Овечкин об игре за ФК «Динамо»: «Я только из Америки. Ну какой футбол? Нужно подумать, надо хотя бы в форме быть!»

Александр Овечкин высказался о возможности сыграть в футбол за «Динамо».

В прошлом году капитан « » принял участие в товарищеском матче московского клуба с «Амкалом» (5:0). Хоккеист забил гол с передачи Федора Смолова.

– В пятницу футбольное « » проведет матч с « », и он будет посвящен столетию «бело‑голубых». Есть ли шанс, что вы и в этом году сыграете в футбол за «Динамо»?

– Я еще только прилетел из Америки. Ну какой футбол?

Конечно, мне очень хотелось бы. Но мы должны эту тему детально обсудить и подумать, что будет происходить дальше.

– А что может остановить? Вышел на поле, ударил по мячу, забил гол. Проверенная схема!

– Нет‑нет, мне нужно подумать, все посмотреть и взвесить. Надо хотя бы быть в физической форме! – сказал .

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