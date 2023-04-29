У Писарского 0 голов в 8 матчах за «Крылья» в РПЛ. В «Оренбурге» было 14 мячей за 15 игр

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Оренбург Владимир Писарский (Сычевой) Футбол

У Владимира Писарского 0 голов в 8 матчах Мир РПЛ за «Крылья Советов».

27-летний форвард не забил в игре с «Зенитом» (1:5) и продлил безголовую серию до 8 матчей.

Писарский еще не забивал за «Крылья» в чемпионате. За «Оренбург» в этом сезоне на счету форварда было 14 голов в 15 матчах РПЛ.

При этом у Писарского есть 3 гола за «Крылья» в Фонбет Кубке России. Со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman
Гений на Писарском. Променять симпатичный Оренбург на самарское болото. Сычевой бы так не поступил)
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Екн Лор
По стопам Агаларова и Кассьеры
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вячеслав Клименко
Это Сычевой забил 14,
а Писарский 0
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Curry30
ничего удивительного, кто-то ждал другого?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Кечко
У Писарского не было голов и за Оренбург
Были у Сычевого)))
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikitos))
Неправда, хоть и у Писарского действительно 0 голов за Крылья, но вот за Оренбург 14 мячей забил Сычевой
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ТрактоПоктер
Мда ....
Он вам не Сычевой
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Я за Крылья!
Не купить ли нам Малкома? ))))))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Агалаков
Если честно, то жаль, что так происходит с Писарским. Поторопился он из Оренбурга уйти.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shadow1882
Как назовёшь футболку, так она и забивать будет
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nikita99
Крылья нагло развели, вместо лучшего бомбардира первого круга РПЛ Сычевого с 14 голами, подписали ноунейма Писарского с 0
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Правда России
Ответ Дмитрий Агалаков
Если честно, то жаль, что так происходит с Писарским. Поторопился он из Оренбурга уйти.
Да и там скорее всего было временное явление.
На классе в любой команде забивал бы, а за Крылья даже с пенальти забить не может
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий