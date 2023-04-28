Овечкин об игре за ФК «Динамо»: «Я только из Америки. Ну какой футбол? Нужно подумать, надо хотя бы в форме быть!»

Теги Вашингтон премьер-лига Россия Александр Овечкин Динамо Москва НХЛ Факел Матч ТВ Хоккей

Александр Овечкин высказался о возможности сыграть в футбол за «Динамо».

В прошлом году капитан «Вашингтона» принял участие в товарищеском матче московского клуба с «Амкалом» (5:0). Хоккеист забил гол с передачи Федора Смолова. 

– В пятницу футбольное «Динамо» проведет матч с «Факелом», и он будет посвящен столетию «бело‑голубых». Есть ли шанс, что вы и в этом году сыграете в футбол за «Динамо»?

– Я еще только прилетел из Америки. Ну какой футбол?

Конечно, мне очень хотелось бы. Но мы должны эту тему детально обсудить и подумать, что будет происходить дальше.

– А что может остановить? Вышел на поле, ударил по мячу, забил гол. Проверенная схема!

– Нет‑нет, мне нужно подумать, все посмотреть и взвесить. Надо хотя бы быть в физической форме! – сказал Овечкин.

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7 комментариев

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Антон Фалафель
Достойный преемник Фетисова
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argentina10
то есть с Амкалом Саша в форме был....какой же он тогда размерами вширь не в форме???
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Алекс Баландин
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