Работу Тухеля, Кана и Салихамиджича в «Баварии» оценят 22 мая на заседании наблюдательного совета

Теги Бавария Оливер Кан Хасан Салихамиджич бундеслига Германия Томас Тухель Футбол

У Томаса Тухеля осталось меньше месяца на то, чтобы впечатлить руководство «Баварии».

Как передает Bild, заседание наблюдательного совета клуба состоится 22 мая – за пять дней до последнего тура Бундеслиги.

На нем будет дана оценка работе генерального директора Оливера Кана, а также спортивного директора Хасана Салихамиджича и Томаса Тухеля, назначенного главным тренером в марте.

Подчеркивается, что Кан не думает о том, чтобы подать в отставку.

Хаманн о Тухеле в «Баварии»: «Редко видел, чтобы после смены тренера дела шли хуже некуда. Его точно уволят, если он еще и чемпионат проиграет»

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16 комментариев

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Los Galácticos
Ну чтобы Тухелю окончательно впечатлить руководство, осталось только проиграть Бундеслигу :)
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Granero-24
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jonnysilverhand01
22 мая у пацанов родительское собрание
+2
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