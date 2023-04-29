У Писарского 0 голов в 8 матчах за «Крылья» в РПЛ. В «Оренбурге» было 14 мячей за 15 игр

У Владимира Писарского 0 голов в 8 матчах Мир РПЛ за «Крылья Советов».

27-летний форвард не забил в игре с «Зенитом» (1:5) и продлил безголовую серию до 8 матчей.

еще не забивал за «Крылья» в чемпионате. За « » в этом сезоне на счету форварда было 14 голов в 15 матчах .

При этом у Писарского есть 3 гола за « » в Фонбет Кубке России. Со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.

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