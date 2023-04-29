Защитник «Спартака» Маслов о Комличенко: «Разберем, как избежать пенальти. Это его хлеб, его выбор»

Защитник «Спартака» Павел Маслов высказался о пенальти, заработанных Николаем Комличенко.

– Надо ли уделять особое внимание Николаю Комличенко и тому, как он зарабатывает пенальти?

– Это его дело и его хлеб, ничего сказать здесь не могу. Это его выбор. Будем разбирать и решать, как избежать пенальти в наши ворота. К сожалению, в футбол без контакта играть невозможно, но иногда бывают такие пенальти, которые возникают без какого-то весомого контакта. Так что будем думать, что делать.

– Может ли игрок с габаритами как у Комличенко упасть от контакта с вами?

– Я не буду это комментировать. Это немного провокационный вопрос. Если он падает от касаний – хорошо. Ничего против него лично не имею и говорить о нем не хочу, – сказал .

Сегодня «Спартак» примет «Ростов» в матче 25-го тура Мир РПЛ. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, которая начнется в 19:30 по московскому времени.

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