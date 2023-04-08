Де Брюйне отдал 100 голевых пасов в АПЛ быстрее всех – за 237 матчей. У хавбека 6 ассистов в 5 последних играх за «Сити» и Бельгию

Теги Райан Гиггз Уэйн Руни Фрэнк Лэмпард Франсеск Фабрегас Манчестер Сити премьер-лига Англия Сборная Бельгии по футболу Саутгемптон рекорды Кевин де Брюйне Эрлинг Холанд Футбол

Кевин де Брюйне отдал 100-й голевой пас в АПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» ассистировал форварду Эрлингу Холанду на 45-й минуте матча 30-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (1:0, второй тайм).

Де Брюйне быстрее всех набрал 100 результативных передач в Премьер-лиге. На это у него ушло 237 матчей. Ранее рекорд принадлежал Франсеску Фабрегасу – он добился подобного за 293 игры.

Всего игроков с сотней голевых пасов в АПЛ пять: лидирует Райан Гиггз (162), далее – Фабрегас (111), Уэйн Руни (103), Фрэнк Лэмпард (102) и де Брюйне.

Бельгиец отметился 6 ассистами за 5 последних матчей в составе «горожан» и сборной Бельгии, а также забил два гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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10 комментариев

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Евгений Блажес
Ответ Висита Эльмурзаев
притом Фабрегас играл более оборонительную роль и уехал на несколько лет из апл
Понял про что новость? Фабрегасу по-твоему считали матчи пока он в Ла-Лигу уезжал? Де Брюйне лучший ассистент в лиге, однозначно. Посмотри насколько быстрее он достиг этой планки в 100 ассистов.
+1
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Висита Эльмурзаев
Ответ Ursa7
Да, Фабрегас в этом плане был эталонным, Кевин крут раз опередил его
притом Фабрегас играл более оборонительную роль и уехал на несколько лет из апл
+7
-1
+6
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Кирилл Голивец
Ответ Ovsyankin
Одна из редких ошибочек Моура, но он и сам тогда был не тот
Салах еще)
+3
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Alessio Imperiale
Рыжий принц
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Артём Мороз
хорош
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Spaten
Наверное последние 43 передачи Холанду))
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Ursa7
Ответ udiekemen
Легенда АПЛ )
Да, Фабрегас в этом плане был эталонным, Кевин крут раз опередил его
+4
-2
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Ovsyankin
Одна из редких ошибочек Моура, но он и сам тогда был не тот
+3
-2
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llolishe
0+0 на прошлом ЧМ
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-6
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udiekemen
Легенда АПЛ )
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