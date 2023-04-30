Хавбек «Ростова» Тугарев о судействе в игре со «Спартаком»: «Все люди, все могут допускать ошибки»
Роман Тугарев подвел итоги матча 25-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (1:1).
«Я недоволен свой игрой вчера: если честно, я редко бываю ей удовлетворен. Результатом тоже недоволен. Мы должны были побеждать, но пропустили гол в самой концовке встречи.
Недовольство судейством? Не буду это комментировать. Все люди, и все могут допускать ошибки», – сказал хавбек «Ростова».
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