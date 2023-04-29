Гинер о критике футбола от Родниной: «С уважением к ней отношусь, но нужно быть аккуратнее. Не слышал, чтобы футболисты обсуждали борцов или фигуристов»

Теги ЦСКА Евгений Гинер премьер-лига Россия Ирина Роднина Государственная дума Матч ТВ Футбол

Евгений Гинер заступился за футболистов, которых критикуют представители других видов.

В ноябре бывшая фигуристка и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что футбольные клубы в России нужно закрывать: «Почему нет, если они не умеют зарабатывать и могут только тратить?» Потом она пояснила эти слова: «Я не хочу ничего закрывать. Но профессиональные клубы не должны финансироваться государством».

– Не слышал, чтобы кто‑то из футболистов выступил и сказал: у нас фигурное катание не нужно продвигать. С большим уважением к Родниной отношусь как к фигуристке, которая выиграла все, что только можно. Но по ее высказываниям: то нужен футбол, то не нужен. Думаю, ей надо как‑то иначе высказываться…

– Аккуратнее?

– Аккуратнее, да. С уважением к другим. Футболисты не спортсмены? Они выбрали себе такой путь. Подсказать что‑то грамотно, где и что у нас не так – абсолютно согласен. А вот так рассуждать… Не слышал, чтобы футболисты обсуждали, хорошие у нас борцы в стране или нет. Или фигуристы, – сказал президент ЦСКА.

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10 комментариев

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igls54
Ленорыч деликатно намекнул на неадекватность думского представителя фигурки
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Василий Байбаков
Правильно Евгений Леннорович говорит
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Из Парижа с любовью
Да и фигуристы особо не говорят о футболистах .
Говорит в основном одна вредная, потихоньку скатывающиеся в маразм бабка
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Ростов-на-Дону
Если футболисты начнут смеяться над доходами спортсменов других видов спорта, то......, лучше молчать.
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ASolovjow
а вот вспомните время когда кричали, что ГВК, может и так конечно, но в целом же футбол был лучше уровнем у всех клубов в целом! Потрясающий человек Ленорыч конечно, который поднимая ЦСКА поднял в целом весь футбол в стране
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-2
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Владимир
<раскачивает сектор>
Родниной даёт дебил
Это Гинер все купил
А Милонов педофил
Это Гинер все купил
Фан Айди в сортире слил
Это Гинер все купил
Оле Оле Оле
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kso77
Правильно бабушка говорит , вы на этом с Йосей деньги зарабатываете , вкладывайте в детский спорт ...
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Ковид 07.10.52
Звучит, как угроза , которую воплощать будут борцы....их много в криминал ушло....
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Ответ Из Парижа с любовью
Да и фигуристы особо не говорят о футболистах . Говорит в основном одна вредная, потихоньку скатывающиеся в маразм бабка
Говорят, причем достаточно много.
Самый популярный спорт в мире, да что там - в России - набивает интерес к себе в медиаполе за счёт упоминаний футбола.
Из футболистов про ФК высказывался лишь Смолов на предмет его участия в очередном Ледниковом периоде и ещё некоторые парни, узнав, что за их команды болеют фигуристки - тоже в духе "ну я рад, конечно, спасибо, что сказали"
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