Гинер о критике футбола от Родниной: «С уважением к ней отношусь, но нужно быть аккуратнее. Не слышал, чтобы футболисты обсуждали борцов или фигуристов»
Евгений Гинер заступился за футболистов, которых критикуют представители других видов.
В ноябре бывшая фигуристка и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что футбольные клубы в России нужно закрывать: «Почему нет, если они не умеют зарабатывать и могут только тратить?» Потом она пояснила эти слова: «Я не хочу ничего закрывать. Но профессиональные клубы не должны финансироваться государством».
– Не слышал, чтобы кто‑то из футболистов выступил и сказал: у нас фигурное катание не нужно продвигать. С большим уважением к Родниной отношусь как к фигуристке, которая выиграла все, что только можно. Но по ее высказываниям: то нужен футбол, то не нужен. Думаю, ей надо как‑то иначе высказываться…
– Аккуратнее?
– Аккуратнее, да. С уважением к другим. Футболисты не спортсмены? Они выбрали себе такой путь. Подсказать что‑то грамотно, где и что у нас не так – абсолютно согласен. А вот так рассуждать… Не слышал, чтобы футболисты обсуждали, хорошие у нас борцы в стране или нет. Или фигуристы, – сказал президент ЦСКА.
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Говорит в основном одна вредная, потихоньку скатывающиеся в маразм бабка
Родниной даёт дебил
Это Гинер все купил
А Милонов педофил
Это Гинер все купил
Фан Айди в сортире слил
Это Гинер все купил
Оле Оле Оле
Самый популярный спорт в мире, да что там - в России - набивает интерес к себе в медиаполе за счёт упоминаний футбола.
Из футболистов про ФК высказывался лишь Смолов на предмет его участия в очередном Ледниковом периоде и ещё некоторые парни, узнав, что за их команды болеют фигуристки - тоже в духе "ну я рад, конечно, спасибо, что сказали"