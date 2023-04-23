«Произвол чистой воды. Бригада Галимова после отстранения вернулась из Первой лиги, которой управляет брат гендиректора «Пари НН», – как такое возможно?» Директор «Крыльев» о судействе
Гендиректор «Крыльев Советов» раскритиковал судей после игры с «Пари НН» (1:2).
Матч 24-го тура Мир РПЛ обслуживала бригада арбитров под руководством Романа Галимова.
«То, что сегодня было, – это произвол чистой воды. Просто безобразие! Мы хотим обратиться к лиге: вас устраивает такое судейство? Когда мы обращались, спрашивали: в этой игре все будет по правилам, честно? Нас заверили, что да.
Но сегодня на первом плане опять главный арбитр! И бригада, работавшая на игре с «Пари НН», – вернувшаяся из Первой лиги после отстранения. Из Первой лиги, которой управляет брат генерального директора нашего соперника. Как такое вообще возможно?
По эпизодам: разве Рассказова не толкали, из-за чего он сыграл рукой – и после этого был назначен пенальти? Далее: 41-я минута, чистейший фол на Писарском в штрафной – это не пенальти? Фол Александрова, который ногой бьет в лицо Писарскому, – не вторая желтая и удаление? После этого он же фолил на Гарре – но судья снова обошелся без желтой! Игра рукой в штрафной «Пари НН» – нарушения нет! Просто безобразие!
«Крылья» играли с «Химками» год назад. Тогда главным тренером соперника тоже был Юран, и после того скандального матча, когда Матюнин творил непонятно что, арбитра отстранили от судейства. Сейчас мы тоже будем обращаться в ЭСК. И уверены, что к Галимову будет очень много вопросов не только со стороны ЭСК, но и других органов.
Но вопрос остается прежним: сколько будет продолжаться судейский произвол?» – передает журналист Иван Карпов слова Вадима Андреева.
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Ну отстранят судью(пока только Матюнина отстранили), очков не вернуть
Оч много потерь из-за судеек
Ну и из-за отвратительной реализации, это отдельная тема
Видимо понятно куда пошла неустойка от химок
Наводит на определенные мысли, да и команде чертовски не везет
Самара всегда была мне симпатична - прекрасный город, душевные люди, хорошая команда
Из всех своих посещений оттуда привозил только положительные эмоции
Удачи Крыльям!
https://www.sports.ru/football/1115074258-kamanczev-vidit-progress-v-rossijskom-sudejstve-kolichestvo-oshibok-um.html?ysclid=lgtm7bc7v1439299944
Вот только в жесткой и законной ответной реакции есть сомнения