Александр Мостовой: «В матче «Спартак» – «Ростов» основной вопрос – на чьей стороне судья и весь судейский корпус»

Александр Мостовой назвал судейство ключевым фактором матча «Спартак» – «Ростов»..

«Для меня здесь ситуация, как с «Краснодаром» – 55 на 45 в пользу « ». Там было так, потому что «Спартак» только вылетел из Кубка и был обозлен перед игрой дома. Большую часть времени они ничего не показывали. Было печально.

В матче с « » основным вопрос – на чьей стороне будет судья и весь судейский корпус. На данный момент «Спартак» и «Ростов» две самые главные команды в плане обсуждения судейства.

По силе команды равные, у каждой есть свои плюсы и минусы. Но акцент будет сделан на действиях судей. Очень часто в последнее время судейские ошибки становятся определяющими», – сказал бывший футболист сборной России.

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд