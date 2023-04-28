«Абаскаль только на судейских ошибках выезжает как подписал новый контракт. Карпин – прекрасный тренер». Смородская о матче «Спартак» – «Ростов»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Валерий Карпин Ольга Смородская Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Ольга Смородская раскритиковала главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Бывший президент «Локомотива» высказалась по поводу матча 25-го тура Мир РПЛ «Спартак» – «Ростов», который пройдет в Москве 29 апреля.

– Вообще‑то я болею за «Ростов», поэтому я необъективна.

Второй момент – в связи с судейством в последних турах очень сложно прогнозировать, что вообще может происходить. Не знаю, прогнозировать не берусь.

То есть не назначат пенальти, назначат лишний одиннадцатиметровый, сведут игру к судейским ошибкам и так далее. Очень много было вопросов по судейству. Так плохо никогда не судили.

– Как вы считаете, в чем преимущества соперников друг перед другом в этом матче?

– Считаю, что в «Ростове» прекрасный тренер. Это Карпин. Думаю, он придумает что‑то интересное и для своей команды, и для зрителей. И что‑то неожиданное для «Спартака».

– Абаскаль в противовес придумает что‑то интересное для Карпина?

Абаскаль как подписал новый контракт, так только на судейских ошибках выезжает, – сказала Смородская.

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32 комментария

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Ильдар Фарукшин
Обиженные люди- злые. А Обиженные бабы без комментарий
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Ебздрогыч
Вообще‑то я болею за «Ростов», поэтому я необъективна. И к тому же некомпетентна.
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prorvemss
Вспомнились слова Заремы...
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Bartez1986
Два неплохих тренера. Абаскаль поменял игру Спартака. Да, есть сейчас проблемы, но он ох решит. Валера с составом Ростова идёт хорошо, молодежь у него добавляет. Вроде это понятно. Но...Тете Оле виднее
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semenoffp3trok
Ибричич является одним из лучших игроков Европы, входит в десятку лучших игроков середины поля
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AryanPamir
Кто-нибудь видел игру Ростова и Урала? Как отменили чистый гол Урала в первом тайме? Да и второй спорный с рукой, зато как всегда Ростов с пенальти ушёл)
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ВАЛЕРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ ЖМЫШЕНКО
Про бронзу с Кучуком она также говорила: что зачёт Буссуфы и Диарры они бронзу взяли. Так что обиженная женщина она
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Никому_никабельный
Объективная и глубокая аналитика 👍
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Evincive
Напомню, как по словам игроков "Локомотива", в Лозанне перед матчем Смородская объясняла футболистам тактику: «В атаке надо играть пошире, а в защите поуже».
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Моё Моя
Ростов Карпина по всем прогресивным статистикам внизу таблицы! Они очков заметно перебрали и все знают по какой причине.
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AminO2
«Мне, да, думаю, и любому настоящему профессионалу, трудно находить общий язык с человеком, пытающимся руководить в тех сферах деятельности, где он полный дилетант.
Футболисты видели, что творится в клубе, и я благодарен им за понимание ситуации. Они старались не обращать внимания на выходки Смородской, объединившись вокруг футбола. Их профессионализм, стремление достичь максимальных результатов и позволили нам наладить командные действия».
Ю.П.Семин
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Алексей Маликов
Ну, понеслась!!! Ждём теперь Канчельскиса и дядю Гену.
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Андрей Корнилов
Вот просто интересно с чего вдруг обиженная бабенка стал разбираться в футболе. Команду развалила в свое время, и Палыча съела, а при нем Локо хорошо играл....
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justbored
На Зарема уже сообщила о неравнодушном отношении бабушки к Валерию. Что-то там про "впаривали неликвид" ))
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Тайосич
Смородская всегда текла от Валеры.
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Кую коней
Ответ добрый грек
А на чём/ком выезжает Зарема?
там хоть вывеска норм, а вот такой же вопрос про тетю олю более актуален
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