Овечкин об игре за ФК «Динамо»: «Я только из Америки. Ну какой футбол? Нужно подумать, надо хотя бы в форме быть!»
Александр Овечкин высказался о возможности сыграть в футбол за «Динамо».
В прошлом году капитан «Вашингтона» принял участие в товарищеском матче московского клуба с «Амкалом» (5:0). Хоккеист забил гол с передачи Федора Смолова.
– В пятницу футбольное «Динамо» проведет матч с «Факелом», и он будет посвящен столетию «бело‑голубых». Есть ли шанс, что вы и в этом году сыграете в футбол за «Динамо»?
– Я еще только прилетел из Америки. Ну какой футбол?
Конечно, мне очень хотелось бы. Но мы должны эту тему детально обсудить и подумать, что будет происходить дальше.
– А что может остановить? Вышел на поле, ударил по мячу, забил гол. Проверенная схема!
– Нет‑нет, мне нужно подумать, все посмотреть и взвесить. Надо хотя бы быть в физической форме! – сказал Овечкин.
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