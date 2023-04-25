Работу Тухеля, Кана и Салихамиджича в «Баварии» оценят 22 мая на заседании наблюдательного совета

У Томаса Тухеля осталось меньше месяца на то, чтобы впечатлить руководство «Баварии».

Как передает Bild, заседание наблюдательного совета клуба состоится 22 мая – за пять дней до последнего тура Бундеслиги.

На нем будет дана оценка работе генерального директора , а также спортивного директора и , назначенного главным тренером в марте.

Подчеркивается, что Кан не думает о том, чтобы подать в отставку.

Хаманн о Тухеле в «Баварии»: «Редко видел, чтобы после смены тренера дела шли хуже некуда. Его точно уволят, если он еще и чемпионат проиграет»

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