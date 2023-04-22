Сергей Семак: «Ренан ненадолго в «Зените», думаю, интерес велик. Если Малком уедет в Париж – только порадуемся за него, он заслужил»

Сергей Семак после игры «Зенита» с «Динамо» (3:1) высказался о будущем Роберта Ренана.

«Думаю, у него была только одна грубая ошибка, когда пытался остановить мяч. Мы готовы к этому. Он много помогает нам в организации атаки. У него хорошая первая передача. Его возраст достаточно юн. А интерес к нему велик. Думаю, он у нас ненадолго. Что, конечно, огорчает.

Нам важно, чтобы игрок прогрессировал. А уедет он или не уедет, неизвестно. К нему есть интерес. Он играет, набирается опыта. У других клубов есть возможность посмотреть его в нашем чемпионате. Видят его потенциал, видят его ошибки. Его позиция востребованна. Я не говорю, что он уедет. Но, думаю, такой вариант есть точно.

Позиция важная. Многие клубы ищут игроков на такую позицию», – подчеркнул главный тренер « ».

Также Сергей Семак не исключил, что Малком может присоединиться к « ».

«Если Малком уедет в Париж, мы только порадуемся за него. Он заслуживает приглашения в хороший клуб. Что касается нас, то будут другие условия, другие игроки. Мы же не всегда эти пять лет с играли», – заявил специалист.

Малком проводит лучший сезон в карьере. 18 голов и 7 ассистов в 24 матчах!

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