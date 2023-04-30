Соболев о судействе Левникова в матче с «Ростовом»: «Все по делу»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия судьи Кирилл Левников Александр Соболев Футбол

Александр Соболев считает справедливым судейство Кирилла Левникова в игре с «Ростовом» (1:1).

Форвард «Спартака» высказался после матча 25-го тура Мир РПЛ.

— Когда Песьяков отбил рукой удар Мартинса, это было что-то из арсенала кунг-фу. Вам не показалось так?

— Я тоже удивился. Песьяков молодец – среагировал. Тяжелый момент был для него, и Мартинс тоже успел среагировать на этот мяч и успеть пробить. В этом моменте хочется похвалить обоих.

— Что скажете про арбитра [Левникова] в этом матче?

— Все по делу.

— Работаете над собой, чтобы не получать желтые карточки?

— Могла быть контратака, пришлось сфолить – желтая карточка. Я над этим не работаю, работать не буду – я такой, какой я есть, — сказал Соболев.

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18 комментариев

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Кеша
Может Соболев и хороший футболист , то такие симуляции и нырки в советские годы презерались всеми футболистами и болельщиками без клубных пристрастий . Вспоминаю пенальти в ворота Динамо , где Соболев упал в штрафной от наложения руки на живот . На повторе все было четко видно , но Мешков даже смотреть не стал . Такое практиковалось на международных матчах нашими футболистами , но никак не во внутреннем чемпионате . Люди были честнее и благороднее. В советские годы за такие вещи никто бы с ним даже пиво вместе пить не стал. Это факт .
+15
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+10
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Никому_никабельный
Нервы подлечить надо. А так норм
+8
-2
+6
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artem saribekyan
,,Плюнь в глаза- скажет ,,Божья роса"!
+6
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+5
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Ganibale
Ответ Никому_никабельный
Нервы подлечить надо. А так норм
Он даже не понимает что творит, бешенный абсолютно. Причем в РПЛ его явно прощают потому что в каждой игре бы ловил КК а в еврокубках давно бы выгоняли, его счастье что всех выгнали оттуда
+6
-2
+4
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Овик Хачатрян
Ну да справедливое вторую желтую не дал и не удалил
+7
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+3
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Алексеич (Ростов-Дон)
Саша, ну какое же ’всё по делу"? ЖК тебе же ни за что дали.
+2
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Павел Лебедев
"Всё по делу" - правильно сказал. Имелось ввиду всё в пользу Спартака.
+2
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lberg
В принципе, за майку держать капитана команды соперника в каждом единоборстве- это такой какой есть Всё верно сказал. И не поспоришь. Но в целом нужно Сане с психикой поработать своей. Промес и тот по ходу матча прикалывался
+1
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Виктор Литвинов
Спартак опять тянут судьи. То ли чего то боятся, то ли проплаченные-непонятно
Но команда от этого становится мерзкой
+4
-3
+1
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юра георгиевский
Ну нашли у кого спрашивать. Зачем такой позор печатать ...?! Стыдоба.
+3
-2
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Архитектор Мендисабаль
криворотый 🐬 самый подлый подонок нашего футбола
+1
0
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Dima Kakdima
Ответ Кеша
Может Соболев и хороший футболист , то такие симуляции и нырки в советские годы презерались всеми футболистами и болельщиками без клубных пристрастий . Вспоминаю пенальти в ворота Динамо , где Соболев упал в штрафной от наложения руки на живот . На повторе все было четко видно , но Мешков даже смотреть не стал . Такое практиковалось на международных матчах нашими футболистами , но никак не во внутреннем чемпионате . Люди были честнее и благороднее. В советские годы за такие вещи никто бы с ним даже пиво вместе пить не стал. Это факт .
а мороженое вкусное было?
+1
0
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Олег Сагайдачный
Что он молвит после поездки в Ленинград.
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Le_Chiffre
Собалевич конечно черт
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Spiker1606
Ответ Ganibale
Он даже не понимает что творит, бешенный абсолютно. Причем в РПЛ его явно прощают потому что в каждой игре бы ловил КК а в еврокубках давно бы выгоняли, его счастье что всех выгнали оттуда
Гави никто не выгоняет, хотя он костолом и очень нервный
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Kivan1976
Ответ Виктор Литвинов
Спартак опять тянут судьи. То ли чего то боятся, то ли проплаченные-непонятно Но команда от этого становится мерзкой
Зря что ли они с судьями встречались?
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