Семак о покере Малкома: «Блестящий сезон, его работа на команду дает плоды. Рекорды будем считать потом, если будут»

Теги Зенит Крылья Советов Сергей Семак премьер-лига Россия Малком Матч ТВ Футбол

Сергей Семак высказался о разгроме «Крыльев Советов» (5:1) и покере Малкома.

– Чтобы матч складывался легко, нужно готовиться и двигаться. Командная работа является базой для тех игроков, кто сыграл ярко.

– Сложно было найти мотивацию для игры с 12‑й командой чемпионата?

– «Крылья» на сегодняшний день одна из мотивированных команд. Обидное поражение в Нижнем и отрыв в 3 очка должен мобилизовать команду. Нам тоже нужно показывать максимум. В Самаре давно не побеждали, ребята знали об этом.

– Малком установил бразильский рекорд. Как оцените его игру в сезоне? Способен он установить рекорд всероссийский?

– Рад за Малкома. Как и сколько он работает на команду, дает свои плоды в виде мячей. Нам важно, чтобы команда побеждала и забивала много, но и за игроков радуемся. Он проводит блестящий сезон, заслуженно результативен. Рекорды будем считать потом, если будут, – сказал главный тренер «Зенита».

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12 комментариев

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Андрей Хенто
Просто топ, рад, что он здоров, просто разрывает РПЛ.
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посмотрел 801 игру нхл
Лучший игрок в РПЛ с отрывом!
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Kabardinka
Сэм, главное правильно настройтесь на 7 мая. Мало будет просто победы)
+4
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Rundatgame
Чемпионский футбол от лучшего клуба страны. Рад за Малкома, хотя каждый гол и приближает к его отъезду этим летом. Крылышки останутся в РПЛ. С учётом всех их потерь перед матчем, временами футбол показывали очень неплохой.
+3
0
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wlad wasew
Ответ Жесткий Костас
Да хоть 20 путь забивает в каждом матче. Кто эти, типа крылья, знает в мире? Похоронил свою карьеру за газовое бабло и жизнь на болооте.
А ты за что свою жизнь похоронил ?
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Nick Crosier
Вот он настоящий русский мастер.
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Иван Петров
Удачи в ЛЧ
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Nogoi89
Я в нем никогда не сомневался!)
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Катя СПб
Ответ wlad wasew
А ты за что свою жизнь похоронил ?
Да разве у него жизнь?
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