Гинер перестал заходить в раздевалку ЦСКА: «Понял, что у ребят уважение и мой авторитет в команде выше, чем тренера»

Евгений Гинер рассказал, почему перестал заходить в раздевалку ЦСКА.

– В раздевалку когда последний раз спускались?

– Давно. Бывает, захожу. Но в какой-то момент, наверное, уже после Валерия Георгиевича [Газзаева] понял, что у ребят уважение и мой авторитет в команде выше, чем тренера.

Соответственно, я прекратил это делать. Так как тренер с ними работает, они должны больше его слушать, чем меня. А ко мне относиться как к дяде, например, – сказал президент ЦСКА.

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