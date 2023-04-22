Сергей Семак: «Ренан ненадолго в «Зените», думаю, интерес велик. Если Малком уедет в Париж – только порадуемся за него, он заслужил»

Теги Зенит ПСЖ Сергей Семак премьер-лига Россия лига 1 Франция Малком Матч ТВ Чемпионат.com Роберт Ренан Футбол

Сергей Семак после игры «Зенита» с «Динамо» (3:1) высказался о будущем Роберта Ренана.

«Думаю, у него была только одна грубая ошибка, когда пытался остановить мяч. Мы готовы к этому. Он много помогает нам в организации атаки. У него хорошая первая передача. Его возраст достаточно юн. А интерес к нему велик. Думаю, он у нас ненадолго. Что, конечно, огорчает.

Нам важно, чтобы игрок прогрессировал. А уедет он или не уедет, неизвестно. К нему есть интерес. Он играет, набирается опыта. У других клубов есть возможность посмотреть его в нашем чемпионате. Видят его потенциал, видят его ошибки. Его позиция востребованна. Я не говорю, что он уедет. Но, думаю, такой вариант есть точно.

Позиция важная. Многие клубы ищут игроков на такую позицию», – подчеркнул главный тренер «Зенита».

Также Сергей Семак не исключил, что Малком может присоединиться к «ПСЖ».

«Если Малком уедет в Париж, мы только порадуемся за него. Он заслуживает приглашения в хороший клуб. Что касается нас, то будут другие условия, другие игроки. Мы же не всегда эти пять лет с Малкомом играли», – заявил специалист.

Малком проводит лучший сезон в карьере. 18 голов и 7 ассистов в 24 матчах!

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

36 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
Вертикальные передачи Ренана в атаку с нужной силой хороши,да есть ошибки,но потенциал большой.Было бы хорошо если бы задержался в Зените.Малком заслужил повышение,жаль если уйдет.
+45
-2
+43
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Екн Лор
Зенит красиво вышел из истории с Альберто. Взяли потенциального будущего топа. Сейчас пусть тренируется делать обостроящие передачи на Мостового и Малкома, чтобы потом делать их на Винисиуса)
+37
-5
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksandr Danilov
Будет интересно посмотреть, кого Зенит сможет в нынешних условиях подписать на замену этим игрокам. Будем честны, их бразильцы за условный Лион бы в основе точно играли
+20
-2
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tony
Ответ Mixet.spb
Не особо вижу в Ренане потенциал защитника, и уж точно не центрального… он хорош, но его плюсы от защитника далеко
Парень пока сыроват. Он до Зенита матчей 10 на взрослом уровне провел. Так что сейчас карьера только-только начинается.
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MyGerodot
Ответ Aleksandr Danilov
Будет интересно посмотреть, кого Зенит сможет в нынешних условиях подписать на замену этим игрокам. Будем честны, их бразильцы за условный Лион бы в основе точно играли
Купят на замену кого надо, с умом. Не так уж давно сколько шло хейта на покупку Малкома. И "хрустальный" то он, и "незабивной", и "самый провальный трансфер Зенита" и дальше в том же духе. Интересно, куда подевались эти хейтеры сейчас.
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vendigo
ну кстати сегодня Чистяков был просто шикарен, снял по-моему все.. жаль не знает потом что делать с этим мячом
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данко Лазович
Надо только порадоваться, если Зенит Малкома и Ренана отправит в топлиги.
Будет ярчайший пример другим любителям потратить спонсорское бабло вникуда.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZarvuR2020
Ответ Очки Дани Алвеса
Продолжаю считать трансфер Малкома слабым по выхлопу. 40 миллионов евро, первые полтора года без статистики в РПЛ и без особого влияния на игру команды; 1 гол и 1 передача за 12 матчах в еврокубках, что крайне слабые показатели даже по сравнению с тем же Промесом и его годами с еврокубками в Спартаке. В этом и прошлом сезонах - да, очень хорошо себя Малком проявляет в РПЛ. Но как минимум не хуже себя проявляет Клаудиньо, например. Только он стоил гораздо меньше, и как раз с его приходом игра стала радикально меняться. Так что хз, для меня это очень средний игрок, который раскрылся благодаря желанию продать себя в ТОП-лигу. Зенит и без него бы чемпионства штамповал, имея Барриоса, Клаудиньо и Вендела. Вспомни, например, тот великолепный сезон Жулиано. Вот человек приехал и разницу делал что в чемпионате (тогда гораздо более сильном), что в ЛЕ. А этот Малком - просто нормальный игрок.
А две тяжелые травмы ты решил не учесть? Он их не на ровном месте получал.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Матвей Суицидин
Не особо верил в Малкома, если честно. Казался деревянным даже несмотря на послужной список. Но сейчас видно, что парень на голову выше всех. Скорее всего больше 20 забьет + 10 гп. Для РПЛ фантастика просто и это с позиции крайнего напа.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MyGerodot
Ответ Очки Дани Алвеса
Продолжаю считать трансфер Малкома слабым по выхлопу. 40 миллионов евро, первые полтора года без статистики в РПЛ и без особого влияния на игру команды; 1 гол и 1 передача за 12 матчах в еврокубках, что крайне слабые показатели даже по сравнению с тем же Промесом и его годами с еврокубками в Спартаке. В этом и прошлом сезонах - да, очень хорошо себя Малком проявляет в РПЛ. Но как минимум не хуже себя проявляет Клаудиньо, например. Только он стоил гораздо меньше, и как раз с его приходом игра стала радикально меняться. Так что хз, для меня это очень средний игрок, который раскрылся благодаря желанию продать себя в ТОП-лигу. Зенит и без него бы чемпионства штамповал, имея Барриоса, Клаудиньо и Вендела. Вспомни, например, тот великолепный сезон Жулиано. Вот человек приехал и разницу делал что в чемпионате (тогда гораздо более сильном), что в ЛЕ. А этот Малком - просто нормальный игрок.
Лучше ты вспомни про покупки хотя бы Спартака. В сумме на разных Рошей, Тилов, Кавенаги, Элбертов и прочих Ханни потрачены те же деньги, но вот толку ни одного из них так и не дождались. Поэтому и говорю, что покупать нужно с умом.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эндрю81
Ответ Очки Дани Алвеса
Продолжаю считать трансфер Малкома слабым по выхлопу. 40 миллионов евро, первые полтора года без статистики в РПЛ и без особого влияния на игру команды; 1 гол и 1 передача за 12 матчах в еврокубках, что крайне слабые показатели даже по сравнению с тем же Промесом и его годами с еврокубками в Спартаке. В этом и прошлом сезонах - да, очень хорошо себя Малком проявляет в РПЛ. Но как минимум не хуже себя проявляет Клаудиньо, например. Только он стоил гораздо меньше, и как раз с его приходом игра стала радикально меняться. Так что хз, для меня это очень средний игрок, который раскрылся благодаря желанию продать себя в ТОП-лигу. Зенит и без него бы чемпионства штамповал, имея Барриоса, Клаудиньо и Вендела. Вспомни, например, тот великолепный сезон Жулиано. Вот человек приехал и разницу делал что в чемпионате (тогда гораздо более сильном), что в ЛЕ. А этот Малком - просто нормальный игрок.
Вы такой смешной. Азар в ’’Челси’’ без травм - супер топ и потому был куплен в ’’Реал’’. Но он же в ’’Реале’’ травмированный абсолютно бесполезен. Как и Канте в ’’Челси’’. Рассуждаете, как домохозяйка - соберитесь!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tempus Fugit
Ответ Очки Дани Алвеса
Продолжаю считать трансфер Малкома слабым по выхлопу. 40 миллионов евро, первые полтора года без статистики в РПЛ и без особого влияния на игру команды; 1 гол и 1 передача за 12 матчах в еврокубках, что крайне слабые показатели даже по сравнению с тем же Промесом и его годами с еврокубками в Спартаке. В этом и прошлом сезонах - да, очень хорошо себя Малком проявляет в РПЛ. Но как минимум не хуже себя проявляет Клаудиньо, например. Только он стоил гораздо меньше, и как раз с его приходом игра стала радикально меняться. Так что хз, для меня это очень средний игрок, который раскрылся благодаря желанию продать себя в ТОП-лигу. Зенит и без него бы чемпионства штамповал, имея Барриоса, Клаудиньо и Вендела. Вспомни, например, тот великолепный сезон Жулиано. Вот человек приехал и разницу делал что в чемпионате (тогда гораздо более сильном), что в ЛЕ. А этот Малком - просто нормальный игрок.
Я все же считаю, что покупка именно Малкома была скорее имиджевой и принесла свои плоды в виде того же Клаудиньо, возможно Ренана и Альберто. Как игрок - он функция, сначала пытался быть примой и звездой, но повзрослел, и, я полагаю, понял, что это не его, и, соответственно, статистика пошла в гору. Но при всей его ограниченности - он исполняет и видит футбол на порядок лучше многих доморощенных футболистов. ИМХО.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зайцев Руслан
Малком вообще крутой, "человек-футбол". Постоянно в игре, постоянно заряжен. Очень жаль, что скоро уйдет. Получается, что Халк и "Халк на минималках" самые крутые игроки Зенита за последние 10 лет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Geo07
Уж какой ужасной деревяшкой поначалу виделся Мартин Шктрел, а потом в Ливере вполне поиграл.. стартовая скорость у Ренана, конечно, так себе, но когда опытом со временем может компенсировать..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vendigo
Малкому удачи, надо отпускать, у человека прямо сейчас полет души..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данко Лазович
Ответ Mixet.spb
Я не говорю, что парень плох.. просто он не цз
крайне спорно. Для ЦЗ у него есть все.
Да, он выбрасывается, но однажды Рамос открыл для всех этот элемент отбора. И это теперь обязательное умение топ защитника.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Karl Franz F. Brandt
Ответ vendigo
ну кстати сегодня Чистяков был просто шикарен, снял по-моему все.. жаль не знает потом что делать с этим мячом
Чистяков очень крепкий игрок, на самом деле. Лучший ЦЗ у нас по игре головой.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
иван кочубей
Сутормин и Ерохин наше все.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зайцев Руслан
Ответ Tempus Fugit
Я все же считаю, что покупка именно Малкома была скорее имиджевой и принесла свои плоды в виде того же Клаудиньо, возможно Ренана и Альберто. Как игрок - он функция, сначала пытался быть примой и звездой, но повзрослел, и, я полагаю, понял, что это не его, и, соответственно, статистика пошла в гору. Но при всей его ограниченности - он исполняет и видит футбол на порядок лучше многих доморощенных футболистов. ИМХО.
Имиджевая-не имиджевая, а потом, для некоторых, оказалось, что он действительно хорош. Это все называется грамотная селекция. На Халка, например, деньги брали в кредит. Значит знали, что отобьется. Так и тут знали. Правильная селекция с правильным управлением в каждом отделе. И весь правильный и крутой персонал. Только так. Эта история совсем противоположна той, что про Педро Рош, Федуна и Зарему, например
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Очки Дани Алвеса
Ответ Эндрю81
Вы такой смешной. Азар в ’’Челси’’ без травм - супер топ и потому был куплен в ’’Реал’’. Но он же в ’’Реале’’ травмированный абсолютно бесполезен. Как и Канте в ’’Челси’’. Рассуждаете, как домохозяйка - соберитесь!
Да что за чушь? В 20 году не было никаких супер серьезных травм, он принял участие в 21 игре чемпионата, не сделал по сути ничего полезного. В розыгрыше ЛЧ прошлого года сыграл все матчи - 1 полезное действие. О каких травмах речь? О первом сезоне? Ну да, но кто с лишним весом-то приехал на первый сбор? Щеки в кадр не влезали. Как и у Азара кстати лол, оттого и травмы на первых порах.
Я конечно знаю, что тут нельзя писать плохо про зенит, ночью резко заминусят, но совесть-то имейте блин. Травмы у него, с Азаром еще сравниваете. А что не с Роббеном?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эндрю81
Ответ Mixet.spb
Я не говорю, что парень плох.. просто он не цз
В Толике Тимощуке и Лотаре Матеусе в 19 лет вы бы увидели центрального защитника? Тем не менее оба пришли именно к этой позиции, играя при этом на самом высоком уровне
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
Ответ Mixet.spb
Я не говорю, что парень плох.. просто он не цз
Я конечно не тренер,но кмк он один из лучших в РПЛ прямо сейчас,именно как ЦЗ,да и в мол сб.Бразилии(я смотрел все матчи кубка ЮА) он был хорош.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mixet.spb
Ответ Дмитрий9779
Выбор позиции хороший,стартовая скорость есть,даже игра головой,о которой много говорили на уровне,отбор мяча...конечно надо подучить его,отточить некоторые моменты,но уже сейчас видно,что парень обучаем.
Я не говорю, что парень плох..
просто он не цз
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
Ответ Mixet.spb
Не особо вижу в Ренане потенциал защитника, и уж точно не центрального… он хорош, но его плюсы от защитника далеко
Выбор позиции хороший,стартовая скорость есть,даже игра головой,о которой много говорили на уровне,отбор мяча...конечно надо подучить его,отточить некоторые моменты,но уже сейчас видно,что парень обучаем.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Karl Franz F. Brandt
Мостовой в этом матче поразил. Как он отыграл в защите!
Ренану 19 лет. На высоком уровне в этом возрасте играл только Маркиньос.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий