«Произвол чистой воды. Бригада Галимова после отстранения вернулась из Первой лиги, которой управляет брат гендиректора «Пари НН», – как такое возможно?» Директор «Крыльев» о судействе

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Гендиректор «Крыльев Советов» раскритиковал судей после игры с «Пари НН» (1:2).

Матч 24-го тура Мир РПЛ обслуживала бригада арбитров под руководством Романа Галимова.

«То, что сегодня было, – это произвол чистой воды. Просто безобразие! Мы хотим обратиться к лиге: вас устраивает такое судейство? Когда мы обращались, спрашивали: в этой игре все будет по правилам, честно? Нас заверили, что да.

Но сегодня на первом плане опять главный арбитр! И бригада, работавшая на игре с «Пари НН», – вернувшаяся из Первой лиги после отстранения. Из Первой лиги, которой управляет брат генерального директора нашего соперника. Как такое вообще возможно?

По эпизодам: разве Рассказова не толкали, из-за чего он сыграл рукой – и после этого был назначен пенальти? Далее: 41-я минута, чистейший фол на Писарском в штрафной – это не пенальти? Фол Александрова, который ногой бьет в лицо Писарскому, – не вторая желтая и удаление? После этого он же фолил на Гарре – но судья снова обошелся без желтой! Игра рукой в штрафной «Пари НН» – нарушения нет! Просто безобразие!

«Крылья» играли с «Химками» год назад. Тогда главным тренером соперника тоже был Юран, и после того скандального матча, когда Матюнин творил непонятно что, арбитра отстранили от судейства. Сейчас мы тоже будем обращаться в ЭСК. И уверены, что к Галимову будет очень много вопросов не только со стороны ЭСК, но и других органов.

Но вопрос остается прежним: сколько будет продолжаться судейский произвол?» – передает журналист Иван Карпов слова Вадима Андреева.

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23 комментария

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NIK7478
Я ГД Крыльев поддерживаю. Просто ошибками такие решения судьи объяснить невозможно!
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KiNG_K
Год назад Юран с Химками был, такой же беспредел произошёл. Думайте..
+25
-2
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King_X
Крылья стабильно валят судейки (т. к ни за медали, ни за вылет команда обычно не борется, считают что можно в пользу тем, кому нужнее очки свистеть)
Ну отстранят судью(пока только Матюнина отстранили), очков не вернуть
Оч много потерь из-за судеек
Ну и из-за отвратительной реализации, это отдельная тема
+24
-2
+22
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ks-1993
Предлагаю официально всех таких судей отдавать к Пригожину в Вагнер на полгода. Ибо этот беспредел с Юраном терпеть больше нельзя.
Видимо понятно куда пошла неустойка от химок
+16
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Виталик Украинский
Ответ BaltikaSPb
После расставания с агентом Павлом Андреевым (судя по всему не без взаимных притензий) пошли какие то странные решения судей Наводит на определенные мысли, да и команде чертовски не везет Самара всегда была мне симпатична - прекрасный город, душевные люди, хорошая команда Из всех своих посещений оттуда привозил только положительные эмоции Удачи Крыльям!
Когда-то давно провел в Самаре пару лет. Хороший город, классные девчонки из общежития в здании бывшей тюрьмы, женский вытрезвитель, бесподобное густое пиво с территории пивзавода, грибы, прогулки по Волге. Эмоций действительно хватало.
+7
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Shadow1882
По-хорошему, за 2 дня можно жалоб на коллективное письмо набрать. Худший тур в плане судейства за весь сезон
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ALEKS66
Ну всем давно понятно почему Юран нигде надолго не задерживается. Мутный он. Противно это все. В этом пешеходном чемпионате все решается под сукном а не на поле. Скотство просто.
+9
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BaltikaSPb
После расставания с агентом Павлом Андреевым (судя по всему не без взаимных притензий) пошли какие то странные решения судей
Наводит на определенные мысли, да и команде чертовски не везет
Самара всегда была мне симпатична - прекрасный город, душевные люди, хорошая команда
Из всех своих посещений оттуда привозил только положительные эмоции
Удачи Крыльям!
+7
-1
+6
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Алексей
В нашем дурдоме всё возможно. Но это не снимает вины с некоторых игроков Крыльев за ужасную игру.
+5
0
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Vedved
Ответ Удар Кержакова
Сами привезли себе голы, а гонят на судей.
Ага, особенно пенальти, которого не было🤦🏻‍♂️
+5
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Виталик Украинский
А ведь где-то в запасе сидит "дублер" Галимова - Москалев, ждет свой выход в нужное время.
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Lionel Andres Messi 10
На то она и бригада.
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Дмитрий9779
Просто оставлю это здесь:
https://www.sports.ru/football/1115074258-kamanczev-vidit-progress-v-rossijskom-sudejstve-kolichestvo-oshibok-um.html?ysclid=lgtm7bc7v1439299944
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Иван Новиков
Не хотят отпускать фарм в пердив.
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Тиджани Бабангида
И вопрос резонный и семейственно-клановый конфликт интересов налицо. Ну и само судейство тоже очевидно.
Вот только в жесткой и законной ответной реакции есть сомнения
+2
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Ковид 07.10.52
А не надо молчать, когда других гробят...Клубы, объединяйтесь против газового судейства!
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ks-1993
Ответ Александр Андреев
А нужен он в оркестр музыкантам? Хотя... Или мозги на место вправят, или вышибут.
Как минимум окулиста пройдет :)
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ДМ-1чемпион
Наши судьи сейчас просто зарабатывают бабло в наглую. Ничем другим такое безобразно - предвзятое судейство объяснить нельзя. Надо весь корпус разгонять. А кое кого и посадить!
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Александр Андреев
Ответ ks-1993
Предлагаю официально всех таких судей отдавать к Пригожину в Вагнер на полгода. Ибо этот беспредел с Юраном терпеть больше нельзя. Видимо понятно куда пошла неустойка от химок
А нужен он в оркестр музыкантам? Хотя... Или мозги на место вправят, или вышибут.
+1
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poolshh
Ответ ks-1993
Предлагаю официально всех таких судей отдавать к Пригожину в Вагнер на полгода. Ибо этот беспредел с Юраном терпеть больше нельзя. Видимо понятно куда пошла неустойка от химок
Следующий контракт Юран заключит с минобороны)
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