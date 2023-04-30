Хавбек «Ростова» Тугарев о судействе в игре со «Спартаком»: «Все люди, все могут допускать ошибки»

Теги Спартак Ростов судьи Кирилл Левников Роман Тугарев Футбол

Роман Тугарев подвел итоги матча 25-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (1:1).

«Я недоволен свой игрой вчера: если честно, я редко бываю ей удовлетворен. Результатом тоже недоволен. Мы должны были побеждать, но пропустили гол в самой концовке встречи.

Недовольство судейством? Не буду это комментировать. Все люди, и все могут допускать ошибки», – сказал хавбек «Ростова».

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12 комментариев

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Аркадий Аркадич
Все могут ошибаться, даже судьи. Хорошо, что в этом матче судьи избежали серьезных ошибок и отработали более менее нормально.
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Eugene88
Да о каких ошибках они говорят? Совсем уже связь с реальностью утратили. Мелехину не давали жк за фолы до последнего просто, левые фолы на комличенко вообще норма, а так же ни одной жк за многочисленные симуляции
+10
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Mr.Alien
С чего Ростов должен был вчера побеждать? Забили шальной гол, который этот игрок и с 20 попыток вряд ли повторит, и больше не создали НИ-ЧЕ-ГО. С другой стороны, если хотя бы за половину нырков Комличенко ставить пенальти, то Ростов во всех матчах будет побеждать
+7
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Тиджани Бабангида
Не надо все свои промашки сводить к судейству. К сожалению это уже некий тренд. Действительно иногда это принимает вопиющие формы,но упомянутого матча это не касается
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Давид Agabekyan
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Ну да, ну да, и Соболев в голову Ланговича на 39 минуте не бил. Да?
А ещё аут на 68 не оттуда бросили. Это же так на результат повлияло
+4
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Ростов-на-Дону
Ошибаться это одно, а когда судья одной команде разрешает всё в конце матча - ЭТО ДРУГОЕ.
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Давид Золотов
Это прикол?)
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Eugene88
Да о каких ошибках они говорят? Совсем уже связь с реальностью утратили. Мелехину не давали жк за фолы до последнего просто, левые фолы на комличенко вообще норма, а так же ни одной жк за многочисленные симуляции
Ну да, ну да, и Соболев в голову Ланговича на 39 минуте не бил. Да?
+5
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Олег Скрылев
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Ну да, ну да, и Соболев в голову Ланговича на 39 минуте не бил. Да?
Да там Мелехин своего скоь не убил , наверно до сих пор под руки водят, его точно в тюрьму.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Олег Скрылев
Да там Мелехин своего скоь не убил , наверно до сих пор под руки водят, его точно в тюрьму.
Не смог понять смысл моих слов, бедненький?
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