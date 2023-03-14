«Эдегор – номер один в АПЛ сейчас. Обычно лучшим хавбеком в лиге и мире называют де Брюйне, но это не совсем так». Реднапп о хавбеке «Арсенала»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Джейми Реднапп Кевин де Брюйне Мартин Эдегор Футбол

Джейми Реднапп назвал Мартина Эдегора лучшим полузащитником в АПЛ.

«Он номер один прямо сейчас. Обычно говорят, что лучший полузащитник не только в АПЛ, но и в мире – это Кевин де Брюйне, но это не совсем так.

Эдегор делает то, что делают все великие игроки, время как будто останавливается, когда он с мячом.  Спокойствие, которым он обладает… Он забил четыре или пять таких голов левой ногой. Он капитан, лидер. Я думаю, что он номер один, и он лидер этой команды», – сказал бывший полузащитник сборной Англии в эфире Sky Sports.

В текущем сезоне на счету Эдегора 10 голов и 6 голевых передач в АПЛ. Его подробная статистика доступна здесь.

Пол Мерсон: «Эдегор – лучший полузащитник АПЛ сейчас. Он влияет на «Арсенал» сильнее, чем де Брюйне на «Ман Сити»

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32 комментария

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ман сити фейк
С Де Брюйне кого не сравнили. Погба, Фернандеша, Маунта, Хенду
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Слутск Халлского
Ответ Marcus-light
Эдегор похож на Озила в том плане, что когда всё идёт по плану он кажется гениальным. Но собраться, начать рвать и метать он не может. А вот Де Брюйне может. Но у Эдегора пока есть время и Сака.
что в вашем представлении «рвать и метать»? Арсенал не раз в этом сезоне переламывал ход неудачных матчей и вырывал победу на последних минутах, совсем не в последнюю очередь благодаря капитану. Команда уже не опускает руки
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Диер Ташкент
ключевое слово СЕЙЧАС. То что Эдегор хорош в этом сезоне, спорить с этим глупо. Арсенал на ходу. Но по влиянию на игру до уровня КДБ далеко
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Александр Быков
Ответ Attikus
Нигериец
Россиянин!
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Jaxongir Shodiev
Надо еще учитывать, что Эдегор играет близко к Сака, который и уволит на себя весомую часть внимания от защитников.
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Wekil Halylow
Ответ Вазген, друг Мхитаряна.
Думаешь у эдегора в 32 года будет столько и даже больше трофеев чем у брюйне?
Де Бруйне первий чемпионат в 27 лет выйграл
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Attikus
Ответ LLiriKK
Ни в одном из тех матчей, что я видел в этом сезоне у «Арсенала», Эдегор и близко не взваливает на себя тот уровень ответственности и объём совершаемых действий, что присущи КДБ, не говоря уж о том, что в одиночку решить исход игры, как это неоднократно исполнял бельгиец, норвежец не в состоянии. Иными словами, он не лидер - от слова «совсем». Тот же Сака, да даже Парти, куда больше подходят на эту роль.
В матче с Тоттенхэмом решил
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Attikus
Ответ FortMinor
эдегор датчанин
Нигериец
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FortMinor
Ответ Sevuska
Надеюсь и сборная Норвегии должна скоро начать показывать хорошие результаты имея в своём составе таких молодых и прекрасных игроков как Эдегор и Халанд .
эдегор датчанин
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-3
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Shokhagunner
Эдегор -футбольный красавчик!
У него есть все - талант, работаспособность, перспектива, мозги, а главное время!
Он еще молод и есть небольшой мандраж в больших матчах, тем более этот юноша капитанит (вспомните себя в 24), но со временем уверенность усилится!
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Вазген, друг Мхитаряна.
Ответ Wekil Halylow
Де Бруйне 32 Одегару 24
Думаешь у эдегора в 32 года будет столько и даже больше трофеев чем у брюйне?
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-5
-5
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Alar Asus
Ответ Marcus-light
Эдегор похож на Озила в том плане, что когда всё идёт по плану он кажется гениальным. Но собраться, начать рвать и метать он не может. А вот Де Брюйне может. Но у Эдегора пока есть время и Сака.
Даже не надо сравнивать Эдегора и эту ленивую телегу "уважающую" контракт, столько крови попил г*вна кусок
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Yri Yrov
Ответ Marcus-light
Эдегор похож на Озила в том плане, что когда всё идёт по плану он кажется гениальным. Но собраться, начать рвать и метать он не может. А вот Де Брюйне может. Но у Эдегора пока есть время и Сака.
в комфортном Сити забивать и отдавать легче где все налажено как швейцарские часы, а Арсенал сделал резкий рывок в этом сезоне и заслуга Мартина тут просто огромная, уж что что с характером у него все ровно , а ведь над арсеналом не угарал только ленивый ещё год , полтора назад , парень определенно один из лучших полузащитников в мире прямо сейчас.
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Yri Yrov
Ответ Marcus-light
Эдегор похож на Озила в том плане, что когда всё идёт по плану он кажется гениальным. Но собраться, начать рвать и метать он не может. А вот Де Брюйне может. Но у Эдегора пока есть время и Сака.
о боже
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Владимир Владимирович
Детище Слуцкого )
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DonaldBrashear 2.0
Ответ Marcus-light
Эдегор похож на Озила в том плане, что когда всё идёт по плану он кажется гениальным. Но собраться, начать рвать и метать он не может. А вот Де Брюйне может. Но у Эдегора пока есть время и Сака.
помню полуфинал ЧМ18 - Бельгия - Франция, когда нужна была помощь от лидеров команды, де Брюйне был абсолютно худшим в составе Бельгии, каждое действие невпопад, каждая передача не туда, никакого обострения, никакой активности. Вот тогда я и понял, что он не будет претендовать никогда на звание лучшего игрока мира, потому что он просто растворился и все. Хорош в системе у Пепа, да, а так, чтобы решать самостоятельно, нет, не может.
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В Питере Пять
Ответ Виталий Ан
Кевин как и весь Сити на небольшом спаде. Но он долгое время держал очень высокий уровень. Эдегор действительно сейчас является лидером этого Арсенала. Еще осенью я об этом говорил. Но нельзя сказать что он лучше Кевина. Оба отличные игроки.
Кевин на спаде 4+12, Эдегор не на спаде 10+6. Оба по 16 очков.
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LLiriKK
Ни в одном из тех матчей, что я видел в этом сезоне у «Арсенала», Эдегор и близко не взваливает на себя тот уровень ответственности и объём совершаемых действий, что присущи КДБ, не говоря уж о том, что в одиночку решить исход игры, как это неоднократно исполнял бельгиец, норвежец не в состоянии. Иными словами, он не лидер - от слова «совсем». Тот же Сака, да даже Парти, куда больше подходят на эту роль.
+6
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А.Э.РАСИМ
Ответ Makura Gunisav
Написал в комментах болельщик сити
Думаю, умная мысль от болельщика Сити в любом случае ценится выше тупой реакции на эту мысль.
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Wekil Halylow
Ответ Вазген, друг Мхитаряна.
Оба хороши, только один выиграл в Англии всё, а второй ничего
Де Бруйне 32 Одегару 24
+6
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Wekil Halylow
Ответ Marcus-light
Эдегор похож на Озила в том плане, что когда всё идёт по плану он кажется гениальным. Но собраться, начать рвать и метать он не может. А вот Де Брюйне может. Но у Эдегора пока есть время и Сака.
что ты такое Эдогор и только рвёт и метаеть е него нет Холанда чтобы замкнут каждый момент
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Marcus-light
Ответ Makura Gunisav
Написал в комментах болельщик сити
Такой олдовый, что помню старт карьеры Шона Райта-Филлипса)
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Magic_Man
Ответ Marcus-light
Эдегор похож на Озила в том плане, что когда всё идёт по плану он кажется гениальным. Но собраться, начать рвать и метать он не может. А вот Де Брюйне может. Но у Эдегора пока есть время и Сака.
Ну так-то Де Брюйне все важные матчи в Европе провалил. Зидану, допустим, тренер никогда не мешал... Так что, на Озила, Де Брюйне больше похож, чем Эдегор....
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Александра Александрова
Это все Слуцкий ))так натаскал его с братьями Березуцкими ))
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Marcus-light
Ответ Шамиль Зигантдинов
думаю про любого игрока можно сказать, что он хорош только когда игра у команды идёт, это ведь командная игра) Но эдегор в нескольких играх этого сезона решал сложные матчи имхо, и стабильно хорош во всех играх, наверное только в начале года просел физически как и вся команда
Я не про хорош или плохо, я про спортивную злость. Мы видим как Сака, когда у команды не идёт, берёт матч, обыгрывает, бьёт, отнимает, злится. Эдегор в этом плане очень хладнокровный, эстет. Да он даже в Норвегии только в рекламах бананов, йогуртов и парикмахерских)
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