У Де Брюйне покер впервые в карьере. Лишь два центрхава забивали 4 гола в матче в АПЛ до него – Лэмпард и Вейналдум

Теги Фрэнк Лэмпард Манчестер Сити премьер-лига Англия Вулверхэмптон Джорджиньо Вейналдум Кевин де Брюйне Футбол

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне забил 4 гола «Вулверхэмптону» (4:1) в АПЛ.

Хавбек оформил покер впервые в карьере. Прежде больше 3 голов он не забивал.

Бельгиец стал третьим центральным полузащитником, сумевшим забить четырежды за матч АПЛ. Ранее это удавалось лишь Фрэнку Лэмпарду (в 2008 и 2010 году) и Джорджиньо Вейналдуму (2015).

Подробно со статистикой де Брюйне можно ознакомиться здесь.

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