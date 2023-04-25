Комличенко о пенальти: «Мы уже сами запутались, где поставили, а где – нет. Значит, в штрафной стали играть неаккуратно»

Теги Ростов премьер-лига Россия судьи Николай Комличенко видеоповторы Матч ТВ Футбол

Николай Комличенко высказался о рекорде по количеству заработанных «Ростовом» пенальти.

– В матче с «Уралом» «Ростов» обновил свой рекорд России – уже 15 пенальти, а впереди еще 6 туров…

– Так получается в этом чемпионате. Думаю, в следующем сезоне будет чуть по‑другому, в чемпионате ставится слишком много пенальти.

Хотя смотрят повторы – если нарушения были, что поделать. Значит, в штрафной стали играть неаккуратно.

Трактовки… Мы уже сами запутались, где поставили, а где не поставили. Здесь все остается на усмотрение главного судьи ВАР.

– Уберут легкие контакты?

– Наверное, будут ставить только явные, 100‑процентные.

– Так будет понятнее?

– Не знаю, лучше так будет или нет – поживем, увидим. Наверное, будет лучше, дадут больше борьбы, – сказал нападающий «Ростова».

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11 комментариев

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Antagonist
Ответ Фут.Боль
Комличенко больше всех будет кричать, если в следующем сезоне не будут ставить такие пенальти на нем, как ставят в этом.
Ну если такие не будут ставить на всех игроках всех команд-думаю никто и кричать не будет. А если в одном туре одним поставят,а в другом туре другой команде не поставят,то логично будет,что все будут возмущаться
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svft
да он издевается)
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Фут.Боль
Комличенко больше всех будет кричать, если в следующем сезоне не будут ставить такие пенальти на нем, как ставят в этом.
+6
-5
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Максим Савчук
Мы уже сами запутались, поэтому падаем в любой непонятной ситуации.
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Вова Гаврилов
Просто судьи стали еще более профнепригодны
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Levais
Это очевидно же, что газпромовской админресурс.
Представляю, какой тут стоял бы вой, пробей столько Зенит за один сезон.
А так нучётаковато, неаккуратненько играют как-то.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ svft
да он издевается)
Конешно издевается над гениальностью хейтеров Ростова.
+3
-3
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Фут.Боль
Ответ Antagonist
Ну если такие не будут ставить на всех игроках всех команд-думаю никто и кричать не будет. А если в одном туре одним поставят,а в другом туре другой команде не поставят,то логично будет,что все будут возмущаться
Думаю, Комли слишком привык, что его "хитринка" так хорошо работает в этом сезоне. Если в следующем она работать перестанет, то придется что-то новое придумать.
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