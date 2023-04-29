Йоканович об отмене гола Захаряна «Факелу»: «Он не нарушал. Я видел, что касания не было»

Славиша Йоканович уверен, что Арсен Захарян не фолил в моменте с отмененным голом «Факелу».

На 53-й минуте Захарян отнял мяч у защитника « » в штрафной, обвел вратаря и забил. Арбитр Артем Любимов отменил гол после консультации с ВАР, посчитав, что хавбек «Динамо» отобрал мяч у соперника с нарушением.

«Во втором тайме мы совершили ошибку. Потом мы забили гол, но ВАР принял решение отменить этот мяч. Я видел, что там не было касания, не было нарушения со стороны . К сожалению, происходит такое невезение», – сказал главный тренер московской команды после поражения в матче, приуроченном к столетию «Динамо» (0:2).

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