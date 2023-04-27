Недовольный тренировкой «Баварии» Тухель пытался сломать о колено стойку для обводки
Действия игроков «Баварии» на тренировке привели Томаса Тухеля в ярость.
Как передает Bild, главный тренер вышел из себя после игры команды на маленьком ромбовидном поле. Он несколько раз указывал на ошибки в атакующих действиях и в конечном счете схватил стойку для обводки и дважды попытался сломать ее о колено. Ему удалось ее надломить.
Изображение: bild.de
Отмечается, что за занятием наблюдал генеральный директор Оливер Кан. Он тоже был недоволен работой команды и ушел в свой офис после того, как Тухель начал наносить повреждения спортивному инвентарю.
«Бавария» добилась двух побед за семь матчей под руководством Тухеля. 30 апреля она встретится с «Гертой» в Бундеслиге.
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