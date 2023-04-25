Лэмпард останется в «Челси» до конца сезона. Почеттино возглавит клуб летом (ESPN)

Теги Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Футбол

Фрэнка Лэмпарда не уволят из «Челси» до конца сезона.

По данным ESPN, боссы «Челси» планируют позволить Лэмпарду доработать до лета, а затем назначить главным тренером Маурисио Почеттино.

Сообщается, что аргентинский специалист считает проект «Челси» подходящим для себя и намерен создать молодую команду, способную играть в его футбол.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что переговоры «Челси» и Почеттино находятся в продвинутой стадии.

Фрэнк Лэмпард был назначен временным тренером «Челси» после увольнения Грэма Поттера. После возвращения Лэмпарда «Челси» проиграл все 4 матча.

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48 комментариев

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CriminalJoint62
Лэмпс еще может вывести команду в Чемпионшип. Верим
+65
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Акира_1
Лэмпарда в принципе тянуть смысла нет. Он не дал никакой мотивации и идей, только сильнее гробит игроков. У Поча наоборот было бы больше времени оценить все 3 состава
+23
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Evgen_Hazard
Не вижу никакого смысла, кроме соблюдения формальностей из-за договора до конца сезона. Так бы лучше Поч был уже сейчас поскольку целей на сезон уже нет
+7
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v.belorussky
Лэмпард на год ещё в Челси.
Ну а нам в Ливерпуль Джеррарда вместо Клоппа.

И будем смотреть эпичнейшную битву физруков!
+5
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ALMANAC
Лучше Картавого Ника не скажешь.
Почеттино не справился со звездами, теперь будет тренировать людей, думающих что они звезды)
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CoTTo
зачем он сам на это подписался? быть затычкой до конца сезона, не ужели он и вправду думал стать тренером на долго, он как тренер ужасен
+3
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Андрей Хенто
Ответ Вадим Челищев
Я думаю, у Почи ничего не получится, ПСЖ яркий тому пример, а там были топ игроки!
Получается в Париже ни у кого не получается. Потому результат у всех плюс-минус одинаковый. Кроме пожалуй Тухеля.
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Isshin88
Ответ CoTTo
зачем он сам на это подписался? быть затычкой до конца сезона, не ужели он и вправду думал стать тренером на долго, он как тренер ужасен
Видимо, просто хотел заработать денег
+3
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Dexter Dallas
Поч потом будет конечно новатором и профи выглядеть. Когда за сезон поднимает команду с 16 на 11 место
+4
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Appa
Ответ Dexter Dallas
Попроси картавого ника, который живет не в стране не так страстно рекламировать пиццу, которую сам же не ест. А то помню включил, даже плохо стало от того, как он переигрывает
тошный он
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Вадим Челищев
Я все таки придерживаюсь мнения, что Челси нужен Такой тренер, как Моур или Конте, которые дисциплину поставят, и будут результат приносить, а Челси как раз нужены резцльтаты, а не красивая игра..
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ALMANAC
Ответ v.belorussky
Да, картавый ник - это тот ещё балабол ;)
Ну по факту прям. А Почеттино в ПСЖ добился успеха?
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Jlaw
Почеттино хорошая кандидатура. Лучше чем Нагельсман имхо, у последнего характер тоже нервозный, может и посередине сезона уйти из такого Челси.
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Сергей Липатов
Эх пакет пакет.. куда ты лезешь
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Dexter Dallas
Ответ Вадим Челищев
Я думаю, у Почи ничего не получится, ПСЖ яркий тому пример, а там были топ игроки!
Назови хоть одного тренера, у которого получилось в псж. Который выполнил поставленные задачи(выиграл ЛЧ). А да. За время шейхов никто начиная от анчелотти, заканчивая тухелем не умеет работать с топ игроками. Так и запишем
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snegoviq
Ответ v.belorussky
Лэмпард на год ещё в Челси. Ну а нам в Ливерпуль Джеррарда вместо Клоппа. И будем смотреть эпичнейшную битву физруков!
Сульшера в МЮ, Компани в Сити, Терри в Спартак!
+1
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Moscwow
Ответ Акира_1
Лэмпарда в принципе тянуть смысла нет. Он не дал никакой мотивации и идей, только сильнее гробит игроков. У Поча наоборот было бы больше времени оценить все 3 состава
Что тут оценивать, нужно строить игру вокруг Мудрика, лучший ассистент в команде
+6
-5
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Вадим Челищев
Ответ Акира_1
Лэмпарда в принципе тянуть смысла нет. Он не дал никакой мотивации и идей, только сильнее гробит игроков. У Поча наоборот было бы больше времени оценить все 3 состава
Я думаю, у Почи ничего не получится, ПСЖ яркий тому пример, а там были топ игроки!
+3
-2
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Sema32
Дали Легенде насладиться тренерским ремеслом до конца сезона, а дальше можно на Тв к Невиллу
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ALMANAC
Ответ Dexter Dallas
Попроси картавого ника, который живет не в стране не так страстно рекламировать пиццу, которую сам же не ест. А то помню включил, даже плохо стало от того, как он переигрывает
Серьезно?) Предъява блогеру за рекламу, наверное Америку открою, если предложу ее скипнуть.
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Милан 737..
Как бы не получилось так что летом и возвращаться будет уже некуда при гении Лэмпарде 🤭🤦‍♂️ ...
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Ocean OS
Ответ Иван Иванов
Нагельсманн которого сватали в Челси ведёт переговоры с Тоттенхэмом, Вместо него Почеттино,чтобы закольцевать круг Конте должен сменить Тухеля в Баварии.
И Тухеля в Брайтон)))
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red hikkikomori
Ответ Artem Piatkov
Уволить Тухеля, принёсшего ЛЧ, ради Почеттынки 🤦🤷
Да успокойтесь вы уже со своим Тухелем, останься он в Челси был бы тот же результат что с Поттером, фартануло ему как Ди Маттео взять ЛЧ, а так одного уровня тренеры, только Ди Маттео принял что он физрук, а Тухель все пыжится доказать обратное
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MU-SAF. Scorp.
А мне было бы интересно увидеть Поттера в Тоттенхеме )) вот тогда и увидели кто был прав !!
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Ноно Гомес
Зидана, хотя бы Жозе
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