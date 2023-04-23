«Произвол чистой воды. Бригада Галимова после отстранения вернулась из Первой лиги, которой управляет брат гендиректора «Пари НН», – как такое возможно?» Директор «Крыльев» о судействе

Гендиректор «Крыльев Советов» раскритиковал судей после игры с «Пари НН» (1:2).

Матч 24-го тура Мир РПЛ обслуживала бригада арбитров под руководством Романа Галимова.

«То, что сегодня было, – это произвол чистой воды. Просто безобразие! Мы хотим обратиться к лиге: вас устраивает такое судейство? Когда мы обращались, спрашивали: в этой игре все будет по правилам, честно? Нас заверили, что да.

Но сегодня на первом плане опять главный арбитр! И бригада, работавшая на игре с « », – вернувшаяся из Первой лиги после отстранения. Из Первой лиги, которой управляет брат генерального директора нашего соперника. Как такое вообще возможно?

По эпизодам: разве не толкали, из-за чего он сыграл рукой – и после этого был назначен пенальти? Далее: 41-я минута, чистейший фол на в штрафной – это не пенальти? Фол Александрова, который ногой бьет в лицо Писарскому, – не вторая желтая и удаление? После этого он же фолил на – но судья снова обошелся без желтой! Игра рукой в штрафной «Пари НН» – нарушения нет! Просто безобразие!

« » играли с «Химками» год назад. Тогда главным тренером соперника тоже был Юран, и после того скандального матча, когда Матюнин творил непонятно что, арбитра отстранили от судейства. Сейчас мы тоже будем обращаться в ЭСК. И уверены, что к Галимову будет очень много вопросов не только со стороны ЭСК, но и других органов.

Но вопрос остается прежним: сколько будет продолжаться судейский произвол?» – передает журналист Иван Карпов слова Вадима Андреева.

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