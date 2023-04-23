Писарский о судействе в матче с «Пари НН»: «Предлагаю запустить сбор средств на консультацию к окулистам»

Теги Крылья Советов Андрей Тихонов премьер-лига Россия судьи Роман Галимов видеоповторы Пари НН соцсети Матч ТВ Николай Рассказов Никита Каккоев Владимир Писарский (Сычевой) Футбол

Форвард «Крыльев Советов» Владимир Писарский раскритиковал судейство в матче с «Пари НН».

В 24-м туре Мир РПЛ «Пари НН» обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1.

На 34-й минуте в ворота самарской команды был назначен пенальти после попадания мяча в руку Николаю Рассказову. На 42-й минуте главный арбитр матча Роман Галимов зафиксировал фол Никиты Каккоева на Владимире Писарском на краю штрафной площади, но не стал назначать пенальти.

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов в эфире «Матч Премьер» назвал судейские решения в этих эпизодах ошибочными: «Это смешно: его [Рассказова] толкают в плечо и в руку, и эта рука дотрагивается до мяча. Как это может быть пенальти, я не понимаю. [Каккоев] ногой бьет [Писарского] в левую ногу – это чистый пенальти. Как можно посмотреть пять раз и не увидеть это?»

Владимир Писарский опубликовал фрагмент выступления Тихонова в сторис, добавив эмодзи очков.

«Предлагаю запустить сбор средств на консультацию к окулистам», – написал форвард «Крыльев Советов».

Ранее спортивный директор «Крыльев Советов» заявил о намерении клуба обратиться в ЭСК РФС.

Изображение: instagram.com/artist_dirijor/

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13 комментариев

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Valeriy Komarow
От Сычевого толку было куда больше чем от Писарского.
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+40
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uchiyamada
Тебе бы не помешали, чтоб ты створ ворот ясно видел, когда пенальти бьешь, клоун.
+43
-16
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Евгений Толкачев
И в чем он не прав? Рассказов рукой играл не умышленно (его толкнули на мяч), Писарского сбили в штрафной судья этого не видит, игрок бьет ногой в лицо, оказывается за это карточку не дают. И еще кучу микро моментов которые рассматривались не в пользу Крыльев.
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форест
Ты забивать когда начнёшь,окулист?
Очередной Агаларов. или Кассьера.
+8
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mahurat
Лучше бы голы забивал, чем в перепалку с судьями вступать.
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Ксяоми Ноутов
Ответ Евгений Толкачев
И в чем он не прав? Рассказов рукой играл не умышленно (его толкнули на мяч), Писарского сбили в штрафной судья этого не видит, игрок бьет ногой в лицо, оказывается за это карточку не дают. И еще кучу микро моментов которые рассматривались не в пользу Крыльев.
В прошлом туре Мартинса толкнули в спину, он упал за боковую на мяч и ему за это дали первую жёлтую, никто даже не обратил на это внимание. Видимо у судей новый тренд, не замечать умышленные толчки)
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NIK7478
Надо обращаться не к окулисту, ибо есть ВАР с повторами, а возбуждать уголовное дело! Явно предвзятое судейство, НН тянут за уши! С этого дня я лично болею против НН.
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poolshh
Когда главный спонсор - букмекерская контора, чего еще ожидать то?
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Spaten
А чего вообще Крылья стали так плавить?
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а ты смешной
Такой наивный, будто от этого что то зависит)
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Злодей Спб
Могут на КДК вызвать
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Антон Кузнецов
Предлагаю ознакомится с карьерой Сапогова, чтобы понять свое будущее через полгода)
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Иван Петров
Ответ uchiyamada
Тебе бы не помешали, чтоб ты створ ворот ясно видел, когда пенальти бьешь, клоун.
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Евгений Толкачев
Ответ Иван Петров
Комментарий удален модератором
Верно подмечено.
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