Пол Скоулз: «Де Брюйне – лучший полузащитник в АПЛ и в мире, возможно. Он делает на поле все»

Пол Скоулз назвал Кевина де Брюйне лучшим полузащитником в АПЛ.
Бельгиец сделал дубль и отметился голевой передачей в матче против «Манчестер Юнайтед» (4:1).
«Он лучший полузащитник в Премьер-лиге. И, возможно, лучший в мире.
Он способен делать на поле все. Это нормально, когда в команде есть игроки, которые отдают отличные передачи и хорошо владеют мячом.
Но этот парень забивает голы, создает моменты для голов, защищается, его передачи невероятны.
У него есть абсолютно все, что вам нужно от полузащитника высшего класса.
Его сложно остановить. Каждый раз, когда он получает мяч, он думает о том, как сделать результативную передачу или же самому забить гол», – сказал бывший полузащитник манкунианцев.