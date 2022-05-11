У Де Брюйне покер впервые в карьере. Лишь два центрхава забивали 4 гола в матче в АПЛ до него – Лэмпард и Вейналдум

Полузащитник Кевин де Брюйне забил 4 гола (4:1) в .

Хавбек оформил покер впервые в карьере. Прежде больше 3 голов он не забивал.

Бельгиец стал третьим центральным полузащитником, сумевшим забить четырежды за матч АПЛ. Ранее это удавалось лишь (в 2008 и 2010 году) и (2015).

Подробно со статистикой де Брюйне можно ознакомиться здесь.

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