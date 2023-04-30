Соболев о судействе Левникова в матче с «Ростовом»: «Все по делу»

Александр Соболев считает справедливым судейство Кирилла Левникова в игре с «Ростовом» (1:1).

Форвард «Спартака» высказался после матча 25-го тура Мир .

— Когда Песьяков отбил рукой удар Мартинса, это было что-то из арсенала кунг-фу. Вам не показалось так?

— Я тоже удивился. Песьяков молодец – среагировал. Тяжелый момент был для него, и Мартинс тоже успел среагировать на этот мяч и успеть пробить. В этом моменте хочется похвалить обоих.

— Что скажете про арбитра [ ] в этом матче?

— Все по делу.

— Работаете над собой, чтобы не получать желтые карточки?

— Могла быть контратака, пришлось сфолить – желтая карточка. Я над этим не работаю, работать не буду – я такой, какой я есть, — сказал Соболев.

Безумное спасение «Спартака»: Карпин в ярости от судей, Соболев вколотил на 90+4, Абаскаль прыгал на поле

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд