Ван де Вен об увольнении Постекоглу: «Странное решение, он первым за долгое время выиграл трофей с «Тоттенхэмом». То, что мы показали в АПЛ, неприемлемо, но дело не только в тренере»

Микки ван де Вен назвал странным решение «Тоттенхэма» уволить Энджа Постекоглу.

Лондонский клуб отправил главного тренера в отставку после сезона, в котором команда заняла 17-е место в АПЛ и выиграла Лигу Европы – первый трофей «Тоттенхэма» с 2008 года.

«В конце концов, это был выбор клуба. Нам, игрокам, нечего сказать по этому поводу. Конечно, он первый тренер за долгое время, который выиграл трофей и добился успеха с «Тоттенхэмом ». Так что, если посмотреть на это с другой стороны, это, конечно, странный выбор.

Это решение клуба, о котором нам нечего сказать, посмотрим, что будет дальше. Конечно, мы в курсе слухов о главном тренере «Брентфорда » [Томасе Франке], который, вероятно, возглавит команду .

Думаю, что многие игроки поладили с Постекоглу . И я, конечно, хочу сказать, что он первый тренер за долгое время, который принес «шпорам» успех. Это говорит о том, что у него есть определенные качества. Также это означает, что он на 100% настроен на победу.

Исходя из этого, конечно, можно назвать его увольнение странным. Да, то, что мы показали в Премьер-лиге, неприемлемо. На это повлияло множество факторов, но дело было не только в тренере», – сказал защитник «Тоттенхэма» в интервью Voetbal Zone.