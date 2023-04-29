Семак о покере Малкома: «Блестящий сезон, его работа на команду дает плоды. Рекорды будем считать потом, если будут»
Сергей Семак высказался о разгроме «Крыльев Советов» (5:1) и покере Малкома.
– Чтобы матч складывался легко, нужно готовиться и двигаться. Командная работа является базой для тех игроков, кто сыграл ярко.
– Сложно было найти мотивацию для игры с 12‑й командой чемпионата?
– «Крылья» на сегодняшний день одна из мотивированных команд. Обидное поражение в Нижнем и отрыв в 3 очка должен мобилизовать команду. Нам тоже нужно показывать максимум. В Самаре давно не побеждали, ребята знали об этом.
– Малком установил бразильский рекорд. Как оцените его игру в сезоне? Способен он установить рекорд всероссийский?
– Рад за Малкома. Как и сколько он работает на команду, дает свои плоды в виде мячей. Нам важно, чтобы команда побеждала и забивала много, но и за игроков радуемся. Он проводит блестящий сезон, заслуженно результативен. Рекорды будем считать потом, если будут, – сказал главный тренер «Зенита».
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