«Черноморец» будет играть в Первой лиге в сезоне-2025/26, подтвердил глава ФНЛ Измайлов. Клуб предоставил необходимые гарантии

«Черноморец» продолжит выступать в Мелбет Первой лиге в сезоне-2025/26.

По итогам сезона-2024/25 клуб из Новороссийска занял третье место в таблице Первой лиги, но не был допущен к участию в стыковых матчах за право играть в Мир РПЛ, так как не получил лицензию, необходимую для участия в высшем дивизионе.

В среду «Черноморец» сообщил, что предоставил необходимые гарантии для участия в Первой лиге в предстоящем сезоне.

«Это стало возможным благодаря высокой вовлеченности всех участников процесса – председателя наблюдательного совета, президента клуба, членов правления.

Уже в это воскресенье команда начнет подготовку к новому сезону на базе в Абрау‑Дюрсо. Совместно мы сделаем все, чтобы команда не только осталась на профессиональном уровне, но и радовала своих болельщиков качественной и достойной игрой», – говорится в заявлении клуба.

Президент ФНЛ Наиль Измайлов также подтвердил, что новороссийский клуб продолжит играть в Первой лиге.

– Мы получили документы, подтверждающие финансирование на сезон. «Черноморец» подтвердил свою лицензию, и команда продолжит свое выступление в Первой лиге.

– У вас сейчас получается недобор одной команды.

– Думаю, мы решим этот вопрос. Клубов, желающих выступать в Первой лиге , достаточно, – сказал Измайлов.

Шишкарев выделит «Черноморцу» деньги на следующий сезон: «Без нашей поддержки клуб может исчезнуть с футбольной карты страны, это будет настоящая трагедия. Ее допустить нельзя»