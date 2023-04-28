Тухель о борьбе за чемпионство: «Ситуация небезнадежна. Есть ощущение, что «Бавария» прибавит»
Томас Тухель ответил на вопрос о шансах «Баварии» на победу в Бундеслиге.
За пять туров до конца чемпионата мюнхенский клуб занимает второе место в таблице, на одно очко отставая от «Боруссии».
«Наша ситуация осложнилась, но она небезнадежна. У меня все еще есть ощущение, что мы прибавим [в пяти оставшихся матчах].
«Герта» – довольно непредсказуемый соперник сейчас, ведь там сменился тренер. Нам нужно снизить уровень ожиданий и не ждать слишком многого от себя слишком быстро. Нужно двигаться постепенно и в итоге добиться победы. Но результат необходим. Смысла в разговорах о нашем месте в таблице на данный момент нет.
Мы очень честны. Мы в последнюю очередь пытаемся спрятать что-то под ковром. Мы потеряли пять очков в двух последних матчах», – сказал тренер «Баварии».
«Боруссия» сыграет с «Бохумом» сегодня. В случае победы «Дортмунд» оторвется на 4 очка при игре в запасе у «Баварии».
«Не знаю, буду ли я смотреть этот матч. Нам это ничего не даст. Наша ситуация очень понятна. Мы должны набрать 15 очков. Сейчас нужно думать только о себе», – сказал Тухель.
«Бавария» сыграет с «Гертой», которая идет на последнем месте в Бундеслиге, 30 апреля. Матч начнется в 16:30 по московскому времени.
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