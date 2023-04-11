Роднина о футболе как самом массовом виде спорта в России: «Количество не переходит в качество. Футболом все интересуются, а результаты я не буду комментировать»

Ирина Роднина отреагировал на данные о самых массовых видах спорта в России.

Согласно отчету Минспорта РФ, футбол остается самым массовым видом спорта в России – им занимаются 3,3 млн человек. Фигурное катание не вошло в топ-10.

– Футбол у нас в стране всегда был самым массовым видом спорта. Самое большое количество детских спортивных школ, отделений и секций в футболе. В этом лидерстве ничего удивительного нет.

– Согласно статистике Минспорта, фигурным катанием занимаются 622 371 человек. То есть в 5 раз меньше, чем футболом.

– Это естественно. Фигурное катание – это индивидуальный вид спорта, а футбол – командный.

Эта статистика лишний раз доказывает, что количество не переходит в качество. Нам все время рассказывали, что количество в качество переходит, но теория обратная.

Футболом в России буквально все интересуются, все занимаются, вся пресса пишет о футболе, ну, а результаты футболистов я не буду комментировать, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы.