Хавбек «Ростова» Тугарев о судействе в игре со «Спартаком»: «Все люди, все могут допускать ошибки»

Роман Тугарев подвел итоги матча 25-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (1:1).

«Я недоволен свой игрой вчера: если честно, я редко бываю ей удовлетворен. Результатом тоже недоволен. Мы должны были побеждать, но пропустили гол в самой концовке встречи.

Недовольство судейством? Не буду это комментировать. Все люди, и все могут допускать ошибки», – сказал хавбек «Ростова».

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