Роднина о футболе как самом массовом виде спорта в России: «Количество не переходит в качество. Футболом все интересуются, а результаты я не буду комментировать»

Теги премьер-лига Россия Ирина Роднина Государственная дума любительский футбол Министерство спорта России Матч ТВ Футбол

Ирина Роднина отреагировал на данные о самых массовых видах спорта в России.

Согласно отчету Минспорта РФ, футбол остается самым массовым видом спорта в России – им занимаются 3,3 млн человек. Фигурное катание не вошло в топ-10. 

– Футбол у нас в стране всегда был самым массовым видом спорта. Самое большое количество детских спортивных школ, отделений и секций в футболе. В этом лидерстве ничего удивительного нет.

– Согласно статистике Минспорта, фигурным катанием занимаются 622 371 человек. То есть в 5 раз меньше, чем футболом.

– Это естественно. Фигурное катание – это индивидуальный вид спорта, а футбол – командный.

Эта статистика лишний раз доказывает, что количество не переходит в качество. Нам все время рассказывали, что количество в качество переходит, но теория обратная.

Футболом в России буквально все интересуются, все занимаются, вся пресса пишет о футболе, ну, а результаты футболистов я не буду комментировать, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы.

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52 комментария

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Aleksey Sandakov
Ответ Pennywise74
шахматы ещё дешевле, сейчас даже доска с фигурами не нужна, достаточно интернета и устройство для выхода в интернет.
Так выход в интернет далеко не у всех есть в мире. Мяч все-таки дешевле будет, чем компьютер или девайс, плюс подключение и оплата интернета, если брать всю планету)
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тот самый Кадрус
Ответ Tpy6kaMerlina
Футбол - это самый дешевый вид спорта, для занятия которым нужна лишь обувь и поискать ближайшую коробку с ребятами у которых есть мяч. Футбол всегда будет популярнее вида спорта, в котором нужно купить коньки и форму, найти зал для занятий, оплатить всё это. У многих нет на это денег, родители на работе, или их вообще нет. Это материальная база. Психологическая база. Не всем нравится лёд, снег, зима, закрытая площадка, элементы фигурного катания. Скажем так, футбол - это лето, это солнце, это жизнь. Фигурное катание - это искусственная зима, такое себе. Футбол - это естественный танец с мячом свободного человека, у которого есть несколько минут. Поэтому бразильцы, к слову, лучшие футболеры - из кандалов в капоэйру, из капоэйры в игру с мячом. Босыми ногами разорванным мячом по фавелам. Футбол - это радость и жизнь. Одна из лучших вещей в этом мире.
Эх, аж захотелось побыстрее взять круглого и пойти погонять его где-нибудь с кентами 😍😍
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Aleksey Sandakov
Ответ Amalfitano
Видимо её всё же спрашивают, а она отвечает. Она же не сама звонит журналисту со словами:"Значи записывай ...".
А мне кажется, что как раз она сама и звонит)
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kunaguero
И ничего не изменится, в футбол играют в любой части света, потому что для этого ничего не нужно, кроме мяча, или просто круглого предмета) Можно с друзьями поминать мячик в детстве, а фигурное катание это как бы вообще что
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Pennywise74
Ответ Tpy6kaMerlina
Футбол - это самый дешевый вид спорта, для занятия которым нужна лишь обувь и поискать ближайшую коробку с ребятами у которых есть мяч. Футбол всегда будет популярнее вида спорта, в котором нужно купить коньки и форму, найти зал для занятий, оплатить всё это. У многих нет на это денег, родители на работе, или их вообще нет. Это материальная база. Психологическая база. Не всем нравится лёд, снег, зима, закрытая площадка, элементы фигурного катания. Скажем так, футбол - это лето, это солнце, это жизнь. Фигурное катание - это искусственная зима, такое себе. Футбол - это естественный танец с мячом свободного человека, у которого есть несколько минут. Поэтому бразильцы, к слову, лучшие футболеры - из кандалов в капоэйру, из капоэйры в игру с мячом. Босыми ногами разорванным мячом по фавелам. Футбол - это радость и жизнь. Одна из лучших вещей в этом мире.
шахматы ещё дешевле, сейчас даже доска с фигурами не нужна, достаточно интернета и устройство для выхода в интернет.
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Dmona1
Ответ Андрей Балабаев
Скажите ей что уже больше года никакие результаты невозможны. И благодаря её шефу неизвестно когда они появятся. Ну и в очередной раз про уровень конкуренции. Ты ещё хоккей с мячом в пример поставь.
Почему невозможны? Может футбол внутри страны начнёт развиваться лучше. Что нам в футболе дало окно в Европу? Ничего.
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Андрей Балабаев
Скажите ей что уже больше года никакие результаты невозможны. И благодаря её шефу неизвестно когда они появятся. Ну и в очередной раз про уровень конкуренции. Ты ещё хоккей с мячом в пример поставь.
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Алексей Антонов
Ей не надоело одно и то же талдычить?
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Ярик01
Государство и должно заниматься исключительно массовым и детским-юношеским спортом.
Нафига нужно "качество" если здоровье нации не в трёх овуляшках на льду и дед с капающей слюной, что вручает им награды, а в миллионах занимающихся.
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RWMen
Кому вообще нужно знать мнение этой американской пенсионерки?
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Jan Vorontsov
Вообще главной пользой от профессионального спорта для государства должна быть пропаганда здорового образа жизни, а значит количество занимающихся и есть результат.
Другое дело если нужны медальки и под результатом понимаются они, а на людей плевать, тогда и впрямь какая разница сколько занимается футболом.
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Vovan94
Уровень журналистики на данный момент упал до : возьму интервью у человека ,который не имеет никакого отношения к этому виду спорта и опубликую ради срача. И это сейчас 90 % новостей на Спортс. Нам же больше не о чем писать, правильно
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Картман
Роднина это уже 45 лет как не про фигурное катание. Она давно уже про политику и Гос.Думу. И на этой рельной площадке российский футбол - оказывается лучше, чем "родниновцы"... Да "условный Дзюба" будет посимпатичней...
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Olga.t
Ответ Sat397
А классно Роднина троллит фанатов футбола. Грамотно и со знанием дела)))
странно, что вы не радуетесь когда она троллит болельщиков ФК.
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Olga.t
Ответ Amalfitano
Роднина мерзкая баба, но тут она отчасти права. И раз наш футбол не интересен нашим гражданам, надо сокращать бюджетное финансирование и финансирование из бюджета госкорпораций.
Почему вы решили, что футбол неинтересен нашим гражданам???
Меньше стало зрителей на трибунах из-за фан-айди, а не потому что интерес пропал.
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Вечно в бане
Ответ Sat397
А классно Роднина троллит фанатов футбола. Грамотно и со знанием дела)))
А, так это троллинг, оказывается.
Ну любители маленьких девочек в коротких платьицах, может и посчитают это грамотным троллингом, лол.
А так больше на бубнеж бабульки у подъезда похоже.
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Евгений Садчиков
Собачка залаяла
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Стэн Смит
Ответ Tpy6kaMerlina
Футбол - это самый дешевый вид спорта, для занятия которым нужна лишь обувь и поискать ближайшую коробку с ребятами у которых есть мяч. Футбол всегда будет популярнее вида спорта, в котором нужно купить коньки и форму, найти зал для занятий, оплатить всё это. У многих нет на это денег, родители на работе, или их вообще нет. Это материальная база. Психологическая база. Не всем нравится лёд, снег, зима, закрытая площадка, элементы фигурного катания. Скажем так, футбол - это лето, это солнце, это жизнь. Фигурное катание - это искусственная зима, такое себе. Футбол - это естественный танец с мячом свободного человека, у которого есть несколько минут. Поэтому бразильцы, к слову, лучшие футболеры - из кандалов в капоэйру, из капоэйры в игру с мячом. Босыми ногами разорванным мячом по фавелам. Футбол - это радость и жизнь. Одна из лучших вещей в этом мире.
лучше и не скажешь
+4
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Sergeev55
Ответ Питекантроп
Роднина уже когда в родной израиль свалит?
здесь она депутат, с возможностями, связями, окладом, а там просто житель будет
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kovfun-barrios
Фигурное прокатство это вообще не спорт, и я только рад, что оно умирает во всём мире.
+3
-1
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Дмитрий Агалаков
От результатов работы ГД, как и от качества депутатов, рыдать охота )
+5
-1
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Tpy6kaMerlina
Футбол - это самый дешевый вид спорта, для занятия которым нужна лишь обувь и поискать ближайшую коробку с ребятами у которых есть мяч. Футбол всегда будет популярнее вида спорта, в котором нужно купить коньки и форму, найти зал для занятий, оплатить всё это. У многих нет на это денег, родители на работе, или их вообще нет. Это материальная база.
Психологическая база. Не всем нравится лёд, снег, зима, закрытая площадка, элементы фигурного катания. Скажем так, футбол - это лето, это солнце, это жизнь. Фигурное катание - это искусственная зима, такое себе. Футбол - это естественный танец с мячом свободного человека, у которого есть несколько минут. Поэтому бразильцы, к слову, лучшие футболеры - из кандалов в капоэйру, из капоэйры в игру с мячом. Босыми ногами разорванным мячом по фавелам. Футбол - это радость и жизнь. Одна из лучших вещей в этом мире.
+24
-1
+23
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Dinamik1
Ну вот количество депутатов ни как не переходит в качество и яркий тому пример сама Роднина.
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Дим Димыч
Ответ Aleksey Yashin
В России огромное количество чиновников, но количество не переходит в качество. А результаты их деятельности иногда вообще лучше не комментировать, а то можно в места не столь отдаленные уехать на несколько лет
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯
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Михаил1970
Роднина и Журова главные эксперты по футболу в государственной дуре.
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