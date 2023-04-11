Роднина о футболе как самом массовом виде спорта в России: «Количество не переходит в качество. Футболом все интересуются, а результаты я не буду комментировать»
Ирина Роднина отреагировал на данные о самых массовых видах спорта в России.
Согласно отчету Минспорта РФ, футбол остается самым массовым видом спорта в России – им занимаются 3,3 млн человек. Фигурное катание не вошло в топ-10.
– Футбол у нас в стране всегда был самым массовым видом спорта. Самое большое количество детских спортивных школ, отделений и секций в футболе. В этом лидерстве ничего удивительного нет.
– Согласно статистике Минспорта, фигурным катанием занимаются 622 371 человек. То есть в 5 раз меньше, чем футболом.
– Это естественно. Фигурное катание – это индивидуальный вид спорта, а футбол – командный.
Эта статистика лишний раз доказывает, что количество не переходит в качество. Нам все время рассказывали, что количество в качество переходит, но теория обратная.
Футболом в России буквально все интересуются, все занимаются, вся пресса пишет о футболе, ну, а результаты футболистов я не буду комментировать, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы.
Нафига нужно "качество" если здоровье нации не в трёх овуляшках на льду и дед с капающей слюной, что вручает им награды, а в миллионах занимающихся.
Другое дело если нужны медальки и под результатом понимаются они, а на людей плевать, тогда и впрямь какая разница сколько занимается футболом.
Меньше стало зрителей на трибунах из-за фан-айди, а не потому что интерес пропал.
Ну любители маленьких девочек в коротких платьицах, может и посчитают это грамотным троллингом, лол.
А так больше на бубнеж бабульки у подъезда похоже.
Психологическая база. Не всем нравится лёд, снег, зима, закрытая площадка, элементы фигурного катания. Скажем так, футбол - это лето, это солнце, это жизнь. Фигурное катание - это искусственная зима, такое себе. Футбол - это естественный танец с мячом свободного человека, у которого есть несколько минут. Поэтому бразильцы, к слову, лучшие футболеры - из кандалов в капоэйру, из капоэйры в игру с мячом. Босыми ногами разорванным мячом по фавелам. Футбол - это радость и жизнь. Одна из лучших вещей в этом мире.