Сергей Семак: «Поступательное движение в ЛЧ у «Зенита» было. Возможно, в этом сезоне еще чуточку прибавили бы. Но рассуждать «если бы да кабы» нет смысла»

порассуждал, как «Зенит» выступил бы в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

– На фоне лидерства «Зенита» в осенней части чемпионата многие невольно прикидывают, как именно команда смотрелась бы в чемпионов.

– В этом смысле, по большому счету, ничего не изменилось.

– А как же другой , адаптировавшийся , более атакующий вариант схемы?

– И тем не менее, не думаю, что состав у нас поменялся кардинально. Поэтому глобальной разницы в этом смысле нет. Что касается игры, то в каких-то ее компонентах мы усилились. Как уже сказал, чуть добавили в обороне с приходом Родригао. Но в целом, мы просто немного расширили нашу обойму.

– То есть у вас нет досады от того, что «Зенит» именно с нынешней игрой пропускает Лигу чемпионов?

– Некоторое поступательное движение в Лиге чемпионов у нас было. Возможно, в этом розыгрыше еще чуточку прибавили бы. Плюс сильные команды, конечно, сразу же указали бы на наши слабые места. Но рассуждать «если бы да кабы» нет смысла, – сказал главный тренер .