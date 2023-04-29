Йоканович о пенальти из-за руки Кутицкого: «Не могу убить игрока за это, он молодой парень»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Факел Славиша Йоканович Александр Кутицкий Футбол

Славиша Йоканович поддержал Александра Кутицкого после его ошибки в матче с «Факелом» (0:2).

«В эпизоде с пенальти немного не повезло, мяч попал в руку [Кутицкого]. Правила таковы, удача не была на нашей стороне, была игра рукой, могу сказать, что у него не было намерения. В качестве наказания — пенальти.

Рефери следует букве закона, игрок переживает, я его поддержал, он отработал хороший матч. В то же время надо сказать, что жизнь продолжается. Не могу убить игрока за это, он молодой парень», — сказал главный тренер «Динамо».

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7 комментариев

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Игорь Чернецов
Какой хороший матч?!
Оба гола пришли от Кути. Первый тоже пришел из опорной зоны. Худшая игра Кутицкого.
Игроки деградируют на глазах.
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Владимир Никаноров
Ответ Игорь Чернецов
Какой хороший матч?! Оба гола пришли от Кути. Первый тоже пришел из опорной зоны. Худшая игра Кутицкого. Игроки деградируют на глазах.
Привет,Игорь! В футбол играют ногами,а в гандбол руками ну перепутал по молодости что тут скажешь позор одним словом...
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Николай Володин
Вон!!!!
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Лариса Стародубцева
Их не убивать надо а садить на лавку или больше не подписывать контракт .
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sabanel
Кутицкий откровенно и больше всех, наверно, деградировал. Пасы в никуда, торможение игры, проигрыши позиций, проигрыши единоборств. неужели тренер этого не видит??
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Chinese mafia
Вот болван! Может надо еще по головке погладить за такую игру? Полная некомпетенция и регресс!
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