Писарский о судействе в матче с «Пари НН»: «Предлагаю запустить сбор средств на консультацию к окулистам»
Форвард «Крыльев Советов» Владимир Писарский раскритиковал судейство в матче с «Пари НН».
В 24-м туре Мир РПЛ «Пари НН» обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1.
На 34-й минуте в ворота самарской команды был назначен пенальти после попадания мяча в руку Николаю Рассказову. На 42-й минуте главный арбитр матча Роман Галимов зафиксировал фол Никиты Каккоева на Владимире Писарском на краю штрафной площади, но не стал назначать пенальти.
Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов в эфире «Матч Премьер» назвал судейские решения в этих эпизодах ошибочными: «Это смешно: его [Рассказова] толкают в плечо и в руку, и эта рука дотрагивается до мяча. Как это может быть пенальти, я не понимаю. [Каккоев] ногой бьет [Писарского] в левую ногу – это чистый пенальти. Как можно посмотреть пять раз и не увидеть это?»
Владимир Писарский опубликовал фрагмент выступления Тихонова в сторис, добавив эмодзи очков.
«Предлагаю запустить сбор средств на консультацию к окулистам», – написал форвард «Крыльев Советов».
Ранее спортивный директор «Крыльев Советов» заявил о намерении клуба обратиться в ЭСК РФС.
Изображение: instagram.com/artist_dirijor/
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