Беллингем решил перейти в «Реал». Теперь «Мадрид» начнет переговоры с «Боруссией» – больше 120 млн евро не дадут (As)
Джуд Беллингем хочет перейти в «Реал» из дортмундской «Боруссии».
Как пишет As, полузащитник принял решение о будущем – он хочет играть за «Реал», начиная со следующего сезона. Джуд считает «Мадрид» наилучшим вариантом продолжения карьеры со спортивной точки зрения. В ближайшем будущем он даст принципиальное согласие на переход в «Реал».
Получив согласие от игрока, руководители «Реала» начнут переговоры с «Боруссией». Так «Мадрид» и хотел действовать: клуб не собирался начинать аукцион с «Манчестер Сити» или «Ливерпулем», а намеревался сначала заручиться согласием футболиста, а уже затем приступить к переговорам с «Дортмундом».
Несмотря на то, что трансфер Беллингема – приоритет «Реала» на лето, мадридский клуб не намерен платить за 19-летнего игрока более 120 млн евро. Если «Боруссия» потребует больше, «Мадрид» откажется от сделки, но в «Реале» считают, что этого не случится.
В этом сезоне у центрального полузащитника 11 голов и 6 результативных передач в 39 матчах за клуб. Его полную статистику можно найти здесь.
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