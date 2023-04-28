Тухель о борьбе за чемпионство: «Ситуация небезнадежна. Есть ощущение, что «Бавария» прибавит»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Герта Бохум бундеслига Германия Томас Тухель Футбол

Томас Тухель ответил на вопрос о шансах «Баварии» на победу в Бундеслиге.

За пять туров до конца чемпионата мюнхенский клуб занимает второе место в таблице, на одно очко отставая от «Боруссии».

«Наша ситуация осложнилась, но она небезнадежна. У меня все еще есть ощущение, что мы прибавим [в пяти оставшихся матчах].

«Герта» – довольно непредсказуемый соперник сейчас, ведь там сменился тренер. Нам нужно снизить уровень ожиданий и не ждать слишком многого от себя слишком быстро. Нужно двигаться постепенно и в итоге добиться победы. Но результат необходим. Смысла в разговорах о нашем месте в таблице на данный момент нет.

Мы очень честны. Мы в последнюю очередь пытаемся спрятать что-то под ковром. Мы потеряли пять очков в двух последних матчах», – сказал тренер «Баварии».

«Боруссия» сыграет с «Бохумом» сегодня. В случае победы «Дортмунд» оторвется на 4 очка при игре в запасе у «Баварии».

«Не знаю, буду ли я смотреть этот матч. Нам это ничего не даст. Наша ситуация очень понятна. Мы должны набрать 15 очков. Сейчас нужно думать только о себе», – сказал Тухель.

«Бавария» сыграет с «Гертой», которая идет на последнем месте в Бундеслиге, 30 апреля. Матч начнется в 16:30 по московскому времени.

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15 комментариев

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Los Galácticos
Будет эпично если Ройс с Боруссией выиграет чемпионство, а Тухеля вместе с Хасаном и Каном после отрицательного требла выгонят из клуба.
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Вадим Слуцкий
Она прибавит, чтобы быстрее шлёпнуться в грязь.
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ХавиГави_Паратрупер
Прибавит ходу по направлению к бестрофейному сезону?🤓
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инок
Руководство Баварии само виновато. Но и Тухель на финише сезона придя в новый клуб поменял схему и начать играть в тот футбол в который Бавария никогда не играла. Итог - минус два трофея и на подходе третий.
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Михо
Как же непривычно слышать такое от тренера Баварии🤦🏻‍♂️ Шмелям удачи сегодня, и я не против их чемпионства. Болеть конечно за них вряд ли буду, извините камрады) но не сильно расстроюсь)
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error505
Уже тобой прибавили
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Кино Музыка
Что угодно, лишь бы ушел Хасан.
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ariuntrius
,,или я им ноги переломаю,, закончил Тухель
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Евгений Кирилюк
Бавария десять лет подряд выигрывала чемпионат Германии, даже если они оступятся, ничего страшного. Бывает, и на старуху бывает проруха
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kaka10
Тюхелю без выпендрежа нужно было не ломать то, что работало

С выбором состава особенно судит. Я бы на месте Тухлого доехал на багаже Нагельсмана, а летом начинал перестройку
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Sarumian
Всё шутки шутит.
Приход Тухеля похож на пранк, вышедший из под контроля.
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Ashan Sorokin
У меня все еще есть ощущение, что мы прибавил а если нет то Мане придётся поработать
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Прибавит ходу по направлению к бестрофейному сезону?🤓
Просрать все кубки нереально,
Но я мечту свою лелея... ©
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