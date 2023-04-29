«Реал» дает Беллингему контракт на 5-6 лет и одну из самых высоких зарплат – чуть ниже, чем у Куртуа и Винисиуса

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Тибо Куртуа Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Футбол

«Реал» хочет объявить о переходе Джуда Беллингема после возможного финала Лиги чемпионов.

По информации Cadena SER, с января «Реал» более десяти раз общался с людьми из окружения полузащитника. «Боруссия» знает об этих контактах. «Мадрид» представил окружению Беллингема информацию о выстраиваемом в клубе проекте и рассказал о возможных условиях контракта. Более того, люди из окружения Джуда посетили базу «Реала» в Вальдебебас и пообедали с представителями «бланкос».

«Мадрид» хочет закрыть сделку по Беллингему в мае, но объявлять о переходе игрока не будут до финала Лиги чемпионов, в котором команда может сыграть. Таким образом, в случае выхода «Реала» в финал турнира о трансфере объявят ближе к середине июня.

Беллингему предлагают долгосрочный контракт – сроком на 5-6 лет. У него будет одна из самых крупных зарплат в команде, чуть ниже, чем у Тибо Куртуа и Винисиуса Жуниора.

В борьбе за Беллингема, помимо «Реала», остается только «Манчестер Сити». С ним общались не только представители клуба, но и Пеп Гвардиола. «Мадрид» контактирует с Джудом более осторожно, чем «Ман Сити». По этой причине «Боруссия» будет более благосклонной в переговорах с испанской стороной.

Сейчас все в руках Беллингема, которого дортмундский клуб пытается сохранить еще на год. В апреле он вновь отказался от встречи с представителями «Боруссии» по поводу нового контракта.

Ранее сообщалось, что Джуд решил перейти в «Реал». Теперь «Мадрид» начнет переговоры с рурским клубом – больше 120 миллионов евро не дадут.

В этом сезоне у 19-летнего полузащитника 11 голов и 6 результативных передач в 39 матчах за дортмундскую команду. Его полную статистику можно найти здесь.

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40 комментариев

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Андрей Хенто
Ответ Саша Казанов
Куртуа космос, но Винни это конечно переоцененный персонаж, имхо
Винисиус топ-игрок с шикарным дриблингом и скоростью. Последние два сезона он показывает игру высокого уровня. Научиться бы ему еще справляться со своими эмоциями, тогда сможет добиться еще больших успехов.
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белошип
Ответ Футбол_это_жизнь
Пусть приходят большие звёзды в Реал, надеюсь Барса из внутренних талантов сможет вырастить ещё одну эпоху гениальных футболистов и тогда Эль Класико заиграет прежними красками.
Таланты это Гави и Педри,которые даже ЛЕ не могут осилить?)
+43
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Футбол_это_жизнь
Пусть приходят большие звёзды в Реал, надеюсь Барса из внутренних талантов сможет вырастить ещё одну эпоху гениальных футболистов и тогда Эль Класико заиграет прежними красками.
+26
-18
+8
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Эльдар Сулейманов
Ответ ConorNite
А не слишком ли жирно ? Ему 19. Пока ничего не сделал для Реала, а уже зарплата заоблачная. Не люблю Чеферина, но он прав, когда говорит о необходимости введения потолка зарплат
Ты это сейчас вспомнил что-ли а ПСЖ МС тогда закрыть нужно эти клубы
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Фёдор Кузнецов
Ответ белошип
Таланты это Гави и Педри,которые даже ЛЕ не могут осилить?)
Педри не воспитанник
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Фёдор Кузнецов
Ответ Футбол_это_жизнь
Он не знает слово «воспитанник». В Реале только наемники. В последнее время только из Африки. Линия защиты - Менди, Рюдигер, Милитао, Алаба. Полузащита: Тчуамени, Камавинга, Атака: винисиус (жертва расизма) Бензема и Родриго Сборная Африки!
Слушай, а ты знаешь что такое Южная Америка?И ты называя Реал Африкой так то сам становишься расистом, просто напомню игроков Барселоны:Бальде, Кюнде,Араухо, Фати, Кессье, Рафинья, Дембеле
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Алексей Ненахов
Ответ Саша Казанов
Куртуа космос, но Винни это конечно переоцененный персонаж, имхо
Ахха статистика в помощь тебе ,Винни сейчас топ , и пасы и удары
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ConorNite
А не слишком ли жирно ? Ему 19. Пока ничего не сделал для Реала, а уже зарплата заоблачная. Не люблю Чеферина, но он прав, когда говорит о необходимости введения потолка зарплат
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Raul14
типичные фаны спотифойклуба,
когда Реал покупает кого-то: У нас только воспитанники, в Реале наемники))

Когда спотифой-цирк покупает кого-то с помощью рычагов: Оо! Барселона лучший клуб мира, поэтому все выбирают этот клуб))

🤣🤣🤣
При этом не знают о том, что воспитанник Реала недавно забил гол в ворота ДырШтегена)) И это не первый случай))
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fellx
Ответ HI MARS
Парень прям гений что-ли?Столько было шума вокруг Тчуамени,но он нравится меньше чем более дешёвый Камавинга и Каземиро
Каземиро?) Ты реально сравниваешь молодого парня с уже выигравшим всё Каземиро? Про Каземиро критики говорили точно, как и ты в начале. Так что Реал очень правильную трансферную политику устраивает
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Arthas M
Реалу нужно укреплять скамейку, Менди постоянно травмируется,да и сдал он сильно,а смены ему нет,нет замены и Бензу,при этом из клуба могут уйти важные игроки ротации Начо,Себальос и Асенсио,Мадриду лучше усилить эти позиции чем за оперпрайс покупать одного игрока,чья позиция не нуждается в усилении
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fellx
Ответ HI MARS
Даёшь гарантию что Тчуамени станет топом?
ПСЖ давали гарантию, что Неймар станет топом? Реалу давали гарантию, что Азар будет топом и дальше? Это бизнес, если не понимаешь, не спорь. Напиши просто точки, тебя и так заплюсуют, главное то, что ты против)
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Pro Game
Ответ Андрей Хенто
Винисиус топ-игрок с шикарным дриблингом и скоростью. Последние два сезона он показывает игру высокого уровня. Научиться бы ему еще справляться со своими эмоциями, тогда сможет добиться еще больших успехов.
да,соглашусь.Ведь реал самый лучший клуб
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HI MARS
Ответ HI MARS
Даёшь гарантию что Тчуамени станет топом?
Сам ответил,сам обиженно заблокировал.Ну и 🤡🤣
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Фёдор Кузнецов
Ответ Футбол_это_жизнь
Как Бальде, Араухо и Фати могут быть наемниками если они воспитанники? Ты когда читаешь, у тебя мысли обрабатываются в голове или в на чем ты сидишь?
Я писал про Африку, которой ты назвал Реал почему то забыв про Карвахаля или Начо
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Фёдор Кузнецов
Ответ Саша Казанов
Куртуа космос, но Винни это конечно переоцененный персонаж, имхо
Вини уже 2 год результативность показывает на уровне лучших сезонов Анри, Роналдиньо
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rigobersong
Ответ Футбол_это_жизнь
Только 2 игрока кто более или менее выстрелил после перехода из команд бундеслиги в АПЛ или Ла Лигу это КДБ и Холланд. Остальные навскидку - Йович, Санчо, Мхитарян, Аубамеянг, Пулишич, Дембеле, Кейта и Левандовски так иди иначе провалились за пределами Бундеслиги. Так что сверкать и быть мировой звездой в чемпионате пива и сосисок это одно, а играть в силовом или техничном чемпионате это другое
Кросс, Тер Стеген, Фирмино, Джеко, Гюндоган это кто первые в голову пришли:)) Менее звездные Папис Демба Сиссе и Демба Ба:)) Бундеслига отличный перевалочный пункт для тех, кто хочет играть уровнем выше:))
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белошип
Ответ muchinmuchinmuchin
1) Педри не является воспитанником Барселоны 2) И зачем приравнять провал в ЛЕ конкретно с ними двоими..?
Я и не говорил что Педри воспитанник,базар был за таланты,и с такими талантами бчк постоянно серит в еврокубках)
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muchinmuchinmuchin
Ответ белошип
Таланты это Гави и Педри,которые даже ЛЕ не могут осилить?)
1) Педри не является воспитанником Барселоны
2) И зачем приравнять провал в ЛЕ конкретно с ними двоими..?
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alessandroma
Ответ Футбол_это_жизнь
Он не знает слово «воспитанник». В Реале только наемники. В последнее время только из Африки. Линия защиты - Менди, Рюдигер, Милитао, Алаба. Полузащита: Тчуамени, Камавинга, Атака: винисиус (жертва расизма) Бензема и Родриго Сборная Африки!
А что не так? Или ты расист?
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Фёдор Кузнецов
Ответ Футбол_это_жизнь
Он не знает слово «воспитанник». В Реале только наемники. В последнее время только из Африки. Линия защиты - Менди, Рюдигер, Милитао, Алаба. Полузащита: Тчуамени, Камавинга, Атака: винисиус (жертва расизма) Бензема и Родриго Сборная Африки!
Ну и как то случайно Винисиус ты написал с маленькой буквы
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Футбол_это_жизнь
Ответ DolJun
а сейчас чем плохо?
Долж где ты появляешься сразу все становится плохо, погода портится, голова болеть начинает. Сделай нам всем одолжение …
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Hans Castorp
Я надеюсь это слухи , паренек не играет на такие деньги, даже в Бундеслиге есть игроки посильнее на его позиции. Уж не говоря о том что британцы как правило в Мадриде не заигрывают
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Zemanuha
Куртуа получает 7.2млн. Значит около 7млн дают.
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Андрей Хенто
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