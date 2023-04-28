«Абаскаль только на судейских ошибках выезжает как подписал новый контракт. Карпин – прекрасный тренер». Смородская о матче «Спартак» – «Ростов»

Ольга Смородская раскритиковала главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Бывший президент «Локомотива» высказалась по поводу матча 25-го тура Мир РПЛ « » – «Ростов», который пройдет в Москве 29 апреля.

– Вообще‑то я болею за «Ростов», поэтому я необъективна.

Второй момент – в связи с судейством в последних турах очень сложно прогнозировать, что вообще может происходить. Не знаю, прогнозировать не берусь.

То есть не назначат пенальти, назначат лишний одиннадцатиметровый, сведут игру к судейским ошибкам и так далее. Очень много было вопросов по судейству. Так плохо никогда не судили.

– Как вы считаете, в чем преимущества соперников друг перед другом в этом матче?

– Считаю, что в «Ростове» прекрасный тренер. Это Карпин. Думаю, он придумает что‑то интересное и для своей команды, и для зрителей. И что‑то неожиданное для «Спартака».

– Абаскаль в противовес придумает что‑то интересное для Карпина?

– как подписал новый контракт, так только на судейских ошибках выезжает, – сказала .

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