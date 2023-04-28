Йоканович о 0:2 от «Факела»: «Тяжелая ночь для меня, игроков и болельщиков. В день столетия хотели порадовать победой»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Факел Славиша Йоканович Матч ТВ Футбол

Славиша Йоканович высказался после поражения «Динамо» от «Факела» (0:2) в Мир РПЛ.

«Безусловно, это тяжелая ночь для меня лично, для игроков и для болельщиков. Сегодня в день 100‑летия клуба мы хотели порадовать всех победой. Но первый тайм получился рваным, ритм замедлялся постоянным остановками, это создавало разрозненность, и мы по ощущениям сыграли 15 минут, а не 45.

Мы хотели перевернуть игру, бросили свежих игроков, но очень сложно взламывать команду, сидящую низким блоком. К сожалению, мы сегодня проиграли», – сказал главный тренер «Динамо».

У «Динамо» 1 победа в 6 играх. Сегодня проиграли «Факелу» в матче, приуроченном к столетию

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42 комментария

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карабашка
Скоро уже 50 лет как Динамо не становилось чемпионом страны.Тоже большой юбилей.
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kilo_gilo
стоит признать,что после отъезда Захаряна в Челси,у Динамо элеметарно нет игрока, способного взять игру на себя и нестандартными ходами измененить положение дел на поле
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powder94
физрук, которых еще поискать надо
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tolstiy
ахаха.... с юбилеем....
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igor.igorev
Ответ powder94
физрук, которых еще поискать надо
Зато костюмчики носит хорошие и бородку аккуратно подстригает.
+6
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Nik Yeremich
Уйди сам, Славиша. Ты ничего не можешь дать этому клубу.
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falkao2013
Вы всех пораДовали)))
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Иван Павлов
Понятно, что сезон наверняка Йокановичу дадут доработать, но летом распрощаются. Все понимают, что в случае непопадания в тройку он будет уволен, а до этой самой тройки уже далеко. Ключевым матчем сезона, пожалуй, была игра против Акрона в кубке. После неё всё стало ясно.

К сожалению, Йоканович так и не понял, какой футбол он хочет поставить, и Динамо из команды с узнаваемым стилем (при Шварце) превратилось в хамелеона, который в любом цвете маскируется плохо. То есть, в сущности, команда в текущем состоянии не может ничего.

Тут надо и с Бувача спросить, который ошибся и с тренером, и с рядом трансферов.
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инок
Тут нечего комментировать и злорадствовать, искренне жаль болел Динамо.
+2
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Николай Иванов
Сливаша Йоканович тот ещё физручело
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Олигофрен
Ответ igor.igorev
Зато костюмчики носит хорошие и бородку аккуратно подстригает.
намекаешь на то, что ему пора в "Спартак"?)
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mezin
Тяжелая и последняя ночь Славиши в качестве главного тренера Динамо.
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владимир семенов
Чего тебе тяжелого то чемоданы собрать
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MaveRick
Лети домой….
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Дандрей
"...очень сложно взламывать команду, сидящую низким блоком."(с)

Так ты на то и тренер, чтобы придумать, как этот блок взломать.
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Recreated
Каждый раз одно и то же!
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Igor Grut
Ответ tolstiy
ахаха.... с юбилеем....
от всего Воронежа)))
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redbalance
Так обосраться в день столетия это надо уметь.
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Kit244098
Стандартные отмазки. Так все западники говорят. У них наверное своя методичка есть. Как у наших лахтинских))
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Mixos Demid
Вали нахрен рептилойд!
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prus_3
Чтоб в день столетия порадовать, надо лет десять готовиться к этому, халявщики.
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Mixos Demid
Ответ Nik Yeremich
Уйди сам, Славиша. Ты ничего не можешь дать этому клубу.
Зато может взять. Баблишка. Поэтому сам не уйдет.
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Владимир Земляков
Стыдобища, опозирились,. Со столелетием
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riverman1980
Так и порадовали )
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Dr. Heisenberg
Какая "ночь", переводчик?
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