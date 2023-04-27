Гинер перестал заходить в раздевалку ЦСКА: «Понял, что у ребят уважение и мой авторитет в команде выше, чем тренера»

Теги ЦСКА Валерий Газзаев Евгений Гинер премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Евгений Гинер рассказал, почему перестал заходить в раздевалку ЦСКА.

– В раздевалку когда последний раз спускались?

– Давно. Бывает, захожу. Но в какой-то момент, наверное, уже после Валерия Георгиевича [Газзаева] понял, что у ребят уважение и мой авторитет в команде выше, чем тренера.

Соответственно, я прекратил это делать. Так как тренер с ними работает, они должны больше его слушать, чем меня. А ко мне относиться как к дяде, например, – сказал президент ЦСКА.

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7 комментариев

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.ru
в раздевалку может заходить и не нужно... но заявление без числа, по старой схеме, с тренера взять и положить в сейф не помешает
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Wayne Gretzky 99
А помнишь, как мы белозерских завалили?! Да… было время!
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Антон Фалафель
Стал пустым местом, но пафос остался
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fc_champion
В судейскую тоже вроде давно не заходит.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Какую-то ерунду сказал. Ну заходи, не говоря о составе и тактике на игру. А чем ты ещё можешь навредить тренеру? В общем, фигня какая-то. Не сть авторитет среди игроков , как считаешь, ну и пусть будет.
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Sanya Alexandr-Sancho
Ответ Wayne Gretzky 99
А помнишь, как мы белозерских завалили?! Да… было время!
Не в тему...
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