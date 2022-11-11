Депутат Роднина о словах про закрытие футбольных клубов: «Я не хочу ничего закрывать. Но профессиональные клубы не должны финансироваться государством»

Ирина Роднина пояснила свои слова о закрытии российских футбольных клубов.

Бывшая фигуристка и депутат Госдумы ранее заявила, что футбольные клубы в России нужно закрывать: «Почему нет, если они не умеют зарабатывать и могут только тратить?»

«Какие клубы закрывать? Вы что? Я ничего не хочу закрывать, ха-ха. Просто считаю, что на профессиональные футбольные клубы, так же как и хоккейные, тратить государственные деньги – неправильно.

Спонсорские деньги – другой вопрос. Я же говорю про государственные средства, и они должны идти на детский спорт, на подготовку резерва. А клуб, если профессиональный – должен учиться зарабатывать деньги сам.

Даже если результаты высокие, это не значит, что нужно поддерживать из бюджета. Профессиональные клубы не должны финансироваться государством», – заявила трехкратная олимпийская чемпионка в парном фигурном катании.