худший игрок матча. Мы без него наделали кучу глупостей. Мы будем играть, брать свои очки, у нас есть три очка запаса, — сказал главный тренер « ».

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