Недовольный тренировкой «Баварии» Тухель пытался сломать о колено стойку для обводки

Действия игроков «Баварии» на тренировке привели Томаса Тухеля в ярость.

Как передает Bild, главный тренер вышел из себя после игры команды на маленьком ромбовидном поле. Он несколько раз указывал на ошибки в атакующих действиях и в конечном счете схватил стойку для обводки и дважды попытался сломать ее о колено. Ему удалось ее надломить.

Изображение: bild.de

Отмечается, что за занятием наблюдал генеральный директор . Он тоже был недоволен работой команды и ушел в свой офис после того, как начал наносить повреждения спортивному инвентарю.

« » добилась двух побед за семь матчей под руководством Тухеля. 30 апреля она встретится с «Гертой» в Бундеслиге.

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