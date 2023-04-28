Селихов об РПЛ: «Каждый стандарт – потенциальный пенальти теперь: кто-то за майку дернет, обхватит. Так можно начинать игру с серии 11-метровых»

Александр Селихов пошутил о количестве пенальти, назначаемых в Мир РПЛ.

– Наш чемпионат вошел в мировой топ-3 по количеству назначаемых пенальти. При этом «Ростов» – один из лидеров по этому показателю. Будешь отдельно обращать внимание защитников, чтобы в субботу аккуратнее действовали в штрафной?

– Ребята всегда стараются не фолить. Сейчас есть ВАР: любое нарушение судьи увидят. Каждый стандарт теперь – потенциальный пенальти: кто-то соперника за майку дернет, кто-то руками обхватит. Такими темпами можно будет сразу начинать игру с серии 11-метровых!

– Как ты относишься к системе ВАР?

– Двоякое отношение. Без ВАР мне нравилось больше: игра была динамичнее, живее, в ней присутствовал человеческий фактор – судьи могли ошибиться. Хотя они и с ВАР принимают иногда неверные решения… – сказал вратарь « ».

Завтра в 19:30 по московскому времени «Спартак» дома сыграет с «Ростовом» в матче 25-го тура Мир РПЛ.

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