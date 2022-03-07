Пол Скоулз: «Де Брюйне – лучший полузащитник в АПЛ и в мире, возможно. Он делает на поле все»

Пол Скоулз назвал лучшим полузащитником в .

Бельгиец сделал дубль и отметился голевой передачей в матче против (4:1).

«Он лучший полузащитник в Премьер-лиге. И, возможно, лучший в мире.

Он способен делать на поле все. Это нормально, когда в команде есть игроки, которые отдают отличные передачи и хорошо владеют мячом.

Но этот парень забивает голы, создает моменты для голов, защищается, его передачи невероятны.

У него есть абсолютно все, что вам нужно от полузащитника высшего класса.

Его сложно остановить. Каждый раз, когда он получает мяч, он думает о том, как сделать результативную передачу или же самому забить гол», – сказал бывший полузащитник манкунианцев.