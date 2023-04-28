«Абаскаль только на судейских ошибках выезжает как подписал новый контракт. Карпин – прекрасный тренер». Смородская о матче «Спартак» – «Ростов»
Ольга Смородская раскритиковала главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.
Бывший президент «Локомотива» высказалась по поводу матча 25-го тура Мир РПЛ «Спартак» – «Ростов», который пройдет в Москве 29 апреля.
– Вообще‑то я болею за «Ростов», поэтому я необъективна.
Второй момент – в связи с судейством в последних турах очень сложно прогнозировать, что вообще может происходить. Не знаю, прогнозировать не берусь.
То есть не назначат пенальти, назначат лишний одиннадцатиметровый, сведут игру к судейским ошибкам и так далее. Очень много было вопросов по судейству. Так плохо никогда не судили.
– Как вы считаете, в чем преимущества соперников друг перед другом в этом матче?
– Считаю, что в «Ростове» прекрасный тренер. Это Карпин. Думаю, он придумает что‑то интересное и для своей команды, и для зрителей. И что‑то неожиданное для «Спартака».
– Абаскаль в противовес придумает что‑то интересное для Карпина?
– Абаскаль как подписал новый контракт, так только на судейских ошибках выезжает, – сказала Смородская.
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
Футболисты видели, что творится в клубе, и я благодарен им за понимание ситуации. Они старались не обращать внимания на выходки Смородской, объединившись вокруг футбола. Их профессионализм, стремление достичь максимальных результатов и позволили нам наладить командные действия».
Ю.П.Семин