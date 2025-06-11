«Ювентус» продлит контракт с Тудором до 2027 года. Соглашение подпишут в пятницу

«Ювентус» и Игор Тудор договорились о новом контракте.

Ранее генеральный директор туринского клуба Дамьен Комолли подтвердил , что хорват останется главным тренером «бьянконери» в следующем сезоне.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что Тудор подпишет новый контракт с «Ювентусом » на срок до июня 2027 года. Отмечается, что Комолли и директор туринцев по футбольной стратегии Джорджо Кьеллини полностью доверяют тренеру.

Тудор возглавил «Юве» в марте этого года. Под его руководством команда провела 9 матчей, одержав пять побед, трижды сыграв вничью и потерпев одно поражение. По итогам сезона «бьянконери» заняли 4-е место в Серии А, получив право участвовать в Лиге чемпионов.