Недовольный тренировкой «Баварии» Тухель пытался сломать о колено стойку для обводки

Теги Бавария Оливер Кан бундеслига Германия Томас Тухель Футбол

Действия игроков «Баварии» на тренировке привели Томаса Тухеля в ярость.

Как передает Bild, главный тренер вышел из себя после игры команды на маленьком ромбовидном поле. Он несколько раз указывал на ошибки в атакующих действиях и в конечном счете схватил стойку для обводки и дважды попытался сломать ее о колено. Ему удалось ее надломить.

Изображение: bild.de

Отмечается, что за занятием наблюдал генеральный директор Оливер Кан. Он тоже был недоволен работой команды и ушел в свой офис после того, как Тухель начал наносить повреждения спортивному инвентарю.

«Бавария» добилась двух побед за семь матчей под руководством Тухеля. 30 апреля она встретится с «Гертой» в Бундеслиге.

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37 комментариев

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Прекрасная РФПЛ будущего
Кому стойка для обводки, а для паспортистов РПЛ - топ-защитник
+85
-3
+82
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denbodrov
Недовольный тренировкой «Баварии» Тухель пытался сломать о колено стойку для обводки, но Упамекано оказался крепким парнем
+59
-1
+58
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Очки Дани Алвеса
Как одно тупое решение сделало хуже абсолютно ВСЕМ участникам
+40
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Кирилл.С-Пб
Нашел виноватого )))
+23
-1
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Ебздрогыч
Дортмунд, не подведи! Пусть Бавария будет страдать!
+13
-2
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Зелёный гопник
Ответ Прекрасная РФПЛ будущего
Кому стойка для обводки, а для паспортистов РПЛ - топ-защитник
Особенно для Заболотного 😅
+11
-1
+10
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Максим 1986
Он просто пересказывал игрокам известную мотивирующую притчу, когда одну тростину сломать легко, а охапку - невозможно.
+4
0
+4
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Покерный Футбол
Ответ Зверёк
Распаренный тренер ,тот же Эмери в разы сильнее
Эмери вообще,я считаю,один из самых недооценённых тренер современности. Человек обладает своей философией и видением футбола,но в силу своей определенной «странности» и буквальной помешанности на футболе и тактике, в звездных клубах его порой не воспринимают серьезно (ПСЖ,Арсенал). Не хватает ему авторитета как у Гвардиола или Моуринью чтобы над ним не подшучивали,а слушались. Но зато в клубах поменьше,где его слушают и делают как он просит везде резкий подъем результатов (Валенсия,Севилья,Вильяреал Астон Вилла).
+3
0
+3
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xDe xDe
Тухель, видимо, снова хочет посидеть на холодильнике во время матча, и с костылями похромать. Следующая стойка может и неуступчивой оказаться :)
+2
0
+2
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Balt
Вся поездка в Тибет коту под хвост. ) Ну нормально же было человеку, восстановился, привёл себя в порядок и вот опять. )
+2
0
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Извилина Заремы
Ответ Покерный Футбол
Эмери вообще,я считаю,один из самых недооценённых тренер современности. Человек обладает своей философией и видением футбола,но в силу своей определенной «странности» и буквальной помешанности на футболе и тактике, в звездных клубах его порой не воспринимают серьезно (ПСЖ,Арсенал). Не хватает ему авторитета как у Гвардиола или Моуринью чтобы над ним не подшучивали,а слушались. Но зато в клубах поменьше,где его слушают и делают как он просит везде резкий подъем результатов (Валенсия,Севилья,Вильяреал Астон Вилла).
"Спартак" - в одном ряду с "Арсеналом" и ПСЖ!
+1
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ariuntrius
Просто показывает как будет ломать ноги худшему игроку матча.
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Mr@k
немецкая стойка! фига с 2 сломаешь..)))
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Фан Рубина
Стойку делали не для того, чтобы всякие тухлые тренеры её ломали.
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Александр Масоха
Ответ Зверёк
Распаренный тренер ,тот же Эмери в разы сильнее
Эмери вообще никогда не парился, этим и сильнее)
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Roman Sobolev
Ответ denbodrov
Недовольный тренировкой «Баварии» Тухель пытался сломать о колено стойку для обводки, но Упамекано оказался крепким парнем
это 5))
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olander
Пытается на удачу опять ногу себе сломать. В прошлый раз прокатило.
+1
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The Best
Это ж насколько там всё плохо что Тухель начал спортивный инвентарь п*здить 😂
Сломает всё спортивное имущество такими темпами
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CM1
Ответ Газонокосильщик Хави
Сколько ярости. Интересно, игроки испугались? Или так же будут голливудить на поле
Игроки к тому времени уже ушли....
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sumo77
Конверт № 2?
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fbd
Дал леща и сломал об колено
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Зверёк
Распаренный тренер ,тот же Эмери в разы сильнее
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fatei4
Чёто не помогла ёга расслабиться и не напрягаться 😀
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Зверёк
Распаренный тренер ,тот же Эмери в разы сильнее
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CM1
В последних матчах, к сожалению, почти все центральные защитники Баварии напоминают стойки для обводки. Кого из них пытался сломать Томас (и даже надломил) пока непонятно....
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