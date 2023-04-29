«Реал» дает Беллингему контракт на 5-6 лет и одну из самых высоких зарплат – чуть ниже, чем у Куртуа и Винисиуса

«Реал» хочет объявить о переходе Джуда Беллингема после возможного финала Лиги чемпионов.

По информации Cadena SER, с января «Реал» более десяти раз общался с людьми из окружения полузащитника. «Боруссия» знает об этих контактах. «Мадрид» представил окружению Беллингема информацию о выстраиваемом в клубе проекте и рассказал о возможных условиях контракта. Более того, люди из окружения посетили базу «Реала» в Вальдебебас и пообедали с представителями «бланкос».

«Мадрид» хочет закрыть сделку по Беллингему в мае, но объявлять о переходе игрока не будут до финала Лиги чемпионов, в котором команда может сыграть. Таким образом, в случае выхода «Реала» в финал турнира о трансфере объявят ближе к середине июня.

Беллингему предлагают долгосрочный контракт – сроком на 5-6 лет. У него будет одна из самых крупных зарплат в команде, чуть ниже, чем у и .

В борьбе за Беллингема, помимо «Реала», остается только « ». С ним общались не только представители клуба, но и Пеп Гвардиола. «Мадрид» контактирует с Джудом более осторожно, чем «Ман Сити». По этой причине «Боруссия» будет более благосклонной в переговорах с испанской стороной.

Сейчас все в руках Беллингема, которого дортмундский клуб пытается сохранить еще на год. В апреле он вновь отказался от встречи с представителями «Боруссии» по поводу нового контракта.

Ранее сообщалось, что Джуд решил перейти в «Реал». Теперь «Мадрид» начнет переговоры с рурским клубом – больше 120 миллионов евро не дадут.

В этом сезоне у 19-летнего полузащитника 11 голов и 6 результативных передач в 39 матчах за дортмундскую команду. Его полную статистику можно найти здесь.

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