Оливер Кан: «Бавария» хочет снова выиграть Бундеслигу. И мы сделаем это»

Оливер Кан уверен, что «Бавария» станет чемпионом Германии в этом сезоне.

За пять туров до конца чемпионата мюнхенский клуб занимает второе место в таблице, на одно очко отставая от «Боруссии».

«Конечно, мы хотим снова стать чемпионами Германии в этом году. И мы сделаем это! В прошлом уже случались сложные ситуации, с которыми «Бавария» справлялась. Из них клуб выходил более сильным.

Важно, чтобы руководство оставалось спокойным. Так будет и на этот раз. Это то, за что выступает «Бавария», и это то, за что выступаю я лично – со всей своей страстью», – сказал генеральный директор «Баварии» в интервью Tz.

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