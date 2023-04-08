Де Брюйне отдал 100 голевых пасов в АПЛ быстрее всех – за 237 матчей. У хавбека 6 ассистов в 5 последних играх за «Сити» и Бельгию
Кевин де Брюйне отдал 100-й голевой пас в АПЛ
Полузащитник «Манчестер Сити» ассистировал форварду Эрлингу Холанду на 45-й минуте матча 30-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (1:0, второй тайм).
Де Брюйне быстрее всех набрал 100 результативных передач в Премьер-лиге. На это у него ушло 237 матчей. Ранее рекорд принадлежал Франсеску Фабрегасу – он добился подобного за 293 игры.
Всего игроков с сотней голевых пасов в АПЛ пять: лидирует Райан Гиггз (162), далее – Фабрегас (111), Уэйн Руни (103), Фрэнк Лэмпард (102) и де Брюйне.
Бельгиец отметился 6 ассистами за 5 последних матчей в составе «горожан» и сборной Бельгии, а также забил два гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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