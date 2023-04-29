Гинер о критике футбола от Родниной: «С уважением к ней отношусь, но нужно быть аккуратнее. Не слышал, чтобы футболисты обсуждали борцов или фигуристов»

Евгений Гинер заступился за футболистов, которых критикуют представители других видов.

В ноябре бывшая фигуристка и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что футбольные клубы в России нужно закрывать: «Почему нет, если они не умеют зарабатывать и могут только тратить?» Потом она пояснила эти слова: «Я не хочу ничего закрывать. Но профессиональные клубы не должны финансироваться государством».

– Не слышал, чтобы кто‑то из футболистов выступил и сказал: у нас фигурное катание не нужно продвигать. С большим уважением к Родниной отношусь как к фигуристке, которая выиграла все, что только можно. Но по ее высказываниям: то нужен футбол, то не нужен. Думаю, ей надо как‑то иначе высказываться…

– Аккуратнее?

– Аккуратнее, да. С уважением к другим. Футболисты не спортсмены? Они выбрали себе такой путь. Подсказать что‑то грамотно, где и что у нас не так – абсолютно согласен. А вот так рассуждать… Не слышал, чтобы футболисты обсуждали, хорошие у нас борцы в стране или нет. Или фигуристы, – сказал президент ЦСКА.

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