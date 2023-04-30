Соболев о судействе Левникова в матче с «Ростовом»: «Все по делу»
Александр Соболев считает справедливым судейство Кирилла Левникова в игре с «Ростовом» (1:1).
Форвард «Спартака» высказался после матча 25-го тура Мир РПЛ.
— Когда Песьяков отбил рукой удар Мартинса, это было что-то из арсенала кунг-фу. Вам не показалось так?
— Я тоже удивился. Песьяков молодец – среагировал. Тяжелый момент был для него, и Мартинс тоже успел среагировать на этот мяч и успеть пробить. В этом моменте хочется похвалить обоих.
— Что скажете про арбитра [Левникова] в этом матче?
— Все по делу.
— Работаете над собой, чтобы не получать желтые карточки?
— Могла быть контратака, пришлось сфолить – желтая карточка. Я над этим не работаю, работать не буду – я такой, какой я есть, — сказал Соболев.
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