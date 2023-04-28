Беллингем решил перейти в «Реал». Теперь «Мадрид» начнет переговоры с «Боруссией» – больше 120 млн евро не дадут (As)

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы деньги Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем хочет перейти в «Реал» из дортмундской «Боруссии».

Как пишет As, полузащитник принял решение о будущем – он хочет играть за «Реал», начиная со следующего сезона. Джуд считает «Мадрид» наилучшим вариантом продолжения карьеры со спортивной точки зрения. В ближайшем будущем он даст принципиальное согласие на переход в «Реал».

Получив согласие от игрока, руководители «Реала» начнут переговоры с «Боруссией». Так «Мадрид» и хотел действовать: клуб не собирался начинать аукцион с «Манчестер Сити» или «Ливерпулем», а намеревался сначала заручиться согласием футболиста, а уже затем приступить к переговорам с «Дортмундом».

Несмотря на то, что трансфер Беллингема – приоритет «Реала» на лето, мадридский клуб не намерен платить за 19-летнего игрока более 120 млн евро. Если «Боруссия» потребует больше, «Мадрид» откажется от сделки, но в «Реале» считают, что этого не случится.

В этом сезоне у центрального полузащитника 11 голов и 6 результативных передач в 39 матчах за клуб. Его полную статистику можно найти здесь.

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49 комментариев

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леннорыч-абрамович
- 120 миллионов раз,
120 миллионов два. Прода...
Челси: "450 миллионов плюс бонусы"
- 450 миллионов раз,
450 миллионов два. Прода...
Челси: "670 миллионов плюс бонусы и процент с продажи"
- 670 миллионов раз,
670 миллионов два. Прода...
Челси: "900 миллионов плюс бонусы, процент с перепродажи и контракт на 37 лет"
+51
0
+51
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Евгений Вырныгаев
может дешевле клонировать Модрича?
+23
-1
+22
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ XavIniesta2008-2015
Холланд и Мбаппе тоже решили в своё время перейти в Реал. Исход все знают
По Холланду ничего не было подобного
+14
-2
+12
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Sinister Kid
Ответ леннорыч-абрамович
- 120 миллионов раз, 120 миллионов два. Прода... Челси: "450 миллионов плюс бонусы" - 450 миллионов раз, 450 миллионов два. Прода... Челси: "670 миллионов плюс бонусы и процент с продажи" - 670 миллионов раз, 670 миллионов два. Прода... Челси: "900 миллионов плюс бонусы, процент с перепродажи и контракт на 37 лет"
Беллингем на презентации: с детства за Челси.
+9
-2
+7
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Прекрасная РФПЛ будущего
Ответ леннорыч-абрамович
- 120 миллионов раз, 120 миллионов два. Прода... Челси: "450 миллионов плюс бонусы" - 450 миллионов раз, 450 миллионов два. Прода... Челси: "670 миллионов плюс бонусы и процент с продажи" - 670 миллионов раз, 670 миллионов два. Прода... Челси: "900 миллионов плюс бонусы, процент с перепродажи и контракт на 37 лет"
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+6
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XavIniesta2008-2015
Холланд и Мбаппе тоже решили в своё время перейти в Реал. Исход все знают
+12
-8
+4
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xDe xDe
Пока не будет официального заявления - грош цена всей этой болтовне. Ну а если принимать трансфер за реальный, то 120 млн Реал безболезненно может заплатить, с балансом у клуба всё в порядке. То, что Перес ставит потолок цены - тоже правильно. Всё должно быть в меру, Беллингем таки не единственный центрхав в мире.
+4
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Иван Пименов
Ответ XavIniesta2008-2015
Холланд и Мбаппе тоже решили в своё время перейти в Реал. Исход все знают
Про Холланда такого никто не говорил. А "верность" выбора Мбаппе всем очевидна.
+3
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Rio (BLR)
Новости из аса ненадежны
+3
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Чупакабра из Мачу-Пикчу
Ответ Raindrop Drop Top
Вопрос, как они все в кармане у Гави поместятся 🤣
это тот щуплый мальчишка, возомнивший себя Гаттузо? Тчуамени его спокойно может придавить чисто физикой как клопа.
+4
-1
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OMAXA
Сейчас за Мудрика 70+30 платят с одним сезоном в УПЛ. А Мадрид одного из самых стабильных игроков Бундеслиги решил за 120 урвать. Какие хитрецы.
+3
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Евгений Вырныгаев
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А так можно?
Владимир Владимирович разлогинтесь, пожалуйста
+4
-1
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ XavIniesta2008-2015
Смешная шутка
Новостей, что он гарантировано перейдет, не было. Я в отличии от хейтеров Реала ничего не придумываю
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harmat
Ответ CoTTo
теперь короче футболист решает куда он хочет перейти) а не клуб который хочет его купить))
вообще может и футболист решать куба переходить
+2
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Баркамол Абдулла
Ответ Raindrop Drop Top
Вопрос, как они все в кармане у Гави поместятся 🤣
Что ???? Скорее как рот гави поместится столько палец средней
+3
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Raindrop Drop Top
Вопрос, как они все в кармане у Гави поместятся 🤣
Недавно Кроос и Модрич Гави разделили для своих карманов
+3
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Ruslan3132
Джуд, Кама, Феде, Чуамени...плюс Себа, Аррибас на подхвате...полузащита выглядит перспективно ) с учетом еще года под руководством профессоров Крооса/Модрича ))
+1
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Syndycate
Надеюсь не окажется вторым Санчо
+1
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Balt
Сейчас суперталантам дорога либо в Реал либо в Ман Сити да в Арсенал может быть. МЮ - переходной период, Ливерпуль - на спаде, но не всё так страшно, Челси - в хлам, Бавария - хаос (Хаосан, бггг), Барселона - тоже что-то пока что-то переходное, ПСЖ - просто нах*** со своей недоатмосферой и Лига 1точно для развития после Бундеслиги это откат назад, итальянские клубы ну, не сейчас для такого как Билингем, пока в Италии стараются экономить дабы поднять чемпионат и выйти из тех проблем что были и что есть.
+1
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Макс Кондратьев
Ответ Евгений Кирилюк
Ну Ё-маё
Я даю 121
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ леннорыч-абрамович
- 120 миллионов раз, 120 миллионов два. Прода... Челси: "450 миллионов плюс бонусы" - 450 миллионов раз, 450 миллионов два. Прода... Челси: "670 миллионов плюс бонусы и процент с продажи" - 670 миллионов раз, 670 миллионов два. Прода... Челси: "900 миллионов плюс бонусы, процент с перепродажи и контракт на 37 лет"
https://youtu.be/EdQu8vAABFM
+1
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KataDiaz
Ответ леннорыч-абрамович
- 120 миллионов раз, 120 миллионов два. Прода... Челси: "450 миллионов плюс бонусы" - 450 миллионов раз, 450 миллионов два. Прода... Челси: "670 миллионов плюс бонусы и процент с продажи" - 670 миллионов раз, 670 миллионов два. Прода... Челси: "900 миллионов плюс бонусы, процент с перепродажи и контракт на 37 лет"
Ахахаха
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Ben Shelton
боруссии надо начать удерживать ключевых игроков. в противном случае конкуренции не будет у баварии ещё лет 5-10
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Анатолий Magicbrain
Ответ Balt
Сейчас суперталантам дорога либо в Реал либо в Ман Сити да в Арсенал может быть. МЮ - переходной период, Ливерпуль - на спаде, но не всё так страшно, Челси - в хлам, Бавария - хаос (Хаосан, бггг), Барселона - тоже что-то пока что-то переходное, ПСЖ - просто нах*** со своей недоатмосферой и Лига 1точно для развития после Бундеслиги это откат назад, итальянские клубы ну, не сейчас для такого как Билингем, пока в Италии стараются экономить дабы поднять чемпионат и выйти из тех проблем что были и что есть.
Про арсенал это шутка такая была для узкого круга?)
0
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Иван Пименов
Ответ CoTTo
теперь короче футболист решает куда он хочет перейти) а не клуб который хочет его купить))
Вообще-то именно футболист всегда выбирает команду. Клуб не может продать игрока без его согласия.
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