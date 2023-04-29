Йоканович о пенальти из-за руки Кутицкого: «Не могу убить игрока за это, он молодой парень»

Славиша Йоканович поддержал Александра Кутицкого после его ошибки в матче с «Факелом» (0:2).

«В эпизоде с пенальти немного не повезло, мяч попал в руку [Кутицкого]. Правила таковы, удача не была на нашей стороне, была игра рукой, могу сказать, что у него не было намерения. В качестве наказания — пенальти.

Рефери следует букве закона, игрок переживает, я его поддержал, он отработал хороший матч. В то же время надо сказать, что жизнь продолжается. Не могу убить игрока за это, он молодой парень», — сказал главный тренер « ».

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд