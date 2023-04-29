Защитник «Спартака» Маслов о Комличенко: «Разберем, как избежать пенальти. Это его хлеб, его выбор»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия судьи Николай Комличенко Павел Маслов Футбол

Защитник «Спартака» Павел Маслов высказался о пенальти, заработанных Николаем Комличенко.

– Надо ли уделять особое внимание Николаю Комличенко и тому, как он зарабатывает пенальти?

– Это его дело и его хлеб, ничего сказать здесь не могу. Это его выбор. Будем разбирать и решать, как избежать пенальти в наши ворота. К сожалению, в футбол без контакта играть невозможно, но иногда бывают такие пенальти, которые возникают без какого-то весомого контакта. Так что будем думать, что делать. 

– Может ли игрок с габаритами как у Комличенко упасть от контакта с вами?

– Я не буду это комментировать. Это немного провокационный вопрос. Если он падает от касаний – хорошо. Ничего против него лично не имею и говорить о нем не хочу, – сказал Маслов.

Сегодня «Спартак» примет «Ростов» в матче 25-го тура Мир РПЛ. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, которая начнется в 19:30 по московскому времени.

Комличенко о пенальти: «Мы уже сами запутались, где поставили, а где – нет. Значит, в штрафной стали играть неаккуратно»

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35 комментариев

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Юрий Кечко
Будет хлеб с Масловым
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Андрей Хенто
К сожалению, в футбол без контакта играть невозможно, но иногда бывают такие пенальти, которые возникают без какого-то весомого контакта - Маслов это знает не понаслышке, все-таки в партнерах у него мастер таких пенальти - Соболев.
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Торна
Маслов на скамейке лучшая защита против Комличенко
+17
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трахтенберг месть коней
Ответ Андрей Хенто
К сожалению, в футбол без контакта играть невозможно, но иногда бывают такие пенальти, которые возникают без какого-то весомого контакта - Маслов это знает не понаслышке, все-таки в партнерах у него мастер таких пенальти - Соболев.
и много пенальти на Соболеве?
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thesuperdrum
Ответ Филипп Петров
Но нырки никто не отменял. А с качеством ВАР может прокатить)
Ну так это уже претензии к судьям. Разобрались в эпизоде — «желтую» за симуляцию. Раз, два получит — и перестанет. А если прокатывает, то почему бы не пользоваться. У Спартака свой ныряльщик есть )
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Филипп Петров
Ответ thesuperdrum
В смысле «его выбор»? Как будто он сам себе их ставит, а не судьи. Если против нападающего нарушены правила — это пенальти. При чем тут выбор? )
Но нырки никто не отменял. А с качеством ВАР может прокатить)
+6
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arnaut61
Можно ставки делать:кто раньше упадет-Соболев или Комличенко
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Сергей Галынский
Так на Комличенко есть дельфин Соболев
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Slavnov
Теперь,при желании,любую борьбу в штрафной,можно трактовать как нарушение,положил руку на плече,человек упал,вот вам и пенальти,схватил секунду,за футболку,вот еще пенка,вар подсветит,все зависит от судьи и судьи на варе,так что,разбирай,не разбирай...
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Xameleon1992
Великое противостояние дельфина и волка))
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Злодей Спб
Дерби двух дельфинов.
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Bulat89
Красавчик!
Все правильно сказал.
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San9
Тебе дельфин каждый день мастер-класс на тренировках демонстрирует, чего тут разбирать?
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Jovid Mirzoev
Сегодня будет битва дельфинов...
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Злобный Конь
Спросите у Соболева
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dimonivanov
Ответ Злодей Спб
Дерби двух дельфинов.
Это ты про Зенит-Сочи?
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Carlos
Ответ Юрий Кечко
Будет хлеб с Масловым
🔥🏁
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Kit Belleu
Пока в команде игроки такого уровня как Маслов,Спартаку ловить нечего.
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Tpy6kaMerlina
Забавно, как инструмент коррекции арбитража матча в сторону очищения игр от нарушений и симуляций, привёл к обратному эффекту - накоплению претензий и сбивающих ритм игры пауз
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VolchoK
Ответ Торна
Маслов на скамейке лучшая защита против Комличенко
Ну это вы Денисова обидели))
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Юрий Кечко
Ответ Ильдар Фарукшин
Думаю сегодня без "масло" будет играть 😊
А ну и на ветках всегда поржать можно )))
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Юрий Кечко
Ответ Ильдар Фарукшин
Думаю сегодня без "масло" будет играть 😊
Да пох , надеюсь весёлая игра будет
Вот что что когда Спартак смотрю кайфую, весёлые игры с обе забьют всегда

Думаю что то вроде 2-2 сыграют
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Ильдар Фарукшин
Ответ Юрий Кечко
Будет хлеб с Масловым
Думаю сегодня без "масло" будет играть 😊
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Артур Багдасарян
Ответ thesuperdrum
Ну так это уже претензии к судьям. Разобрались в эпизоде — «желтую» за симуляцию. Раз, два получит — и перестанет. А если прокатывает, то почему бы не пользоваться. У Спартака свой ныряльщик есть )
ну вот и говорит Маслов, что это его выбор, сами же к этому пришли по сути )
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eftomolgy
Маслов - легендарная фамилия для болельщиков Ростсельмаша и Ростова :)
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