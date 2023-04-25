Лэмпард останется в «Челси» до конца сезона. Почеттино возглавит клуб летом (ESPN)
Фрэнка Лэмпарда не уволят из «Челси» до конца сезона.
По данным ESPN, боссы «Челси» планируют позволить Лэмпарду доработать до лета, а затем назначить главным тренером Маурисио Почеттино.
Сообщается, что аргентинский специалист считает проект «Челси» подходящим для себя и намерен создать молодую команду, способную играть в его футбол.
Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что переговоры «Челси» и Почеттино находятся в продвинутой стадии.
Фрэнк Лэмпард был назначен временным тренером «Челси» после увольнения Грэма Поттера. После возвращения Лэмпарда «Челси» проиграл все 4 матча.
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