Йоканович о 0:2 от «Факела»: «Тяжелая ночь для меня, игроков и болельщиков. В день столетия хотели порадовать победой»

Славиша Йоканович высказался после поражения «Динамо» от «Факела» (0:2) в Мир РПЛ.

«Безусловно, это тяжелая ночь для меня лично, для игроков и для болельщиков. Сегодня в день 100‑летия клуба мы хотели порадовать всех победой. Но первый тайм получился рваным, ритм замедлялся постоянным остановками, это создавало разрозненность, и мы по ощущениям сыграли 15 минут, а не 45.

Мы хотели перевернуть игру, бросили свежих игроков, но очень сложно взламывать команду, сидящую низким блоком. К сожалению, мы сегодня проиграли», – сказал главный тренер «Динамо».

У «Динамо» 1 победа в 6 играх. Сегодня проиграли «Факелу» в матче, приуроченном к столетию

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