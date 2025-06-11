«Ювентус» продлит контракт с Тудором до 2027 года. Соглашение подпишут в пятницу
«Ювентус» и Игор Тудор договорились о новом контракте.
Ранее генеральный директор туринского клуба Дамьен Комолли подтвердил, что хорват останется главным тренером «бьянконери» в следующем сезоне.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что Тудор подпишет новый контракт с «Ювентусом» на срок до июня 2027 года. Отмечается, что Комолли и директор туринцев по футбольной стратегии Джорджо Кьеллини полностью доверяют тренеру.
Тудор возглавил «Юве» в марте этого года. Под его руководством команда провела 9 матчей, одержав пять побед, трижды сыграв вничью и потерпев одно поражение. По итогам сезона «бьянконери» заняли 4-е место в Серии А, получив право участвовать в Лиге чемпионов.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?22870 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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