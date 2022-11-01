Мерсон о де Брюйне: «У меня нет слов, чтобы описать его. Один из величайших игроков, которых АПЛ когда-либо видела»

Пол Мерсон назвал Кевина де Брюйне одним из величайших игроков в истории АПЛ.

По словам бывшего нападающего «Арсенала», де Брюйне находится на одном уровне с Полом Скоулзом и Райаном Гиггзом.

«У меня нет слов, чтобы описать Кевина де Брюйне. У многих бывают подъемы и спады, но де Брюйне отличается постоянством. Он принадлежит к избранной группе игроков, таких, как Пол Скоулз и Райан Гиггз. Желание оставаться на вершине, преуспевать, быть лучшим из лучших, – вот мера величия.

В футболе у людей короткая память. Если вы попросите кого-нибудь назвать 20 лучших атакующих игроков Премьер-лиги, вряд ли кто-то вспомнит, например, Робера Пиреса, а ведь он много лет играл в одной из лучших команд, которые мы когда-либо видели. С де Брюйне такого точно не произойдет. Он один из величайших игроков, которых когда-либо видела Премьер-лига», – написал Мерсон в своей колонке.