  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ван де Вен об увольнении Постекоглу: «Странное решение, он первым за долгое время выиграл трофей с «Тоттенхэмом». То, что мы показали в АПЛ, неприемлемо, но дело не только в тренере»
9

Ван де Вен об увольнении Постекоглу: «Странное решение, он первым за долгое время выиграл трофей с «Тоттенхэмом». То, что мы показали в АПЛ, неприемлемо, но дело не только в тренере»

Микки ван де Вен назвал странным решение «Тоттенхэма» уволить Энджа Постекоглу.

Лондонский клуб отправил главного тренера в отставку после сезона, в котором команда заняла 17-е место в АПЛ и выиграла Лигу Европы – первый трофей «Тоттенхэма» с 2008 года.

«В конце концов, это был выбор клуба. Нам, игрокам, нечего сказать по этому поводу. Конечно, он первый тренер за долгое время, который выиграл трофей и добился успеха с «Тоттенхэмом». Так что, если посмотреть на это с другой стороны, это, конечно, странный выбор.

Это решение клуба, о котором нам нечего сказать, посмотрим, что будет дальше. Конечно, мы в курсе слухов о главном тренере «Брентфорда» [Томасе Франке], который, вероятно, возглавит команду.

Думаю, что многие игроки поладили с Постекоглу. И я, конечно, хочу сказать, что он первый тренер за долгое время, который принес «шпорам» успех. Это говорит о том, что у него есть определенные качества. Также это означает, что он на 100% настроен на победу.

Исходя из этого, конечно, можно назвать его увольнение странным. Да, то, что мы показали в Премьер-лиге, неприемлемо. На это повлияло множество факторов, но дело было не только в тренере», – сказал защитник «Тоттенхэма» в интервью Voetbal Zone.

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?22854 голоса
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
logoТоттенхэм
logoЭндж Постекоглу
logoБрентфорд
logoТомас Франк
logoпремьер-лига Англия
logoЛига Европы УЕФА
logoМикки ван де Вен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сон об отставке Постекоглу: «Навсегда легенда «Тоттенхэма» – благодаря вам я стал лучше как игрок и человек. Ваш подход подарил клубу лучший вечер за последние десятилетия»
87 июня, 08:38
Тухель об увольнении Постекоглу из «Тоттенхэма»: «Долгожданного трофея может оказаться недостаточно, если между клубом, тренером и фанатами возникает недоверие»
57 июня, 08:12
Постекоглу об уходе из «Тоттенхэма»: «Заложили фундамент, теперь клубу не придется 17 лет ждать следующего успеха»
506 июня, 17:15
Главные новости
Трент о переходе в «Реал»: «Я вырос, наблюдая, как этот клуб побеждает, и хочу стать частью будущих успехов. У нас молодая команда с мышлением победителей»
19 минут назад
Мастур о ранней популярности: «Сейчас соцсети – часть жизни молодых игроков, но в мое время – нет, я стал краш-тестом. Люди видели во мне машину по зарабатыванию денег, я был их марионеткой»
111 минут назад
Диас не чувствует себя ценным в «Ливерпуле» и хочет перейти в «Барсу». Окружение вингера полагает, что подписание Виртца поспособствует его уходу (Mundo Deportivo)
1227 минут назад
Сане перешел в «Галатасарай». Контракт – на три года с зарплатой 9 млн евро за сезон после налогов и бонусом за лояльность в размере 3 млн
530 минут назад
Евро-2025 (U21). Групповой этап. Германия сыграет со Словенией, Англия – с Чехией, Нидерланды против Финляндии, Украина – Дания
2845 минут назадLive
Ледяхов о Заболотном: «Нонсенс – приглашать его в «Спартак». Этот футболист не соответствует уровню клуба, нужно подписывать игроков высокого класса»
2347 минут назад
«МЮ» не определился с будущим Хейлунда – возможен любой сценарий, включая аренду. Агенты форварда сообщили руководству об интересе «Интера» и еще ряда клубов (ESPN)
654 минуты назад
«Родри можно снова дать «Золотой мяч» – настолько «Сити» просел без него! Я не видел, чтобы какую-то команду так сильно ломало отсутствие одного игрока». Гивен об испанце
2359 минут назад
«Пари НН» объявил об отставке Гончаренко
47сегодня, 15:37
Вольтемаде об игре против Роналду: «Думал, это произведет на меня большее впечатление, в реальности – обычный момент. Сама идея казалась грандиознее, чем было на самом деле»
21сегодня, 15:36
Ко всем новостям
Последние новости
Дуран может уйти из «Аль-Насра» в аренду из-за личных проблем, сказавшихся на его игре. Форварда подписали зимой за 77+13 млн евро
7сегодня, 15:21
Бородюк против совмещения: «Тренер сборной не должен принадлежать какому-то клубу. Это непрофессиональный подход, когда говорят, что мы не участвуем в официальных матчах»
7сегодня, 15:05
«Я за то, чтобы продвигалась наша тренерская школа, чтобы в сборной была конкуренция по 60 игроков. У нас огромная страна, а доходят до вершины единицы». Бояринцев о футболе в России
6сегодня, 14:56
«Атлетико» показал красно-белую домашнюю форму на сезон-2025/26
9сегодня, 14:52Фото
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Нью-Йорк Сити», «Канзас-Сити» Шапи сыграет с «Далласом» в ночь на воскресенье
сегодня, 14:51
Кьеза общается с «Наполи» по поводу возможного трансфера (Альфредо Педулла)
7сегодня, 14:46
Роберто Манчини: «Итальянский футбол уже не тот, что 20-30 лет назад, соотношение итальянцев и иностранцев изменилось. Мы не даем молодым играть, как это делают в других местах»
6сегодня, 14:32
«Акинфеев – вратарь номер один в России, до его уровня всем очень далеко. У Сафонова все впереди, но ему нужно постоянно играть». Семин о голкиперах
2сегодня, 14:20
Александр Горшков о Жерсоне в «Зените» за 25 млн евро: «Я не очень хорошо отношусь к покупке бразильцев за большие деньги»
9сегодня, 13:47
Трент на вопрос о шансах на «Золотой мяч» в «Реале»: «Это не повлияло на мое решение. Будет сложно выиграть его с таким количеством суперзвезд в «Мадриде»!»
3сегодня, 13:34