Александр Мостовой: «В матче «Спартак» – «Ростов» основной вопрос – на чьей стороне судья и весь судейский корпус»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия судьи Александр Мостовой Чемпионат.com Футбол

Александр Мостовой назвал судейство ключевым фактором матча «Спартак» – «Ростов»..

«Для меня здесь ситуация, как с «Краснодаром» – 55 на 45 в пользу «Спартака». Там было так, потому что «Спартак» только вылетел из Кубка и был обозлен перед игрой дома. Большую часть времени они ничего не показывали. Было печально.

В матче с «Ростовом» основным вопрос – на чьей стороне будет судья и весь судейский корпус. На данный момент «Спартак» и «Ростов» две самые главные команды в плане обсуждения судейства.

По силе команды равные, у каждой есть свои плюсы и минусы. Но акцент будет сделан на действиях судей. Очень часто в последнее время судейские ошибки становятся определяющими», – сказал бывший футболист сборной России.

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32 комментария

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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Павел Ермаков
Левников будет делать ничью,чтобы цска подтянулся.
В Грозном ЦСКА не только подтягиваться, но и отжиматься придётся.
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Senchas
это будет битва дельфинов
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Павел Ермаков
Левников будет делать ничью,чтобы цска подтянулся.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Александр Быкович
Впервые вижу более менее здравую мысль от Мостового.Я тоже если честно как болельщик Спартака побаиваюсь судейства против Ростова.Сколько там 15 пенальти,ну так это не предел в матче со Спартаком не поставить левый пенальти или не засчитать гол Спартака это считай игра зря прошла у судьи)))
Спартак судят не хуже остальных, это уже моветон пенять на это.
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Александр Быкович
Впервые вижу более менее здравую мысль от Мостового.Я тоже если честно как болельщик Спартака побаиваюсь судейства против Ростова.Сколько там 15 пенальти,ну так это не предел в матче со Спартаком не поставить левый пенальти или не засчитать гол Спартака это считай игра зря прошла у судьи)))
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RedDevil1909
по заветам святой Заремы и клеврета ее Федуна)
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hulk&boloto
Ответ Александр Быкович
Впервые вижу более менее здравую мысль от Мостового.Я тоже если честно как болельщик Спартака побаиваюсь судейства против Ростова.Сколько там 15 пенальти,ну так это не предел в матче со Спартаком не поставить левый пенальти или не засчитать гол Спартака это считай игра зря прошла у судьи)))
Не бойтесь, будет косячить по-любому, а в какую сторону...
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KOTOV71
Ответ Роберт Мкртчян
Главный вопрос, решение руководства Газпрома, а оно может поменяться в любой момент. Иногда в одном тайме одно судейство, в другом другое., но пенальти поставят обязательно.
Газпром занимается добычей и поставками газа,вы действительно думаете они там на совещании обсуждают судейство в рпл?!
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Колбаскер тут
Не на чьей стороне, а сколько чая выпили
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Andrey Yaroslavtsev
Зерема на низком старте
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Mega• Battman
комличенко недооцененный дельфин.
Сколько у Комличенко жк за неспортивное поведение? Вопрос не слишком сложный для тебя?
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Mega• Battman
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Соболев сам с собой будет биться что ли?
комличенко недооцененный дельфин.
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Виктор Литвинов
Ответ schwein
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Федун им наверное не платил А сейчас покупают. Вот и вся тайна
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Mega• Battman
а причем тут не спортивное поведение?? мы говорим кто много падает и зарабатывает штрафные и пенальти
До сих пор не в курсе, что за симуляцию дают жк с формулировкой "неспортивное поведение"?
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Mega• Battman
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Сколько у Комличенко жк за неспортивное поведение? Вопрос не слишком сложный для тебя?
а причем тут не спортивное поведение?? мы говорим кто много падает и зарабатывает штрафные и пенальти
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Вадим Григорьев
Комличенко с Байрамяном
Это типа шутка? Попробуй ещё : а что? а вдруг?
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GLASGOW
На стороне Гопаря, конечно, будет судья.
Не просто же так ему уже 15 пенальти подарили.
Рекорд футбольной коррупции на все времена.
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Ракелль
Ахахаха Я согласна,будет легендарная битва дельфинов
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Valentin Kompaneytsev
Просьба к судьям не совершать результативных ошибок.
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Газонокосильщик Хави
А будь ты главой судей. Все было честна начальник? Ты там биполярно же уже не опредеяешься кем такому молодую стать
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Valentin Kompaneytsev
Мостовой возможно прав в том, что судейские ошибки часто становятся определяющими.
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Виктор Литвинов
Спартак хочет безбородова
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schwein
Комментарий удален модератором
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Алексеич (Ростов-Дон)
В смысле "на чьей стороне" ? Матчи против Ахмата и Динамо не дают ответ на этот вопрос?
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