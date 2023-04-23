Писарский о судействе в матче с «Пари НН»: «Предлагаю запустить сбор средств на консультацию к окулистам»

Форвард «Крыльев Советов» Владимир Писарский раскритиковал судейство в матче с «Пари НН».

В 24-м туре Мир РПЛ « » обыграл « » со счетом 2:1.

На 34-й минуте в ворота самарской команды был назначен пенальти после попадания мяча в руку Николаю Рассказову. На 42-й минуте главный арбитр матча Роман Галимов зафиксировал фол на на краю штрафной площади, но не стал назначать пенальти.

Бывший игрок «Спартака» в эфире «Матч Премьер» назвал судейские решения в этих эпизодах ошибочными: «Это смешно: его [Рассказова] толкают в плечо и в руку, и эта рука дотрагивается до мяча. Как это может быть пенальти, я не понимаю. [Каккоев] ногой бьет [Писарского] в левую ногу – это чистый пенальти. Как можно посмотреть пять раз и не увидеть это?»

Владимир Писарский опубликовал фрагмент выступления Тихонова в сторис, добавив эмодзи очков.

«Предлагаю запустить сбор средств на консультацию к окулистам», – написал форвард «Крыльев Советов».

Ранее спортивный директор «Крыльев Советов» заявил о намерении клуба обратиться в ЭСК РФС.

Изображение: instagram.com/artist_dirijor/

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