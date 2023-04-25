Фрэнка Лэмпарда не уволят из «Челси» до конца сезона.

По данным ESPN, боссы «Челси» планируют позволить Лэмпарду доработать до лета, а затем назначить главным тренером .

Сообщается, что аргентинский специалист считает проект «Челси» подходящим для себя и намерен создать молодую команду, способную играть в его футбол.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что переговоры « » и Почеттино находятся в продвинутой стадии.

Фрэнк Лэмпард был назначен временным тренером «Челси» после увольнения Грэма Поттера. После возвращения Лэмпарда «Челси» проиграл все 4 матча.

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