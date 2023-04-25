Комличенко о пенальти: «Мы уже сами запутались, где поставили, а где – нет. Значит, в штрафной стали играть неаккуратно»

Николай Комличенко высказался о рекорде по количеству заработанных «Ростовом» пенальти.

– В матче с «Уралом» «Ростов» обновил свой рекорд России – уже 15 пенальти, а впереди еще 6 туров…

– Так получается в этом чемпионате. Думаю, в следующем сезоне будет чуть по‑другому, в чемпионате ставится слишком много пенальти.

Хотя смотрят повторы – если нарушения были, что поделать. Значит, в штрафной стали играть неаккуратно.

Трактовки… Мы уже сами запутались, где поставили, а где не поставили. Здесь все остается на усмотрение главного судьи ВАР.

– Уберут легкие контакты?

– Наверное, будут ставить только явные, 100‑процентные.

– Так будет понятнее?

– Не знаю, лучше так будет или нет – поживем, увидим. Наверное, будет лучше, дадут больше борьбы, – сказал нападающий « ».

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