Кин о Уокере против Сенегала: «Он ленится и не стремится возвращаться. Нужно не обвинять кого-то, но просить делать свою работу. Во время 2-го гола англичане болтали, будто сидят в Starbucks»

Рой Кин раскритиковал Кайла Уокера за пропущенные голы от Сенегала.

Сборная Англии уступила Сенегалу со счетом 1:3 в товарищеском матче.

«Если это молодой правый защитник, вступающий в игру, можно сослаться на неопытность. Люди говорят о недостатке концентрации, я думаю, Уокер ленится. Он очень опытный игрок, но не стремится возвращаться. У него были трудные несколько месяцев, но опытный игрок не может так поступать.

Я не вижу, чтобы они реагировали друг на друга после двух первых пропущенных голов. Не надо обвинять кого-то, но стоит начать кричать на партнеров, прося их делать свою работу.

Во время второго гола они болтали, будто сидят в Starbucks: «Может, мне стоило пойти на этот мяч». Делай свою работу! Так поступают хорошие партнеры по команде. Делай свою работу, или у нас будут проблемы», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед» на ITV Sport.

Кин об 1:3 с Сенегалом: «Англия не выглядит счастливой командой – я не уверен, что есть правильный дух. Сборная была не в форме во всех аспектах игры»