Оливер Кан: «Бавария» хочет снова выиграть Бундеслигу. И мы сделаем это»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Оливер Кан бундеслига Германия Футбол

Оливер Кан уверен, что «Бавария» станет чемпионом Германии в этом сезоне.

За пять туров до конца чемпионата мюнхенский клуб занимает второе место в таблице, на одно очко отставая от «Боруссии».

«Конечно, мы хотим снова стать чемпионами Германии в этом году. И мы сделаем это! В прошлом уже случались сложные ситуации, с которыми «Бавария» справлялась. Из них клуб выходил более сильным.

Важно, чтобы руководство оставалось спокойным. Так будет и на этот раз. Это то, за что выступает «Бавария», и это то, за что выступаю я лично – со всей своей страстью», – сказал генеральный директор «Баварии» в интервью Tz.

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18 комментариев

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Чёрный тюльпан
За то, что сотворили Кан и Хасанчик, Бавария просто обязана пролететь мимо салатницы в этом сезоне. Будет хорошим уроком им.
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arspurs9
Вы же вроде недавно хотели взять 3 трофея
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6tspey7tb5
Только уже без вас. Слить молодого развивающего тренера вместо того что бы дать поддержку. Бумерангом вам вернулся
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Yakub25
С тандемом Кан-Салихамиджич это заявление под большим сомнением
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Саша Пушкин
"Не в этом году, так в следующем", - добавил, расстилая соломку, Кан.
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7млн_на_трансферы
слишком много на себя стал брать этот кан(буква Л)
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андрэ
ну понятно ЛЧ и кубок явно не хотели
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Overkiller
Это в смысле, Тухеля уволят, Нагеля подпишут?)
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Фан Рубина
Сделаете в следующем сезоне. Или через сезон.
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Андрюха с района
Будет прикольно, если Боруссия станет чемпионом)
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Iuasamotu
Бавария, чем-то российский Зенит напоминает.
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Godare88
Лицемерия ему не занимать
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Killmeporch
Подождите, и он говорит руководству важно оставаться спокойным? То есть как слухи про его увольнение пошли так он сразу просит быть руководству спокойным. Им самим не стремно?
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che kaif
Ответ Iuasamotu
Бавария, чем-то российский Зенит напоминает.
Зенит божий одуванчик на фоне бавар проекта
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