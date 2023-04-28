Йоканович о 0:2 от «Факела»: «Тяжелая ночь для меня, игроков и болельщиков. В день столетия хотели порадовать победой»
Славиша Йоканович высказался после поражения «Динамо» от «Факела» (0:2) в Мир РПЛ.
«Безусловно, это тяжелая ночь для меня лично, для игроков и для болельщиков. Сегодня в день 100‑летия клуба мы хотели порадовать всех победой. Но первый тайм получился рваным, ритм замедлялся постоянным остановками, это создавало разрозненность, и мы по ощущениям сыграли 15 минут, а не 45.
Мы хотели перевернуть игру, бросили свежих игроков, но очень сложно взламывать команду, сидящую низким блоком. К сожалению, мы сегодня проиграли», – сказал главный тренер «Динамо».
У «Динамо» 1 победа в 6 играх. Сегодня проиграли «Факелу» в матче, приуроченном к столетию
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К сожалению, Йоканович так и не понял, какой футбол он хочет поставить, и Динамо из команды с узнаваемым стилем (при Шварце) превратилось в хамелеона, который в любом цвете маскируется плохо. То есть, в сущности, команда в текущем состоянии не может ничего.
Тут надо и с Бувача спросить, который ошибся и с тренером, и с рядом трансферов.
Так ты на то и тренер, чтобы придумать, как этот блок взломать.