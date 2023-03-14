«Эдегор – номер один в АПЛ сейчас. Обычно лучшим хавбеком в лиге и мире называют де Брюйне, но это не совсем так». Реднапп о хавбеке «Арсенала»

назвал лучшим полузащитником в АПЛ.

«Он номер один прямо сейчас. Обычно говорят, что лучший полузащитник не только в АПЛ, но и в мире – это де Брюйне, но это не совсем так.

Эдегор делает то, что делают все великие игроки, время как будто останавливается, когда он с мячом. Спокойствие, которым он обладает… Он забил четыре или пять таких голов левой ногой. Он капитан, лидер. Я думаю, что он номер один, и он лидер этой команды», – сказал бывший полузащитник сборной Англии в эфире Sky Sports.

В текущем сезоне на счету Эдегора 10 голов и 6 голевых передач в АПЛ. Его подробная статистика доступна здесь.

Пол Мерсон: «Эдегор – лучший полузащитник АПЛ сейчас. Он влияет на «Арсенал» сильнее, чем де Брюйне на «Ман Сити»

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