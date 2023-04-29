Йоканович об отмене гола Захаряна «Факелу»: «Он не нарушал. Я видел, что касания не было»

Теги премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Факел Славиша Йоканович Игорь Калинин Матч ТВ Артем Любимов Арсен Захарян Футбол

Славиша Йоканович уверен, что Арсен Захарян не фолил в моменте с отмененным голом «Факелу».

На 53-й минуте Захарян отнял мяч у защитника «Факела» Игоря Калинина в штрафной, обвел вратаря и забил. Арбитр Артем Любимов отменил гол после консультации с ВАР, посчитав, что хавбек «Динамо» отобрал мяч у соперника с нарушением.

«Во втором тайме мы совершили ошибку. Потом мы забили гол, но ВАР принял решение отменить этот мяч. Я видел, что там не было касания, не было нарушения со стороны Захаряна. К сожалению, происходит такое невезение», – сказал главный тренер московской команды после поражения в матче, приуроченном к столетию «Динамо» (0:2).

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9 комментариев

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kidd32
Со скамейки видимо обзор лучше
+12
0
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Nick Crosier
Динамо совсем как то разваливается, хоть бы в честь юбилея собрались и порадовали болельщиков.
+2
-1
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АРХАТ
Ответ kidd32
Со скамейки видимо обзор лучше
Он был с подзорной трубой)
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-1
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gord
Он еще не в отставке?
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валя_стакан
Любимов с Краснодаром вас засудил недавно и вчера еще добавил, а вам все равно. Йуханович на выход.
0
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alexsem69
Ответ АРХАТ
Он был с подзорной трубой)
с поЗорной)
0
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