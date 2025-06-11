Экс-защитник «Тулузы» Конгре опроверг попытку суицида после ножевого ранения в грудь: «Я стал жертвой несчастного случая, когда был с семьей. Хочу положить конец ложным слухам»

Даниэль Конгре опроверг информацию о попытке самоубийства.

Бывший защитник «Тулузы» и «Монпелье », госпитализированный в понедельник с ножевым ранением в грудь, выступил с заявлением после случившегося на фоне слухов. Так, прокурор высказал версию о попытке самоубийства в нескольких СМИ.

Экс-футболист сейчас находится вне опасности. Ожидается, что он скоро покинет больницу в Монпелье и продолжит лечение дома.

«Спасибо всем за ваши теплые сообщения за последние несколько дней. Сегодня я хочу успокоить вас и твердо обозначить факты, чтобы положить конец ряду ложных слухов.

Я стал жертвой бытового несчастного случая, который произошел, когда я был с семьей. Могло быть и серьезнее, но, к счастью, обошлось без последствий.

Я никогда не думал, что этот инцидент достигнет таких масштабов. Во-первых, с точки зрения моего здоровья. Во-вторых, с точки зрения СМИ. Этот эпизод скоро останется далеким и плохим воспоминанием для моих близких и меня самого», – заявил Конгре .

Сейчас 40-летний француз занимает должность спортивного координатора в «Лионе».